Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Im Cicero-Podcast spricht Redakteur Clemens Traub mit dem Journalisten Peter Welchering über dessen Bruch mit dem ZDF. Nach jahrzehntelanger Zusammenarbeit zog Welchering Ende 2024 die Konsequenzen – in einem offenen Brief an Intendant Norbert Himmler. Er begründete seinen Schritt mit einer zunehmenden Missachtung journalistischer Standards und einer „Kultur der Angst“, die sich in den Redaktionen ausgebreitet habe.

„Die Leitplanken wurden immer enger“, sagt Welchering. Kritische Themen hätten zunehmend Rechtfertigung gebraucht, besonders seit der Corona-Pandemie. Der journalistische Diskurs sei eingeengt, Widerspruch unerwünscht. Als entscheidende Wendepunkte nennt er das „Korrektiv-Debakel“ und die „Causa Schönbohm“. Beim umstrittenen „Geheimplan“-Bericht habe das ZDF „keine eigenen Recherchen“ betrieben, und im Fall des zu Unrecht diffamierten BSI-Präsidenten Arne Schönbohm habe der Sender versäumt, Verantwortung zu übernehmen.

Welchering beschreibt ein System, das von Angst und Abhängigkeit geprägt ist. Viele freie Mitarbeiter wagten keine Kritik, weil sie um ihre Verträge fürchteten. Statt journalistischer Debatte herrsche vorauseilender Gehorsam. „Wer in einem Jahrvertrag steckt, überlegt sich zweimal, ob er etwas Kritisches sagt.“

Besonders scharf kritisiert Welchering die politische Einflussnahme über parteinahe Rundfunkräte und das Verhalten der Senderleitung. Intendanten wie Himmler hätten eher den eigenen Machterhalt im Blick als die Glaubwürdigkeit des Journalismus.

Für reformierbar hält Welchering den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr. „Ich habe lange geglaubt, Veränderungen müssen von innen kommen. Heute sage ich: Macht den Laden dicht und fangt neu an.“ Es brauche, so sein Fazit, einen wirklichen Neuanfang – mit Fachjournalismus, staatsferner Kontrolle und dem Mut zur Wahrhaftigkeit.

Peter Welchering (Screenshot, li.) und Clemens Traub / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 7. Oktober 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden: