Peer Steinbrück, SPD
Peer Steinbrück / J. Marguier
Ehemaliger Finanzminister Peer Steinbrück im Gespräch Cicero Podcast Politik: „Der Sozialstaat darf nicht zum Sozialfall werden“

Von der Kettensäge hält Peer Steinbrück nicht viel. Aber der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat verlangt tiefgreifende Veränderungen im Staat. Und was das mit dem „Stinkefinger“ zu tun haben könnte, erklärt er im Cicero-Podcast.

VON VOLKER RESING am 17. Oktober 2025 2 min

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Peer Steinbrück fordert eine grundlegende Reform der sozialen Sicherungssysteme. „Wenn der Sozialstaat erhalten werden soll, muss er in vielerlei Punkten geändert werden“, erklärt Steinbrück im Cicero-Podcast. Der Aufbau sei zu komplex  und müsse vereinfacht werden, das System müsse schneller, moderner und digitaler werden. Scharf geht er mit Grünen, Linken und Sozialverbänden ins Gericht. Sie würden dazu beitragen, dass der „Sozialstaat zum Sozialfall“ wird. 

Steinbrück hatte zusammen mit anderen zu Beginn des Jahres einen Reformplan für einen „handlungsfähigen Staat“ vorgelegt. Teile der Ideen sieht er im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung berücksichtigt. Seiner Partei wirft Steinbrück vor, nicht erkannt zu haben, wie erfolgreich die Reformen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder waren. Inzwischen wird er allerdings wieder – nach jahrelanger Abwesenheit – von der SPD-Fraktion zu Beratungen eingeladen. Das könne man durchaus auch als „Zeichen für Veränderung“ werten, meint Steinbrück. Es gebe „kein Erkenntnisproblem“, was die Schwachstellen angehe, sondern ein Umsetzungsproblem.      
 

Peer Steinbrück und Volker Resing
Peer Steinbrück (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

 

 

Das Gespräch wurde am 9. Oktober 2025 als Videopodcast aufgezeichnet. 

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


