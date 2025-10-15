Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Der frühere SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Peer Steinbrück fordert eine grundlegende Reform der sozialen Sicherungssysteme. „Wenn der Sozialstaat erhalten werden soll, muss er in vielerlei Punkten geändert werden“, erklärt Steinbrück im Cicero-Podcast. Der Aufbau sei zu komplex und müsse vereinfacht werden, das System müsse schneller, moderner und digitaler werden. Scharf geht er mit Grünen, Linken und Sozialverbänden ins Gericht. Sie würden dazu beitragen, dass der „Sozialstaat zum Sozialfall“ wird.

Steinbrück hatte zusammen mit anderen zu Beginn des Jahres einen Reformplan für einen „handlungsfähigen Staat“ vorgelegt. Teile der Ideen sieht er im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung berücksichtigt. Seiner Partei wirft Steinbrück vor, nicht erkannt zu haben, wie erfolgreich die Reformen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder waren. Inzwischen wird er allerdings wieder – nach jahrelanger Abwesenheit – von der SPD-Fraktion zu Beratungen eingeladen. Das könne man durchaus auch als „Zeichen für Veränderung“ werten, meint Steinbrück. Es gebe „kein Erkenntnisproblem“, was die Schwachstellen angehe, sondern ein Umsetzungsproblem.



Peer Steinbrück (li.) und Volker Resing in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 9. Oktober 2025 als Videopodcast aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



