Ben Krischke ist Redakteur bei Cicero und lebt in München.

Ein bisschen seltsam ist das schon. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) tritt vor die versammelte Hauptstadtpresse – und redet zur Abwechslung mal nicht über die Corona-Pandemie. Nein, sein Ministerium hat tatsächlich noch andere Themen im Köcher, an denen gearbeitet wird und über die diskutiert werden will. Am Mittwochvormittag ging es bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt nämlich um das Thema Cannabislegalisierung zu Genusszwecken.

Das Vorhaben ist so etwas wie der, neudeutsch formuliert, „Signature Move“ der Ampelregierung. Ein Begriff, der im Sport, in der Kunst oder im Unterhaltungsbereich jede Bewegung meint, die durch ihre Einzigartigkeit ein typisches Markenzeichen einer Person oder fiktiven Figur ist – und die Cannabislegalisierung könnte zu einem eben solchen Markenzeichen der ersten Legislaturperiode der Ampelregierung werden. Vielleicht sogar derart nachhaltig, dass Lauterbach irgendwann doch nicht als Bundescoronaminister in die Annalen der Geschichte eingehen wird, sondern als Bundeskifferminister.