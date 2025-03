Die Bundestagswahl hat die Republik verändert. In der zurückliegenden Legislatur hatte die AfD-Fraktion noch 76 Abgeordnete, jetzt sind es doppelt so viele. Bernd Baumann hat deshalb jetzt noch viel mehr zu tun als zuvor. Der 67-jährige Volkswirt trat in den vergangenen Monaten immer stärker in die Öffentlichkeit. Als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD organisiert er das politische Tagesgeschäft seiner Fraktion und hält den Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla den Rücken frei. Er ist so etwas wie ein General: mächtig, aber weisungsgebunden.

Das scheint ihm gut zu gelingen. Als im Februar des Jahres 2025 seine Wiederwahl ansteht, erhält er rund 97 Prozent der Stimmen aller Fraktionsmitglieder. Das Ergebnis ist sogar noch etwas besser als das der beiden Vorsitzenden. Als sich Weidel und Chrupalla im September 2021 erstmals gemeinsam zur Wahl stellten, reichte es nur für knapp 60 Prozent. Aber diese Zeiten sind längst vorbei.