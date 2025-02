Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Hugo Müller-Vogg

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Insgesamt sieben Mal treffen Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Herausforderer Friedrich Merz im Fernsehen aufeinander. Die Diskussion am Sonntag war die erste von zwei Sendungen, in denen sich die beiden Spitzenkandidaten von CDU/CSU und SPD allein gegenüberstehen. In den anderen fünf werden auch die Kanzlerkandidaten von AfD und Grünen, Alice Weidel und Robert Habeck, dabei sein.

Das Duell von Sonntagabend war in gewisser Weise ein Geschenk – oder Abschiedsgeschenk – des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) an den Sozialdemokraten Scholz. Der kämpft mit seiner Partei in allen Umfragen um Platz drei mit den Grünen – mit großem Rückstand gegenüber Union und AfD. Deshalb war Scholz auf einen Auftritt dieser Art mehr angewiesen als Merz. Da ließen ihn die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht im Stich.