Dröges bizarre Attacke im Bundestag Eine Ideologin wirft der Regierung Ideologie vor

Ausgerechnet die Fraktionschefin der grünen Antiatomkraftpartei fordert von der Bundesregierung mehr Pragmatismus statt Ideologie in der Energiepolitik. Auch an einem anderen „Schlamassel“, das sie beklagt, ist ihre Partei selbst mitschuldig.

VON FERDINAND KNAUSS am 16. Oktober 2025 4 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Die Fraktionschefin der Grünen hat in der heutigen Bundestagsdebatte innerhalb weniger Minuten geschafft, die Bundesregierung auf mehreren der wichtigsten Politikfelder mit einem Bumerang zu attackieren. Katharina Dröge warf Versagen auf Feldern vor, die ihre Partei selbst in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fatal falsch beackert hat. 

„Ideologie vor Pragmatismus“

Dröge bewies, so möchte man meinen, Sinn für Selbstironie, als sie Merz zurief: „Es wäre nötig, dass Sie sich für die Wirtschaft in Europa wirklich entschlossen einsetzen. Es wäre nötig, dass Sie das pragmatisch machen, und dass Sie nicht immer wieder Ideologie vor Pragmatismus stellen.“

Sebastian Habel | Do., 16. Oktober 2025 - 15:19

„Es wäre nötig, dass Sie sich für die Wirtschaft in Europa wirklich entschlossen einsetzen. Es wäre nötig, dass Sie das pragmatisch machen, und dass Sie nicht immer wieder Ideologie vor Pragmatismus stellen.“

Wenn Dr. Daniel Stelter das hört oder liest, beißt er vor Verzweiflung wahlweise in den Schreibtisch oder ins Lenkrad.

„Wenn Dr. Daniel Stelter das hört oder liest, beißt er vor Verzweiflung wahlweise in den Schreibtisch oder ins Lenkrad“ .....

Und falls Poschi ihm das im nächsten gemeinsamen MEGA-Podcast erzählt - ins Mikro.

Made my day.

Klaus Funke | Do., 16. Oktober 2025 - 15:40

Dröge, in der Tat, so war ihr Redebeitrag. Zufällig habe ich ihn angehört. Eine Rede wie aus dem Rhetorik-Lehrbuch. Viel rhetorische Floskeln, Wirbel und Saltos ohne viel konkreten Inhalt. Ja, die Ideologie, von der die Grünen derzeit immer noch so gut leben können, bestimmte den Gehalt der Rede. Und wie die Rede - so das Outfit, die Frisur, viel Gedrechseltes, viele Löckchen, viel Farbe, viel Schminke und Klimbim. Viel Wirkung, viel Show. Sowas beeindruckt nur Amateure und stramme Ideologen. Auf den Rängen die Fans, Abiturienten, leuchtenden Auges, klatschend, begeistert. Nee, die grüne Partei ist nichts für unser Leben. Das sind reiche Bürgerkinder, die keine materiellen Sorgen kennen, die es sich leisten können, das Klima wie einen Gott zu verehren. Ein neuer Irrtum mehr in der an Irrtümern reichen neueren, deutschen Politik. Es geht denen zu gut. Das ist es. Die müssen erstmal Dreck fressen, dann wissen sie vielleicht, was los ist in der Welt. Dröge, ja ziemlich dröge...

Markus Michaelis | Do., 16. Oktober 2025 - 15:46

Frau Dröge fragt, wie anders als durch rassistische Abwertungen von Hautfarbe man Merz' Problem mit dem Stadtbild festmachen könne.

Das finde ich zu simpel argumentiert. Viele Menschen argumentieren doch auch von links-weltoffener Seite, dass ihnen Stadtbilder nicht gefallen, weil zu gentrifiziert, zu Pegida-mäßig usw. Auch hier leitet man, ohne Rassismus, aus Äußerlichkeiten politische Schlussfolgerungen ab. Auch Palästina- oder Israel-Demos sind Stadtbild, sagen politisch etwas aus, und sehr viele Menschen mögen nur das eine, lehnen das andere ab.

Also erstmal ja: klar geht es auch um Stadtbilder. Grüne/Linke beanspruchen oft für sich, offen die ganze Menschheit zu vertreten. Aber das ist eine politische Sackgasse, weil das nicht geht und alle, die man nicht mag, abwerten muss, weil man ja sonst für alle dasein will.

Ich glaube, die Gesellschaft muss offener darüber reden, wer mit wem kann oder nicht, und ob man Gemeinsamkeiten finden kann, oder nicht.

Hans | Do., 16. Oktober 2025 - 16:07

Der Autor hat ausgelassen, dass wir für die nächsten Jahre ausreichend eigene Vorkommen an Erdgas in der Erde haben. Auch die dürfen dank der Grünen nicht gefördert werden.

So kann man auch Abhängigkeiten erzeugen, entweder von ausländischem Erdgas oder von chinesischen Solar- und Windkraftanlagen mit relativ kurzer Einsatzzeit.

Bernhard Kessler | Do., 16. Oktober 2025 - 16:48

... was da an von herausragender intellektueller Redlichkeit, vorbildlichem Anstand und hohem moralischen Anspruch zeugender Rhetorik über das Parlament in die Gesellschaft getragen wird. Jeder sollte all diese Reden für seine Positionierung im täglichen Verhalten und für seine Wahlentscheidung verinnerlichen.

Thomas Veit | Do., 16. Oktober 2025 - 19:33

Bundestag schon lange eigentlich gar nicht mehr anhören, insbesondere die offen zur Schau getragene Hybris der linksrotgrünen Fraktionen ist einfach nur noch jämmerlich, gemessen an der Realitäten in unserem Land und des offensichtlichen Niedergangs in praktisch allen Bereichen - wirtschaftlich wie gesellschaftlich...

Haselnuss und Dröge - die beiden 'Omas von Grün!' schießen dabei 'den Vogel ab', inhaltlich und vom gesamten pseudointellektuellen Gutmenschen-Habitus...

>> Ich kann's nicht mehr hören/sehen...

Thomas Veit | Do., 16. Oktober 2025 - 19:41

vor der offensichtliche Totalausfall der Union als konservative Kraft... - DAS, ein nachhaltiger Politikwechsel nach der Ampel-Katastrophe, geht so oder so wohl nur noch unter AfD-Führung... ...

Klappt das nicht mit der AfD geht es in Deutschland die nächsten 50+ Jahre so weiter... - ein langsamer aber unaufhaltsamer Abstieg - praktisch der Status Quo im Dauerzustand, mehr ist es ja nicht... ... ☹

