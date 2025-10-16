- Eine Ideologin wirft der Regierung Ideologie vor
Ausgerechnet die Fraktionschefin der grünen Antiatomkraftpartei fordert von der Bundesregierung mehr Pragmatismus statt Ideologie in der Energiepolitik. Auch an einem anderen „Schlamassel“, das sie beklagt, ist ihre Partei selbst mitschuldig.
Die Fraktionschefin der Grünen hat in der heutigen Bundestagsdebatte innerhalb weniger Minuten geschafft, die Bundesregierung auf mehreren der wichtigsten Politikfelder mit einem Bumerang zu attackieren. Katharina Dröge warf Versagen auf Feldern vor, die ihre Partei selbst in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten fatal falsch beackert hat.
„Ideologie vor Pragmatismus“
Dröge bewies, so möchte man meinen, Sinn für Selbstironie, als sie Merz zurief: „Es wäre nötig, dass Sie sich für die Wirtschaft in Europa wirklich entschlossen einsetzen. Es wäre nötig, dass Sie das pragmatisch machen, und dass Sie nicht immer wieder Ideologie vor Pragmatismus stellen.“
