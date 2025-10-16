Dröges bizarre Attacke im Bundestag - Eine Ideologin wirft der Regierung Ideologie vor

Ausgerechnet die Fraktionschefin der grünen Antiatomkraftpartei fordert von der Bundesregierung mehr Pragmatismus statt Ideologie in der Energiepolitik. Auch an einem anderen „Schlamassel“, das sie beklagt, ist ihre Partei selbst mitschuldig.