Dürr
FDP-Chef Christian Dürr im Opernhaus in Stuttgart / picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart Aufbruch ins Ungewisse

Trotz schlechter Umfragewerte versucht die FDP beim Dreikönigstreffen in Stuttgart den Neustart einzuläuten. Allen voran Parteichef Christian Dürr. Der trommelt unter anderem für eine radikale Entrümpelung bestehender Gesetze und Vorschriften.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 6. Januar 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Das Dreikönigstreffen der FDP war in diesem Jahr ein besonderes. Es bildete den Auftakt zu einem Jahr mit fünf Landtagswahlen, bei denen die Freien Demokraten mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Gleichwohl dominierte in Stuttgart das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, mehr Menschen würden angesichts der schlechten Umfragewerte für die Regierungsparteien die FDP wieder als Alternative entdecken.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.