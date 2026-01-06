- Aufbruch ins Ungewisse
Trotz schlechter Umfragewerte versucht die FDP beim Dreikönigstreffen in Stuttgart den Neustart einzuläuten. Allen voran Parteichef Christian Dürr. Der trommelt unter anderem für eine radikale Entrümpelung bestehender Gesetze und Vorschriften.
Das Dreikönigstreffen der FDP war in diesem Jahr ein besonderes. Es bildete den Auftakt zu einem Jahr mit fünf Landtagswahlen, bei denen die Freien Demokraten mehr zu verlieren als zu gewinnen haben. Gleichwohl dominierte in Stuttgart das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung, mehr Menschen würden angesichts der schlechten Umfragewerte für die Regierungsparteien die FDP wieder als Alternative entdecken.
