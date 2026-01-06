FDP-Dreikönigstreffen in Stuttgart - Aufbruch ins Ungewisse

Trotz schlechter Umfragewerte versucht die FDP beim Dreikönigstreffen in Stuttgart den Neustart einzuläuten. Allen voran Parteichef Christian Dürr. Der trommelt unter anderem für eine radikale Entrümpelung bestehender Gesetze und Vorschriften.