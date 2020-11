So erreichen Sie Alexander Marguier:

Ob die zweite Corona-Welle bis Anfang nächsten Jahres abgeebbt sein wird, bleibt abzuwarten – der CDU-Parteitag soll in jedem Fall stattfinden. Mitte Januar also werden 1001 Delegierte über digitale Kanäle irgendwie zusammenfinden, um einen neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Das ist allein schon deswegen dringend nötig, weil eine abermalige Absage am Selbstbild der CDU als einer zukunfts- und technologieorientierten Formation kratzen würde.

Außerdem muss man so langsam wirklich mal in die Pötte kommen: Acht Monate sind es dann noch bis zur Bundestagswahl. Und wer auch immer die Union als Kanzlerkandidat anführen wird: Person und Programm müssen aufeinander abgestimmt werden, das kostet Zeit. Und die wird knapp.

