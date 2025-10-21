- Der erste Christdemokrat seit 1946
CDU-Politiker Alexander Kalouti beendet die 79-jährige SPD-Ära in Dortmund. Seine politischen Lehrjahre verbrachte der Theater- und Kriegswissenschaftler in der FDP. Sein zentrales Versprechen an die Dortmunder Wähler: Für mehr Sicherheit zu sorgen.
Dass Dortmund ein „Sehnsuchtsort“ sei, kann man nun nicht gerade behaupten. Es gibt sicher lieblichere Städte als die durch Flächenbombardements und Nachkriegsbausünden entstellte Ruhrgebietsmetropole. Alexander Kalouti, der am 18. September die Stichwahl zum Oberbürgermeister als erster CDU-Politiker seit 1946 gewann, wählt dennoch dieses Wort, wenn man ihn fragt, wie er seine Stadt in den nächsten fünf Jahren verändern will. Also, so erklärt er, „ein Ort, wo man sein eigenes Leben verwirklichen kann nach seinen Vorstellungen. Weil es extrem einfach ist, hier ein Unternehmen zu gründen und aufzuziehen; dass man hervorragende Fachkräfte findet; dass es eine Gemeinschaft gibt, die wirklich wieder zusammenhält, also dieser alte Ruhrgebietsgedanke.“
Das tatsächliche heutige Dortmund ist ein Ort mit 12,8 Prozent Arbeitslosen, einem für Kriminalität berüchtigten Hauptbahnhof und einer wachsenden Drogenszene, die man im Stadtgarten von der CDU-Kreisgeschäftsstelle aus beobachten kann. Der mit Abstand größte Arbeitgeber der Stadt ist die Stadtverwaltung. Mit anderen Worten: Kalouti hat einiges zu tun, um seine Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.