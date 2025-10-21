Alexander Kalouti
CDU-Politiker Alexander Kalouti beendet die 79-jährige SPD-Ära in Dortmund. Seine politischen Lehrjahre verbrachte der Theater- und Kriegswissenschaftler in der FDP. Sein zentrales Versprechen an die Dortmunder Wähler: Für mehr Sicherheit zu sorgen.

VON FERDINAND KNAUSS am 6. November 2025 4 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Dass Dortmund ein „Sehnsuchtsort“ sei, kann man nun nicht gerade behaupten. Es gibt sicher lieblichere Städte als die durch Flächenbombardements und Nachkriegsbausünden entstellte Ruhrgebietsmetropole. Ale­xander Kalouti, der am 18.September die Stichwahl zum Oberbürgermeister als erster CDU-Politiker seit 1946 gewann, wählt dennoch dieses Wort, wenn man ihn fragt, wie er seine Stadt in den nächsten fünf Jahren verändern will. Also, so erklärt er, ein Ort, wo man sein eigenes Leben verwirklichen kann nach seinen Vorstellungen. Weil es extrem einfach ist, hier ein Unternehmen zu gründen und aufzuziehen; dass man hervorragende Fachkräfte findet; dass es eine Gemeinschaft gibt, die wirklich wieder zusammenhält, also dieser alte Ruhrgebietsgedanke.“

Das tatsächliche heutige Dortmund ist ein Ort mit 12,8 Prozent Arbeitslosen, einem für Kriminalität berüchtigten Hauptbahnhof und einer wachsenden Drogenszene, die man im Stadtgarten von der CDU-Kreisgeschäftsstelle aus beo­bachten kann. Der mit Abstand größte Arbeitgeber der Stadt ist die Stadtverwaltung. Mit anderen Worten: Kalouti hat einiges zu tun, um seine Vorstellungen Wirklichkeit werden zu lassen.

Ernst-Günther Konrad | Do., 6. November 2025 - 16:30

Auch wenn ich den Mann nicht kenne, ich ihm sicherlich keine unlauteren Absichten unterstellen möchte, aber was sollte sich mit einem CDUler ändern. In NRW ist ein Merkelianer MP und ich bin mir sicher, auch dieser Bürgermeister wird ganz schnell ausgebremst werden und seinen Wählern dann sagen, dass er Mehrheiten braucht, die er nicht bekommt, das es am Geld fehlt, am politischen Willen des Stadtparlamentes und er wer weiß, vielleicht findet sich ja was in der Vita des Politikers, was ihn schneller aus dem Amt treibt als man denkt. Und wenn nicht. Linke und ANTIFA üben doch inzwischen ungeniert und offen Gewalt gegen Andersdenkende aus. Vielleicht brennt demnächst sein Auto, werden seine Kinder fotografiert, seine Adresse veröffentlicht und ihm Besuch versprochen. Nein, von einem CDUler erwarte ich in einem politischen Amt gar nichts mehr. Und überhaupt haben die roten und grünen im Stadtparlament ohnehin die Mehrheit. Also was wollen Sie Herr Kalouti da wirklich bewegen? Nichts.

