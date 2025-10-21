Dortmunds neuer Oberbürgermeister Alexander Kalouti - Der erste Christdemokrat seit 1946

CDU-Politiker Alexander Kalouti beendet die 79-jährige SPD-Ära in Dortmund. Seine politischen Lehrjahre verbrachte der Theater- und Kriegswissenschaftler in der FDP. Sein zentrales Versprechen an die Dortmunder Wähler: Für mehr Sicherheit zu sorgen.