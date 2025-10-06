- „Also werdet Deutsche!“
Alexander Kalouti ist der erste CDU-Oberbürgermeister von Dortmund seit 1946. Der Sohn eines Palästinensers will die Stadt vor allem sicherer und attraktiver für Investoren machen – und Migranten zur Integration animieren.
Alexander Omar Kalouti wurde zum Oberbürgermeister von Dortmund gewählt.
Herr Kalouti, Sie werden der erste CDU-Oberbürgermeister in Dortmund seit 1946 sein. Was lief denn, wenn Sie jetzt zurückschauen auf den Wahlkampf, diesmal anders als bei all den früheren Wahlen?
