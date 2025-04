Dorothee Bär hat mitverhandelt, vor zwölf Jahren schon, in diesem Jahr auch wieder. Damals war Angela Merkel Kanzlerin, nach acht Jahren im Amt und vier Jahren Schwarz-Gelb musste sie wieder mit der SPD reden, weil Schwarz-Grün gescheitert war. Die SPD tat das nicht gern. Es hört sich an wie aus einer fernen Welt – und kommt einem doch bekannt vor. Sie war immer schon dabei. Dorothee Bär, Jahrgang 1978, die Fränkin, lebt nach wie vor im Dorf ihrer Kindheit. Und ihre ganze politische Karriere lang ist sie so etwas wie eine politische Nachwuchshoffnung, was natürlich nicht mehr passt.