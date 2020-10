The Philadelphia Inquirer: Ein verheerender Schlag

„Die Diagnose ist ein verheerender Schlag für einen Präsidenten, der verzweifelt versucht hat, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das Schlimmste der Pandemie hinter ihnen liegt. Wenn er im besten Fall keine Symptome entwickelt, zu denen Fieber, Husten und Atembeschwerden gehören können, wird er wenige Wochen vor der Wahl vom Wahlkampf und von der Teilnahme an der zweiten Präsidentendebatte, die für Oktober geplant ist, abgehalten.

Die Nachricht hat eine bereits durchgerüttelte Nation erschüttert, die sich immer noch mit der Frage auseinandersetzt, wie die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, ohne die Verbreitung des Virus anzukurbeln. Das Weiße Haus hat Zugang zu nahezu unbegrenzten Ressourcen, einschließlich einer ständigen Versorgung mit Schnelltests, und konnte den Präsidenten dennoch nicht schützen. Das wirft Fragen darüber auf, wie das Land in der Lage sein soll, seine Arbeiter, Studenten und die restliche Bevölkerung zu schützen, wenn Unternehmen und Schulen wieder öffnen.“

Bloomberg: Trump muss Schwäche zeigen

„Erst konnte er das Land nicht schützen und dann konnte er sich selbst nicht schützen. Es ist nun essenziell, dass die USA und die Welt dem Weißen Haus vertrauen können, und angesichts der Historie dieser Regierung (einschließlich medizinischer Angaben), hat es keinen Vertrauensvorschuss. (…) Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf detaillierte Offenlegung dieses Ereignisses. Das wäre auch gut für den Präsidenten. Es würde Vertrauen aufbauen, Verschwörungstheorien zerstreuen und einfach alle beruhigen. Es wird wahrscheinlich gegen jeden seiner Instinkte verstoßen, dass Trump den Menschen erlauben muss, über seine Schwächen Bescheid zu wissen. Aber er und seine Vertrauten müssen jetzt verstehen, dass das Weiße Haus, wenn es einmal dabei erwischt wird, in dieser Sache gelogen zu haben, nie wieder Vertrauen erlangen wird.“

New York Times: Erinnerung an Trumps Scheitern

„Als die Aktien am Freitag über Nacht fielen, sagten Strategen beider Parteien und sogar hochrangige Berater von Trump, der Präsident werde von den Wählern hart dafür verurteilt werden, weil er das Land nach einem der schwierigsten Jahre in der amerikanischen Geschichte in noch größere Unsicherheit gestürzt habe. (…) Das politische Schicksal von Trump wird auch von der Schwere seiner Krankheit abhängen. Andere Staats- und Regierungschefs der Welt, darunter der britische Premierminister Boris Johnson, sind bereits erkrankt und anschließend zurückgekehrt, um ihre Länder zu regieren. (…) Berater des Präsidenten räumten bereits ein, dass der positive Test die Wähler daran erinnern könnte, wie abwesend Trump in der Bekämpfung der Pandemie gewesen sei. Er hat nicht nur seine eigene Sicherheit vernachlässigt, sondern auch die Pandemie, die mehr als 207.000 Menschen in den Vereinigten Staaten getötet hat, stets zu rosig betrachtet. (…) Darüber hat seine Infektion eines seiner zentralen Argumente gegen Biden, der 77-jährige ehemalige Vizepräsident sei geschwächt und nicht in der Lage, das Land zu führen, untergraben.“

CNN: Gefährdung der nationalen Sicherheit

„Diese schwerwiegendste bekannte Bedrohung für die Gesundheit eines Staatsoberhauptes seit Jahrzehnten erfordert Einheit. Denn sie kann die nationale Sicherheit beeinträchtigen, wenn Feinde der USA versuchen, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen, und nach einem potenziellen Führungsvakuum Ausschau halten. (...) Trumps positiver Test ist eine politische Katastrophe für seine Kampagne – da er in vielen Swing-Staaten hinter Biden zurückbleibt und bereits jetzt ein Game-Changer-Event zu seinen Gunsten benötigt, um in der begrenzten verbleibenden Zeit aufzuholen. (…) Die Diagnose des Präsidenten schafft einen heiklen Moment für Biden, der in den kommenden Tagen den richtigen Ton finden und entscheiden muss, ob er seine eigenen Wahlkampfverpflichtungen aus Rücksicht auf den Zustand des Präsidenten reduzieren soll. (…) Falls er nicht schwer krank und somit handlungsunfähig ist, kann Trump seinen Twitter-Feed weiterhin nutzen, um seine zunehmend verzweifelten Possen an die Amerikaner zu schicken, und wird wahrscheinlich während seiner Quarantäne von einem offenen Kanal zu den konservativen Medien profitieren.“