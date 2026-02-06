Dobrindt
75 Jahre im Auftrag der Demokratie – das muss dann offenbar auch reichen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) beim Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Bundesamtes für Verfassungsschutz / picture alliance/dpa | Soeren Stache

Dobrindts gefährlicher Vorstoß Warum Polizei und Geheimdienste im demokratischen Rechtsstaat getrennt sind

Innenminister Dobrindt will den Verfassungsschutz vom reinen Nachrichtendienst zum echten Geheimdienst aufrüsten. Das ist hoch gefährlich. Die Verfassung fordert eine strikte Trennung von Polizei und Nachrichtendienst, um staatliche Machtkonzentration zu begrenzen.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 6. Februar 2026 5 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Der Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin setzt die Sicherheitsbehörden unter Erwartungsdruck. Innenminister Dobrindt betont: „Wir machen ernst im Kampf gegen Linksextremismus.“ Er handelt auch und ergreift Initiativen, um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Zukunft zu verbessern. Die Regierung bringt Gesetze auf den Weg, die den Schutz von Stromleitungen, Krankenhäusern und Kraftwerken gegen Anschläge verbessern sollen. Das ist aber noch nicht alles. Dobrindt will mehr: einen mächtigeren und effektiveren Verfassungsschutz. Er sagt es ganz klar und deutlich: „Ich will, dass aus dem Nachrichtendienst nun ein echter Geheimdienst wird, der mit wirksamen, operativen Fähigkeiten ausgestattet ist.“ 

