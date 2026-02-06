Dobrindts gefährlicher Vorstoß - Warum Polizei und Geheimdienste im demokratischen Rechtsstaat getrennt sind

Innenminister Dobrindt will den Verfassungsschutz vom reinen Nachrichtendienst zum echten Geheimdienst aufrüsten. Das ist hoch gefährlich. Die Verfassung fordert eine strikte Trennung von Polizei und Nachrichtendienst, um staatliche Machtkonzentration zu begrenzen.