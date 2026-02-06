- Warum Polizei und Geheimdienste im demokratischen Rechtsstaat getrennt sind
Innenminister Dobrindt will den Verfassungsschutz vom reinen Nachrichtendienst zum echten Geheimdienst aufrüsten. Das ist hoch gefährlich. Die Verfassung fordert eine strikte Trennung von Polizei und Nachrichtendienst, um staatliche Machtkonzentration zu begrenzen.
Der Anschlag auf die Stromversorgung in Berlin setzt die Sicherheitsbehörden unter Erwartungsdruck. Innenminister Dobrindt betont: „Wir machen ernst im Kampf gegen Linksextremismus.“ Er handelt auch und ergreift Initiativen, um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur in Zukunft zu verbessern. Die Regierung bringt Gesetze auf den Weg, die den Schutz von Stromleitungen, Krankenhäusern und Kraftwerken gegen Anschläge verbessern sollen. Das ist aber noch nicht alles. Dobrindt will mehr: einen mächtigeren und effektiveren Verfassungsschutz. Er sagt es ganz klar und deutlich: „Ich will, dass aus dem Nachrichtendienst nun ein echter Geheimdienst wird, der mit wirksamen, operativen Fähigkeiten ausgestattet ist.“
