Gerade deshalb stand er aber von Anfang an ein wenig seltsam in der bundesrepublikanischen Landschaft herum, der Herr Bundespräsident. Einerseits ein oberstes Bundesorgan, andererseits aber auch Figur des Föderalismus, der Länder, wie sich bereits anhand der Zusammensetzung der Bundesversammlung erkennen lasse, die ja zur Hälfte aus Delegierten der Landtage besteht, zuletzt sogar, dank Aufblähung des Bundestages auf nie gesehene 736 Frauen und Männer, mehr Delegierte als jemals zuvor in der Nachkriegsgeschichte. Aber eben doch, so der historische Grundgesetz-Kommentar, anders als die Präsidenten der USA oder Frankreichs ein „unselbständiges Staatsoberhaupt wie der britische König“ (sic). Da er weder zur Legislative gehöre noch zur Judikative, könne es nur zur Exekutive gehören. Schade nur, dass es für ihn im Alltag nicht viel zu exekutieren gibt. Ausfertigen ja, Urkunden en masse, aber auszuführen eben nicht.