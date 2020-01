So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Er wird Wirtschaftsphilosoph genannt, der Norweger Anders Indset, und was er zu sagen hat, hört sich beim ersten Hinhören branchenspezifisch an, ist aber gesellschaftlich hoch relevant. Das Netz und die sozialen Medien bestimmen zunehmend die Themen und den Ton, sie wirken dabei oft gesellschaftszersetzend. Die große entfesselte globale Demokratie, als die das einmal gefeiert wurde, erweist sich zunehmend als kommunikative Kloake, in der obendrein – Stichwort Influencer – auf fragwürdige Weise Schleichwerbung gemacht wird und Grenzen verschwimmen.

Daran haben wir uns alle ein Stück weit gewöhnt. Der wirkliche digitale Tsunami aber, sagt Indset in einem Meedia-Interview, „ steht uns in den nächsten zehn Jahren bevor – wenn Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und die Verschmelzung von Technologien exponenziell voranschreiten werden.“

Den angemessenen Umgang mit dem Internet üben

Seine Vision, die heute schon Gestalt annimmt, sind Avatare, geschaffen aus künstlicher Intelligenz, die statt Influencer aus Fleisch und Blut die Schleichwerbung unter die Leute bringen. Influencer von heute seien „der letzte krampfhafte Versuch, das Thema Marketing aufrechtzuerhalten.“ Dies sei eine natürliche Folge des Hypes um Social Media. Die Bedeutung dieser Form der Influencer werde aber radikal zurückgehen – weil die User lernfähig sind: „Heute machen diese virtuellen Avatare das Gleiche wie irgendwelche Mädels, die für mich – auch wenn es hart klingt – die modernen Prostituierten sind.

Da wird erstmal ein Netzwerk ehrlich aufgebaut, und dann beginnen sie, ihre Seele und ihre Körper zu verkaufen, und machen Werbung für Produkte, hinter denen sie nicht stehen.“ Kurzfristig würden einige Unternehmen daran viel verdienen. Auf der anderen Seite entstehe „eine unfassbare Müdigkeit, wenn Menschen vier Stunden am Tag irgendwelchen sinnlosen Tätigkeiten nachgehen, um irgendwelche Posts über bezahlte Hotelübernachtungen zu liken. Und davon werden wir bald genug haben, und dann werden die Karten neu gemischt.“ Mit anderen Worten: 27 Jahre nach Einführung des Internets üben wir immer noch den angemessenen Umgang damit.

Das ganze Interview lesen Sie hier: https://meedia.de/2020/01/28/influencer-sind-der-letzte-krampfhafte-versuch-das-thema-marketing-aufrechtzuerhalten/