- Wüst wäre die unmögliche Wiederholung von Merkel
Die Wunschvorstellung in manchen Unionskreisen, Hendrik Wüst möge der Kanzlernachfolger werden, ist ein Nachhall des Merkelismus. Wer wissen will, woran man mit Wüst (und Söder) ist, lese ein Positionspapier von 2007 – und vergleiche es mit dem, was kam.
Das kurzzeitige Brodeln in Unionskreisen rund um die Frage einer vorzeitigen Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst hatte vermutlich zwei Triebkräfte. Die eine ist ein realpolitischer Pushfaktor: Friedrich Merz hat nach einem Jahr im Amt keine nennenswerte Reform oder sonstigen Erfolg vorzuweisen und ist schon unbeliebter als sein höchst unbeliebter Amtsvorgänger Olaf Scholz. Eine schwächere Performance hat wohl noch kein Kanzler vor ihm seit 1949 gezeigt.
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