Hendrik Wüst und Angela Merkel
Hendrik Wüst und Angela Merkel / picture alliance / Bonn.digital | Marc John

Die Zukunft der Union Wüst wäre die unmögliche Wiederholung von Merkel

Die Wunschvorstellung in manchen Unionskreisen, Hendrik Wüst möge der Kanzlernachfolger werden, ist ein Nachhall des Merkelismus. Wer wissen will, woran man mit Wüst (und Söder) ist, lese ein Positionspapier von 2007 – und vergleiche es mit dem, was kam.

VON FERDINAND KNAUSS am 2. Juni 2026 9 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Das kurzzeitige Brodeln in Unionskreisen rund um die Frage einer vorzeitigen Ablösung von Bundeskanzler Friedrich Merz durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst hatte vermutlich zwei Triebkräfte. Die eine ist ein realpolitischer Pushfaktor: Friedrich Merz hat nach einem Jahr im Amt keine nennenswerte Reform oder sonstigen Erfolg vorzuweisen und ist schon unbeliebter als sein höchst unbeliebter Amtsvorgänger Olaf Scholz. Eine schwächere Performance hat wohl noch kein Kanzler vor ihm seit 1949 gezeigt.

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Klaus Funke | Di., 2. Juni 2026 - 18:42

Ja, Wüst hat zugleich den richtigen Namen. Mit ihm würde es wüst. Und Merkel 2.0. Tja, wer glaubte, die Uckermärkerin wäre politisch verschwunden, der irrte. Sie lebt und wie in Hendrik Wüst und in Daniel Günther fort. Merkel ist zwar biologisch kinderlos, aber die beiden sind wahrhaftig ihre (politischen) Söhne, gezeugt und aufgewachsen in Merkels Krabbelgruppe. Unter oder mit Wüst und/oder Günther kriegen wir wieder Grüne Minister, vielleicht sogar Herrn Habeck und die anderen Gestalten. Dann ist für Deutschland das Halali angesagt, dann sind wir erledigt, und zwar auf lange Zeit, vielleicht sogar auf ewig. Hurra. Es war schon immer das Ziel der Grünen "Deutschland, Du mieses St... Sch..." Also, wenn ich wählen könnte, dann würde ich lieber in die Kiste kriechen, Deckel zu, tot, vorbei...

Christa Wallau | Di., 2. Juni 2026 - 20:17

Es reicht!!!
Ich kann diese Frau auch nicht mehr sehen.

Ceterum censeo: Merz muß weg! (Mmw)

Mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen.
Leider.

Markus Michaelis | Di., 2. Juni 2026 - 20:21

Wüst ist am Machbaren und Lösungen interessiert - das klingt gut, aber den Raum, innerhalb dessen überhaupt Lösungen gefunden werden können, also die Koordinaten nach denen beurteilt wird, ob etwas als Lösung angesehen wird, das setzen dann andere. Für mich leben wir in einer Zeit, in der ich an den politischen Kräften interessiert bin, die diese Räume prägen, nicht an denen, die in den von anderen definierten Räumen professionell verwalten.

Allerdings scheinen mir die solchen Kräfte, selbst- und Weltbilder der alten Mitte nicht mehr zu funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Wüst wird zwar selber nichts treiben, aber könnte, zusammen vielleicht mit Özdemir-Grünen trotzdem der Verwalter für die Öffnung und den Übergang zu anstehenden neuen Selbst- und Weltsichten sein. Möglich wäre das schon. Die Frage wäre, wer dann die treibenden Kräfte bei einem solchen Prozess mit einer Wüst-CDU als Verwalter bereitstellen würde.

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