Soll man jemandem beispringen, den man nicht mag? Maxim Billler gar? Unbedingt - wenn man überzeugt ist, dass dem Motzkopf nun Unrecht geschieht. Ich weiß, dass der Bursche mich danach für einen Narren halten wird und die meisten Zaungäste empört sind, weil der Kerl sie schon angepinkelt hat. Biller hat wieder einmal Stunk gemacht. Dafür ist er bekannt, und deshalb ist er wohl auch von der Zeit engagiert worden. Wer Biller kauft, bekommt ihn.

Nunmehr hat er in seinem Beitrag „Morbus Israel“ die Haltung der Deutschen sowie einige ihrer allzeit rechtschaffenen Medienfiguren zum jüngsten Mehrfrontenkrieg Zions gegen eine Reihe seiner arabischer Nachbarn sowie Irans aufgegriffen: „Ja, wenn es um Israel geht, um Benjamin Netanjahu und die strategisch richtige, aber unmenschliche Hungerblockade von Gaza oder die rein defensive Iran-Kampagne der IDF, kennen die meisten Deutschen keinen Spaß ...“

Biller wollte keine fein säuberliche Anlayse des Kriegsgeschehens darlegen. Das war nie sein Ding. Allein, ihm ergeht es wohl wie den meisten Juden dieses Landes vor und während des Krieges. Permanent werden wir darauf angesprochen, „was IHRE Leute da tun, ist unrecht, unmenschlich“, etc. Hunderttausende geben die Völkerrechtler wie einstens Annalena Baerbock. Nebbich! Selbst Israel habe die Menschenwürde zu beachten: Steht schließlich im Artikel 1 des Grundgesetzes. Unlängst fragte mich eine Rundfunkmoderatorin, ob ich „auch Mitleid mit palästinensischen Kindern“ empfände. Die Frage ist niederträchtig – 400 Jahre nach Shylocks Monolog: „Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht, wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?“

Die Juden und Israelis legen immer wieder den Finger in die Wunde

Die Ausgrenzung der Juden in Deutschland und vielen anderen Ländern hat keineswegs mit der tödlichen Antwort der israelischen Armee auf den Terrorangriff von Hamas & Co. am 7. Oktober begonnen. Dabei sind tausende Terroristen, aber eben auch zehntausende arabische Zivilisten, Kinder, Mütter, Alte, Männer umgebracht worden. Das quält jeden mitleidsfähigen Menschen. Wer kümmert sich noch darum, dass seither hunderte israelische Geiseln ermordet wurden, dass nach wie vor noch etwa zwei Dutzend Geiseln gefangen gehalten werden? Selbst in den meisten deutschen Medien fand der 600. Tag der Gefangenschaft kaum Beachtung. Stattdessen erklärte der diplomatische Novize Johann Wadephul, Deutschland dürfe sich nicht in eine „Zwangssolidarität“ mit Israel drängen lassen. Einer seiner Vorgänger, Frank Walter Steinmeier, erklärte mir vor Jahren strahlend, es werde mich freuen, dass er in Kürze „meinen Außenminister“ (also jenen Israels) besuchen werde.

Das ist des deutschen Pudels Kern. Man ist über den Völkermord unglücklich, hat ein schlechtes Gewissen wegen einst. Die Juden und Israelis legen immer wieder den Finger in die Wunde. Da baut sich Wut auf. Prompt schlägt Israel los. Begeht Verbrechen. Jeder Krieg ist ein großes Verbrechen. Selbst die Kampagne der Amerikaner nach den Terrorangriffen des 11. September. Deutschland stand damals fest an Amerikas Seite. So gut wie niemand redete damals über das Völkerrecht.

Bei Israel verhält es sich anders. Etwa bei den unverhältnismäßigen Attacken Jerusalems gegen Gaza. 46 Jahre droht das iranische Revolutionsregime Israel nun mit der Vernichtung. Es bleibt nicht bei Drohungen. Trotz des Anti-Atomwaffenabkommen mit Iran 2015, bei dem Israel wie 1938 die Tschechoslowakei beim Münchner Abkommen nicht mitverhandeln durfte, stand Teheran an der Schwelle zum Bau von Atombomben. Trägerwaffen besitzt man bereits. Welcher bedrohte Staat wäre da passiv geblieben? Dennoch, man kann sich heute als Jude in Deutschland, Europa kaum bewegen, ohne belehrt, beschimpft, bedroht zu werden.

Wer macht sich Sorgen um Israel?

Wer schert sich darum, wie es den famosen „jüdischen Mitbürgern“ da geht? Wer macht sich Sorgen um Israel? Man hat ja seine „Musterjuden“, die bei jeder passenden und vor allem unpassenden Gelegenheit krähen, der offiziöse vermeintliche „jüdische, israelische Standpunkt“ sei falsch, inhuman, weiß-der-Teufel-was. Biller hat sich verhalten wie stets zuvor, er hat geschrieben, was er und andere denken oder tun. Aber den Juden wegen ihrer vermeintlichen moralischen Überlegenheit, die nichts weiter war und bleibt als ein Opfer von sechs Millionen Menschen, verwehrt wird.

Maxim Biller irrt, die Strategie des israelischen Gaza-Kriegs ist ärger als ein Verbrechen, sie ist ein Fehler. Unmenschlich ist Aushungern ohnehin. Doch das wollten die politisch Korrekten in ihrem rechtschaffenen Zorn nicht erkennen, obgleich Biller zumindest letzteres schrieb. Sie haben den Autor beschimpft. Das ist ihr gutes Recht. Wir besitzen Meinungsfreiheit. Doch dass der Verlag davor sogleich einknickt und „mehrerer Formulierungen“ wegen den Beitrag Billers depubliziert, ist jämmerlich. Wehe uns, wenn solche schwächlichen Publizisten dereinst die Meinungsfreiheit bewahren sollen. Sie würden wohl beigeben wie einst die „unerschrockenen“ Liberalen des Simplicissimus während der Hitlerjahre.

Der Wille, dem anderen beizustehen, wenn er bedroht wird, selbst wenn man ihn nicht mag, hat mich seit meiner Kindheit begleitet. In meinem neuen Buch „Keine Schonzeit für Juden“ beschreibe ich, wie ich als Zehnjähriger nach Deutschland kam. Einer meiner Klassenkameraden war Erwin, eine „Heulsuse“ und Jude obendrein. Als er von den anderen verprügelt wurde, sprang ich ihm bei. Warum? Weil ich „musste“. Da kam seine Mutter herbei und befreite Erwin von den Raufbolden. Ich blieb zurück und wurde verhauen. Ich würde es wieder tun. Denn ich kenne diesen Spaß.