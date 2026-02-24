- 540 Mann – und kein gutes Image
Was machen eigentlich die 540 Mitarbeiter des Bundespresseamtes, wenn ihr Job bereits von den Kanzler- und Ministeriumssprechern erledigt wird? Unser Autor hätte da eine wegweisende Idee, mit der man darüber hinaus auch die miese Stimmung im Land beheben könnte.
Zum Jahreswechsel hatte die Verlagsmanagerin Julia Jäkel den deutschen Journalisten eine interessante Wegweisung mitgegeben: Weniger Negativismus, lautete Jäkels Forderung, die sie ihren Kollegen in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung mit auf den Weg gab. Wer das Feedback auf ihren Text verfolgt hat, erkennt: Jäkel hat einen Nerv getroffen.
