Zahl des Monats - 540 Mann – und kein gutes Image

Was machen eigentlich die 540 Mitarbeiter des Bundespresseamtes, wenn ihr Job bereits von den Kanzler- und Ministeriumssprechern erledigt wird? Unser Autor hätte da eine wegweisende Idee, mit der man darüber hinaus auch die miese Stimmung im Land beheben könnte.