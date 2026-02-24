Tag der offenen Tür beim Bundespresseamt
Tag der offenen Tür beim Bundespresseamt / picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Ardan Fuessman

Zahl des Monats 540 Mann – und kein gutes Image

Was machen eigentlich die 540 Mitarbeiter des Bundespresseamtes, wenn ihr Job bereits von den Kanzler- und Ministeriumssprechern erledigt wird? Unser Autor hätte da eine wegweisende Idee, mit der man darüber hinaus auch die miese Stimmung im Land beheben könnte.

VON ROLAND SCHATZ am 28. Februar 2026 4 min

Autoreninfo

Roland Schatz ist Gründer und CEO von Media Tenor. Er lebt in der Schweiz und beobachtet als Journalist unter anderem das internationale Genf. Von 2013 bis 2019 war er Senior Advisor für den dortigen UN-Generaldirektor Michael Moller und leitete die Perception-Change-Abteilung.

So erreichen Sie Roland Schatz:

Zum Jahreswechsel hatte die Verlagsmanagerin Julia Jäkel den deutschen Journalisten eine interessante Wegweisung mitgegeben: Weniger Negativismus, lautete Jäkels Forderung, die sie ihren Kollegen in einem Artikel für die Süddeutsche Zeitung mit auf den Weg gab. Wer das Feedback auf ihren Text verfolgt hat, erkennt: Jäkel hat einen Nerv getroffen.

