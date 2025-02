In der Schweiz ist die freisinnige Revolution 1848 geglückt – mitten in einem Monarchen- und Fürsteneuropa! In Deutschland ist die liberale Revolution missglückt. Das Scheitern war der Anfang einer unseligen Entwicklung – bis hin zum Schrecklichsten. Erst seit 1949 atmet das deutsche Grundgesetz Liberalismus und Freisinn. Darf ich es ohne jede Herablassung so sagen: Seit drei Generationen übt Deutschland die Freiheitstugenden. Demokratie als Ordnung der Freiheit ist undenkbar ohne Liberalismus, ohne Freisinn.