Die Wahlanfechtung des BSW Stresstest für die Demokratie

Nur 9529 Stimmen fehlten dem BSW, um in den Bundestag zu kommen. Nun muss Karlsruhe entscheiden. Doch das Bundesverfassungsgericht arbeitet nicht im luftleeren Raum, sondern in einem hoch politischen Umfeld.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 11. Februar 2026 6 min

Volker Boehme-Neßler

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 scheiterte das BSW mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen extrem knapp an der Fünfprozenthürde. Nach dem amtlichen Endergebnis fehlten ihm 9529 Stimmen. Angesichts von knapp 50 Millionen Stimmen insgesamt ist das fast nichts. Bei einem derart knappen Wahlergebnis wirken sich auch kleine Zählfehler deutlich aus. Bei jeder Wahl kommen zwangsläufig Fehler vor. Auch sorgfältige Wahlhelfer machen natürlich Fehler. Sie stehen unter Zeitdruck und müssen mit höchster Konzentration zahllose Stimmzettel den richtigen Parteien zuordnen. Die Ergebnisse müssen über mehrere Stationen weiter gemeldet werden. Das macht das Zählverfahren fehleranfällig. Meist wirken sich die – unvermeidbaren – Fehler nicht entscheidend auf das Gesamtergebnis aus. Bei einem derart knappen Ergebnis wie hier ist das aber anders. Deshalb wäre es ein Gebot der praktischen Vernunft, bei extrem knappen Ergebnissen von Amts wegen eine Wahl neu auszuzählen. Das sieht die Verfassung allerdings nicht vor.

Achim Koester | Mi., 11. Februar 2026 - 18:54

Nicht wieder gravierende Fehler passieren?
Auch die Auszählenden arbeiten nicht im luftleeren Raum, sondern haben Ihre politischen Ansichten, was nicht sein darf. Echtes Vertrauen habe ich weder in das Gericht noch in diese Leute.

Karl-Heinz Weiß | Mi., 11. Februar 2026 - 18:56

Der Beitrag setzt sich nicht mit dem Argument auseinander, das BSW hätte unmittelbar nach dem Wahltag auf der Ebene aller Wahlkreise Überprüfungen der dort amtlich festgestellten Auszählungsergebnisse beantragen sollen. 9.500 fehlende Stimmen: das klingt nach einem extrem knappen Ergebnis. Allerdings müssten fehlerhaft dem BSW zugeordnete Stimmen gegengerechnet werden.

