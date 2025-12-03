- Deutschland wird von der Angst regiert
Zu behaupten, Kanzler Merz habe seine Regierungskoalition oder gar die eigene Partei im Griff, wäre eine groteske Übertreibung. Lassen sich politische Fliehkräfte noch einfangen, wenn nackte Angst regiert?
Es gibt ein neues Mitglied im deutschen Bundeskabinett, welches nie vereidigt wurde, keine Dokumente unterzeichnet, beharrlich schweigt und dennoch omnipräsent ist. Es bestimmt mehr und mehr die politische Agenda. Es verhindert wegweisende Reformen, verharrt auf unsinnigen Positionen und verschiebt das gesellschaftlich Notwendige auf eine unbestimmte Zukunft. Nichts scheut es mehr als jede Art der direkten Konfrontation. Stets geschmeidig, bewegt es sich lautlos in der Grauzone des drohenden Gesichtsverlusts. Dieses politische Phantom, das sich am Kabinettstisch der Bundesregierung breitgemacht hat, ist die Angst. Sie wächst und wächst und droht, zum heimlichen Regenten dieses Landes zu werden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.