Symbolbild / picture alliance / imageBROKER | Carola Vahldiek

Die unsichtbare Macht Deutschland wird von der Angst regiert

Zu behaupten, Kanzler Merz habe seine Regierungskoalition oder gar die eigene Partei im Griff, wäre eine groteske Übertreibung. Lassen sich politische Fliehkräfte noch einfangen, wenn nackte Angst regiert?

VON DOMINIK PIETZCKER am 8. Dezember 2025 5 min

Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Es gibt ein neues Mitglied im deutschen Bundeskabinett, welches nie vereidigt wurde, keine Dokumente unterzeichnet, beharrlich schweigt und dennoch omnipräsent ist. Es bestimmt mehr und mehr die politische Agenda. Es verhindert wegweisende Reformen, verharrt auf unsinnigen Positionen und verschiebt das gesellschaftlich Notwendige auf eine unbestimmte Zukunft. Nichts scheut es mehr als jede Art der direkten Konfrontation. Stets geschmeidig, bewegt es sich lautlos in der Grauzone des drohenden Gesichtsverlusts. Dieses politische Phantom, das sich am Kabinettstisch der Bundesregierung breitgemacht hat, ist die Angst. Sie wächst und wächst und droht, zum heimlichen Regenten dieses Landes zu werden.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 8. Dezember 2025 - 13:41

Das ist dem Kanzler deutlich anzumerken. Mit seiner „Brandmauer-Politik“ nimmt er sich jeden Gestaltungsraum. Er lässt sich von einer SPD beherrschen, in der eine dem Sozialismus zugeneigte Bärbel Bas mit ihrer Führungsriege das Sagen hat.

Während die Bürger dem „Albtraum“ des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Untergangs durch die Wahl vermeintlich rechter Parteien zu entkommen suchen, stehen in der Politik alle Zeichen auf Links als alternativloser politischer Richtung.

Mit der EU als „Gemeinschaftsprojekt“ hilft man sich finanziell bis in den Untergang, selbst wenn der „Bedürftige“ seine Armut weiter pflegt. Mit dem „Größenwahn“ einer Elite, die nie in der Industrie oder dem Handwerk erfolgreich tätig war, glaubt man eine Weltgeltung zu haben. Das ist genauso trügerisch, wie deren Handeln, das ggfs. in den Untergang führt.

Angst essen Seele auf ist ein deutsches Melodram, das die soziale Unterdrückung und Ausgrenzung von Gastarbeitern in den frühen 1970er Jahren thematisiert. Ich glaube nicht, dass dies gerade ein Thema in der Bundespolitik ist.

Würde Friedrich Merz mit der AFD kooperieren zerrisse dies die CDU und die Medien außerhalb der Cicero Blase liefen Amok. Dagegen kann kein Kanzler an regieren. Wir bekommen immer mehr französische Verhältnisse. Die unversöhnliche Kompromisslosigkeit der Lager führt geradewegs in die Unregierbarkeit. Ob es uns damit besser geht wird sich weisen.

Jochen Burghardt | Mo., 8. Dezember 2025 - 13:52

Sehr geehrter Herr Dr.Pietzcker,
grundsätzlich stimme ich Ihren Ausführungen zu.
Mit einer Ausnahme: Ich sehe keine "konservativ geführte Regierung". Die CDU unter Merz hat alle, wirklich ALLE, Ziele, die sie noch im Wahlkampf vorgab zu verfolgen, in den Wind geschrieben!
Der m.E. schlimmste Verrat an den Wählern (und am Land!) fand sogar schon statt, bevor der neue Bundestag zum ersten Mal zusammentrat. Danach ging es im gleichen Stil immer weiter. Die SPD sagte "Spring!" und die CDU, Fritz immer vorn dran, sprang.
Ich sehe in dieser Regierung absolut nichts Konservatives. Ganz im Gegenteil. Was derzeit läuft, sind m.E. die letzten Zuckungen der CDU, die an der "Brandmauer" zerbrechen wird. Inzwischen ist es ganz egal, ob das durch Annäherung an die AfD oder durch weitere Brandmaurerei ausgelöst werden wird.
Im ersten Fall würde die CDU von ÖRR und MSM nach allen Regeln der Kunst fertiggemacht, im zweiten Fall durch massive Abwanderung der Wähler.

Markus Michaelis | Mo., 8. Dezember 2025 - 13:53

Dominierend sehe ich Überforderung und Orientierungslosigkeit. Jeder Mensch hat Überzeugungen, die er als alternativlos und oft universell sieht und die sich nur langsam und oft nicht direkt zielgerichtet beeinflussbar verändern (neue, veränderte Standpunkte sieht man wieder als universell; alleine deswegen braucht es Zeit). All die verschiedenen individuellen Weltbilder gruppieren sich in Gruppen, die eine gemeinsame Sprache und Erwartungen finden, die Gruppen gruppieren sich zu einer Gesellschaft.

Wenn die Zeiten sich ändern (was sie deutlich tun) und viele neue Menschen und Gruppen dazukommen oder man mit mehr Neuen in Kontakt tritt (was auch der Fall ist) schwankt das alte Gefüge. Universell sichere Maßstäbe funktionieren nicht mehr. Keiner versteht warum, was jetzt gelten soll, alle sind überfordert.

Das ist auch Angst, aber das ist dominierend. Dominierend sind eher Überforderung und Hilflosigkeit. Alles funktioniert nicht mehr so, wie es soll; anderes kennt man nicht.

Jan S. | Mo., 8. Dezember 2025 - 13:58

Wie soll das alles bloß weitergehen? Jeder im Lande, zumindest jeder mit gesundem Menschenverstand spürt doch, dass das Unheil mit Riesenschritten näher kommt. Die Politik scheint völlig gelähmt und ergeht sich weitgehend in Worthülsen und Phrasendrescherei. Ich habe mir in unser aller Interesse den Erfolg dieser Koalition gewünscht, weil man sie sich als vernünftiger Mensch wünschen muss(te). Mal ehrlich, nach katastrophale ersten 7 Monaten, wozu diese Koalition noch retten? Etwa nur um ihrer selbst Willen? Das kann nicht der Ernst sein, denn das dicke Ende kommt so oder so. Firmenpleiten sind auf Rekordniveau. Jeden Tag gehen 1000 Arbeitsplätze in der Industrie flöten. Investitionen werden nur noch im Ausland getätigt. Das einzige, was noch wächst, ist der Staat. Und nichts davon wird in der Politik ernsthaft adressiert, es wird nicht einmal drüber gesprochen. Wie das ein gutes Ende nehmen soll, ist mir ein absolutes Rätsel. Machterhalt gehört dazu, darf aber kein Selbstzweck sein.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 8. Dezember 2025 - 14:26

"Deutschland wird von der Angst regiert"? Nein, von ängstlichen Politikern. Die Wähler haben erst vor wenigen Monaten klargestellt, dass sie mehrheitlich Mitte/Rechts denken. Als einer den wenigen Politiker hat dies Friedrich Merz weiterhin nicht realisiert. Mit 18 Andersdenkenden war er überfordert und eine Ministerin mit klassenkämperischen Tönen weist er (erneut) nicht in die Schranken. In der Vergangenheit wählte bei einem weniger gewichtigen Anlass die Unionsfraktion einen neuen Vorsitzenden als Gegengewicht zu einer führungsschwachen Kanzlerin. Viel Zeit bleibt nicht mehr.

Bernd Windisch | Mo., 8. Dezember 2025 - 16:59

Das Gewürge in Berlin ist doch leicht zu verstehen. CDU und SPD haben zu wenig gemeinsame Schnittmengen und die Fliehkräfte in der Koalition sind riesengroß.

In ähnlicher Konstellation hat die FDP in der Ampel, aus Angst vor dem Tod, politischen Selbstmord begangen. Ihre finanzpolitische Vernunft ist vom Wähler nicht honoriert worden.

Den politischen Akteuren allesamt und grundsätzlich die Integrität abzusprechen ist billig.

Wo waren die Unternehmer als die Energiewende falsch aufs Gleis gesetzt wurde. Wo waren sie als das Verbrenneraus auf den Weg gebracht wurde. Wo als die Grenzen geöffnet wurden? Wo als die AKW abgeschaltet wurden? Merz gab es da noch gar nicht.

Erst wurde Energie künstlich verteuert und soll jetzt mit Steuergeld heruntersubventioniert werden. Das klingt nach einem (dummen) Plan.

Die Sorge der Unternehmer gilt nicht dem Land sondern dem eigenen Geldbeutel.

Die Fundamentalkritik des Autors ist wohlfeil und fatalistisch.

