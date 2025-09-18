- Mit der weißen Fahne zum Kulturkampf
Für die Union war der Mord an Charlie Kirk praktisch kein Thema. Damit überlässt sie die Deutungshoheit über dieses politische Attentat der Linken. CDU und CSU verstehen nicht, dass man Kulturkriege (wie echte Kriege) nicht ignorieren kann, wenn sie einen erreicht haben.
Konservative und Christen überall auf der Welt trauern um Charlie Kirk, den amerikanischen Aktivisten und Debattierer, der mit nur 31 Jahren erschossen wurde und seine Frau und zwei Kinder hinterlässt. Überall auf der Welt? Nein, eine von unbelehrbaren Deutschen bevölkerte Partei hört nicht auf, sich dem Kulturkrieg zu verweigern. Die Rede ist natürlich von der CDU/CSU-Union, der das Kunststück gelungen ist, das Attentat auf einen ebenso einflussreichen wie (von der Linken) verhassten Konservativen und gläubigen Christen zu ignorieren. Keine Meldung auf dem Twitteraccount der Union und keine auf dem von Friedrich Merz.
Nachdem also die Deutungshoheit über die Einordnung dieses Attentats ganz den Linken überlassen wurde, kam es, wie es kommen musste. Aus einem streitbaren Debattierer wurde für das deutsche Publikum ein rechtsradikaler, schwulenhassender und rassistischer Protofaschist. Von linken Parteien bis zum linken öffentlich-rechtlichen Rundfunk fand eine Dämonisierung eines Mannes statt, der mit seinen konservativen Meinungen die woke Linke Amerikas herausforderte. Und zwar am liebsten dort, wo sie sich besonders intolerant zeigte: an den Universitäten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.