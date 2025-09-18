Die Union und Charlie Kirk - Mit der weißen Fahne zum Kulturkampf

Für die Union war der Mord an Charlie Kirk praktisch kein Thema. Damit überlässt sie die Deutungshoheit über dieses politische Attentat der Linken. CDU und CSU verstehen nicht, dass man Kulturkriege (wie echte Kriege) nicht ignorieren kann, wenn sie einen erreicht haben.