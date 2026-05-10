Die Steuerschätzung macht der Regierung einen Strich durch die Rechnung - Deutschland steht ein soziales Kettensägenmassaker bevor

Die große Schuldenoffensive von Union und SPD sollte Deutschlands Wirtschaft ankurbeln – doch nun drohen explodierende Zinslasten, neue Haushaltslöcher und harte Einschnitte bei Sozialleistungen. Deutschland steht nun vor einem radikalen Sparkurs.