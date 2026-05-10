- Deutschland steht ein soziales Kettensägenmassaker bevor
Die große Schuldenoffensive von Union und SPD sollte Deutschlands Wirtschaft ankurbeln – doch nun drohen explodierende Zinslasten, neue Haushaltslöcher und harte Einschnitte bei Sozialleistungen. Deutschland steht nun vor einem radikalen Sparkurs.
Es war erwartbar, aber ist dennoch ein Schlag ins Kontor der Bundesregierung. Bereits die aktuellen Haushaltsplanungen wiesen für die Jahre 2028 bis 2030 eine ungedeckte Haushaltslücke in Höhe von 140 Mrd. Euro aus. Die wird mit der aktuellen Steuerschätzung nun noch größer ausfallen. Allein von 2026 bis 2030 fehlen gesamtstaatlich weitere 50 Mrd. Euro.
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