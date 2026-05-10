Lars Klingbeil und Friedrich Merz
Zwei Zocker nach dem Totalverlust: Lars Klingbeil und Friedrich Merz / picture alliance / Ipon | Stefan Boness

Die Steuerschätzung macht der Regierung einen Strich durch die Rechnung Deutschland steht ein soziales Kettensägenmassaker bevor

Die große Schuldenoffensive von Union und SPD sollte Deutschlands Wirtschaft ankurbeln – doch nun drohen explodierende Zinslasten, neue Haushaltslöcher und harte Einschnitte bei Sozialleistungen. Deutschland steht nun vor einem radikalen Sparkurs.

VON MATHIAS BRODKORB am 10. Mai 2026 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Es war erwartbar, aber ist dennoch ein Schlag ins Kontor der Bundesregierung. Bereits die aktuellen Haushaltsplanungen wiesen für die Jahre 2028 bis 2030 eine ungedeckte Haushaltslücke in Höhe von 140 Mrd. Euro aus. Die wird mit der aktuellen Steuerschätzung nun noch größer ausfallen. Allein von 2026 bis 2030 fehlen gesamtstaatlich weitere 50 Mrd. Euro.

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Pamina | So., 10. Mai 2026 - 18:10

Hätten wir eine unabhängige Staatsanwaltschaft müssten hier sinngemäß Handschellen klickten. Normalerweise müsste ab sofort jede weitere Kreditaufnahme der nächsten Jahre unterbunden werden. War das Risiko absehbar? Natürlich. Was haben wir für Deppen an der Regierung! Aber auf eines können sich sicher alle verlassen: An der Bürgergeld-Grundsicherung wird sicher nicht gerüttelt. Man kann den jungen Menschen nur noch raten, das Land zu verlassen.

Walter Buehler | So., 10. Mai 2026 - 18:54

... gearbeitet hat, als Kanzler derartige Entscheidungen zur Inflation treffen?
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Die Sache sieht ja vermutlich noch trauriger aus, wenn man die Länderebene und die kommunale Ebene hinzunimmt.
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Meine Enkel ...

Wann und wo hat Merz denn in der Finanzwirtschaft gearbeitet? Er hatte einen Job bei Blackrock. Leute wie Merz bekommen diese millionenschweren Jobs nicht wegen ihrer Qualifikation sondern wegen ihrer Verbindungen in die Politik und die Wirtschaft! Lobbyismus, Korruption und Filz pur.

soistes | So., 10. Mai 2026 - 19:05

Echt jetzt? Was wird das denn? Lügen können doch so schön sein. Welche Drogen werden denn ab sofort konsumiert um einen eventuellen Suizid der Regierung besser koordinieren zu können? Falls das nötig wird!

Und was sollen solche Nachrichten im Wonnemonat Mai, der als besonders sensibler Monat gilt? Wo doch gewisse "politische Fachkräfte" die ersten sein wollten, um das Geld unter die Leute zu bringen.

Bullshit, das wird jetzt wie die Einwanderung in die Sozialsysteme überhaupt nicht klappen. Nennt man das Versagen auf ganzer Linie? Ich frage für einen Nachbarn, ohne Migrationshintergrund.

Ab wann soll den diesen Monat die Migrationskrise zu Ende sein? Friedrich aus dem März, ich bitte um Information im Mai. Jetzt aber bitte nicht wieder gleich einen "erhöhten Puls" bekommen. Ich will das nicht. "Mutti" schaffen wir das noch, bevor Wladimir unser Land übernimmt? Ich frage nur vorsichtshalber!

Hans Jürgen Wienroth | So., 10. Mai 2026 - 19:26

All das, was der ehem. Finanzminister des Landes MV hier beschreibt, wird (hoffentlich) eintreten. Nur an den Ausgabenblöcken, an denen leicht zu sparen wäre, wird nicht angesetzt werden. Das sind die Bereiche NGO-(Experten-) Finanzierung und Entwicklungshilfe.

In den letzten Tagen gab es auf Focus und Welt genügend Hinweise, wo wir mit unserer „Energiewende“ z. B. die chinesische Automobilindustrie in Entwicklungsprojekten unterstützen. Da werden E-Busse gekauft, die der dt. Steuerzahler finanziert, da gibt es Infrastrukturprojekte, gebaut von chinesischen Unternehmen und finanziert von uns.
So schlecht kann es also mit unseren Finanzen nicht stehen. Auch die grüne Energiewende wird weiterhin aus Steuermitteln subventioniert. Wer verdient eigentlich daran? Orbans Oligarchen oder andere?

Aber es ist für die alternativlose Politik einfacher, bei der arbeitenden und steuerzahlenden Bevölkerung anzusetzen. Mehr Geld für weniger Leistung, also eine gute Work-Life-Balance?

Theodor Lanck | So., 10. Mai 2026 - 20:45

Es ist, als ob die deutsche Politik (und insbesondere die CDU!) die finanzpolitischen Erkenntnisse und Erfolge der letzten 20 Jahre einfach aus dem Fenster geworfen hätten. Man hatte sich mühsam aus dem Schuldenloch der 90er (Deutsche Einheit!) herausgearbeitet, aber durch Corona war wieder die Droge Schulden verfügbar, und danach gab es kein Halten.

Das Kernproblem ist, dass v.a. die SPD nicht versteht, dass Investitionen vorrangig der Job der Privatwirtschaft sind. Der Staat setzt den Rahmen, aber nach linker Sicht soll er gleich das ganze Bild malen. Wie man bei der MIgration sich eine Wunsch-Gesellschaft bauen will, will man sich in der Finanzpolitik eine Wunsch-Ökonomie und beim Klima eine Wunsch-Energieversorgung backen. Pippi-Langstrumpf-Denken ist das

Und die CDU macht mit.

Gisela Hachenberg | So., 10. Mai 2026 - 23:19

Der letzte Satz „mögen wir alle daraus etwas lernen“ irritiert mich, lieber Herr Brodkorb. Was soll ich, was sollen die Bürger (wir alle?) daraus lernen? Diese strunzdummen Politiker, die am Werk sind, und das alles zu verantworten haben, müssten daraus lernen. Aber wie Herr Wienroth weiter oben schreibt, wird wieder nur bei den Bürgern die Streichliste angesetzt. Die übrigen Verdächtigen, wie NGOs, Bürgergeldempfänger, Entwicklungshilfe Empfänger, Flüchtlinge und Flüchtlingsindustrie, sowie weitere verzichtbare Empfänger werden weiterhin
gepampert werden. Die dummen Bürger, die leider in diesem Land auch nicht aufmucken, werden bluten
müssen, und nicht zu knapp! Mannomann, wann wachen die meisten Menschen im Land endlich auf, und schicken diese
unfähigen, lernunfähigen, arroganten Politiker, die diese Misere zu verantworten haben,
in die Wüste. Zur Verantwortung werden sie nie und nimmer gezogen. Ja, wir Bürger müssen daraus lernen. Wollen wir das endlich????

Markus Michaelis | So., 10. Mai 2026 - 23:28

Ich glaube, dass das ein gewichtiges Argument ist. Das müsste aber nicht sein. Besonders linke Parteien, Gewerkschaften, NGOs etc. sagen oft, was Firmen besser machen müssten und damit auch viel erfolgreicher für alle wäre. Wenn dem so wäre, warum gründen all die Parteien, Gewerkschaften, NGOs nicht eigene Firmen. Das ist vollkommen frei, das darf jeder. Wenn diese Firmen wirklich durch bessere Personalpolitik, Umweltpolitik etc. nachhaltiger sind, die besseren Mitarbeiter haben, überzeugendere Produkte, ergeben sich all die Diskussionen von alleine. Warum passiert das nicht?

Meiner Wahrnehmung nach, haben auch Parteien, Gewerkschaften, NGOs begrenzte Mittel, sind sich über Ziele nicht einig, müssen dann Entscheidungen über Gehaltshöhen, für Richtungen und gegen andere, Entlassungen etc., treffen. Mit den Menschlichkeiten der Selbstbereicherung oder Selbtsherrlichkeit haben sie auch zu kämpfen. Müsste man es dann nicht mehr mit der Wirtschaft machen, nicht gegen sie?

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