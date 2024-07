Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) freut sich dieser Tage trotzdem. Finanzminister Lindner will die Verabredung nämlich demnächst tatsächlich in Angriff nehmen und bis 2030 soll die Steuerrechtsänderung dann auch wirksam sein. Für Paus ist das „der Startpunkt in Richtung Abschaffung des Ehegattensplittings“, sagte sie der BILD.