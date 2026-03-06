Özdemir Hagel
Wahlplakate von Martin Hagel und Cem Özdemir / picture alliance / imageBROKER | Arnulf Hettrich

Die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg Özdemir oder Hagel – nur einer wird gewinnen

Monatelang lagen die Christdemokraten in Baden-Württemberg deutlich vor den Grünen, doch inzwischen liegen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) gleichauf. Die Landtagswahl am Sonntag wird zum Duell – auch wenn die anderen Parteien ebenfalls Kandidaten ins Rennen schicken.

VON CLAUDIA KLING am 6. März 2026 6 min

Dass es noch einmal so eng werden könnte – so viel Spannung hätte die CDU mit Sicherheit nicht gebraucht. Monatelang lagen die Christdemokraten deutlich vor den Grünen, doch mit dem Ende des meteorologischen Winters ist dieser Abstand wie Eis in der Sonne geschmolzen. Die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir liegen nach einer aktuellen Umfrage gleichauf mit der CDU und ihrem Spitzenmann Manuel Hagel. Die beiden laufen allerdings nicht ohne Konkurrenz – hier eine kurze Übersicht mit den aussichtsreichsten Kandidaten.

Urban Will | Fr., 6. März 2026 - 12:28

grün oder grün-schwarz. Am Ende kriegen die Württemberger eh grüne Politik, von der sie offensichtlich noch nicht genug haben. Es müssen sich wohl noch mehr Werkstore schließen und Stuttgart auch optisch zum schwäbischen Detroit werden, damit vielleicht mal ein paar mehr aufwachen. Aber wohl auch dann werden sie sich immer wieder den gleichen Irrsinn wählen.
Ich sehe das nur noch mit Humor. Anders geht es nicht mehr. Gut, dass ich dort nicht wohne.
Einstein hätte seinen Spaß an diesem Volk. Quasi „Mehrheitswahnsinnige“.

Ich bin ein großer Verächter der Grünen, aber was ich noch mehr verachte, ist Ehr- und Charakterlosigkeit. Diese Witzfigur Hagel, von den Grünen aus lächerlichen Gründen durch den ekligsten Dreck gezogen, wird ihnen am Wahlabend die Füße küssen. Egal, ob er nun ein halbes Prozent vor oder hinter ihnen liegt.
Man kann die Württemberger daher nur „beglückwünschen“ für ihren neuen MP. Es wird Pest oder Cholera. Aber man möchte es halt so, gelle?

Ja, wenn es nur die Württemberger wären! Aber denken Sie, Herr Will, doch auch an uns arme Badener! Immerhin stellen die Ländlesbewohner mit badischem Abstammungshintergrund 40 % der Bevölkerung. Ich muß allerdings zugeben, daß das grüne Virus Baden gleichermaßen wie Württemberg befallen hat. Und es gibt bislang keinen Impfstoff dagegen. Ausnahmsweise, aber wirklich nur dieses eine Mal, wäre ich tatsächlich für eine Impfpflicht... 😔

Ich kann absolut verstehen was Sie meinen, aber das Problem ist hier weniger ein fehlender Impfstoff, den gibt es nämlich schon seit Jahrzehnten, sondern eine konsequente Vollstreckung der Impfpflicht, welche es auch schon lange gibt.
Die Rede ist von politischer Bildung, und die ist Aufgabe der Eltern.
Leider verlagern diese heutzutage nur allzu oft diese wichtige Aufgabe auf die Lehrer, welche leider selbst nur zu oft infiziert sind, und gegen diesen Virus hilft leider keine Maske.

Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn man die Union im verlauf der letzten 25 Jahre so beobachtet hat kommt man nicht umhin festzustellen dass sie vor allem eines tut: Sich dem Willen des Koalitionspartners beugen.
In so fern ist die Union ein wenig wie eine Wundertüte: Die Verpackung sagt rein gar nichts über den Inhalt aus, den erfährt man erst wenn man sie gekauft hat und aufmacht. Rein theoretisch könnte man mit ihr rot oder gelb bekommen, aber nachdem die Leute in BaWü so gerne Grün wählen wirds halt einfach Grün mit schwarzem Anstrich.
Schade eigentlich...

Nun ja, eine Wundertüte ist doch eher positiv konnotiert, und nach dem, was in der Bundes-CDU Wundertüte bis jetzt so alles drin war, war es doch eher die Katze im Sack, die man da gewählt hat, oder?
Das Problem der CDU ist, dass sie keine eigene Programmatik hat, hinter der sie steht, sondern ein rein opportunistisches, rückgratloses Fähnchen im zeitgeistigen Wind ist.
Sie ist seit Merkel der farblose große Mehrheitsbeschaffer für rot oder grün. Was sie aber nicht zu begreifen scheint, ist, dass sie sich so kannibalisiert.
Ihr einziges Glück ist, dass viele CDU-Wähler nicht so genau hinschauen, und nur nach Verpackung wählen. Daher wird es auch etwas länger dauern, bis sie sich marginalisiert (im Gegensatz zur FDP, die vom Triumph zum absoluten Absturz nur eine Legislaturperiode gebraucht hat).

Stefan | Fr., 6. März 2026 - 12:53

"Es wird Pest oder Cholera. Aber man möchte es halt so, gelle?"
Die Leute im Land haben entweder noch nicht genug von hohen Sprit und Energiekosten oder einfach noch zuviel Geld in der Tasche.
Was muß eigentlich noch passieren, damit der Bürger endlich aufwacht ???
Mit jedem Tag wird's schlimmer und der Wahlmichel holt sich die gleichen Akteure ins Parlament.
Es ist unglaublich.

Thomas Veit | Fr., 6. März 2026 - 13:01

Indoktrination über einen langen Zeitraum in Kombination mit zu viel Wohlstand bewirken kann... ...
🤪🤣 /Ironie

Thomas Hechinger | Fr., 6. März 2026 - 13:04

Sie sind halt hingerissen vom gerissenen Cem. Wenn der anatolische Schwabe schwäbelt, dann geht so manchem das Herz auf. Er schwäbelt so, daß man ihn auch noch in Hochdeutschland verkaufen kann, so ein bißchen, so angenehm, so verschmitzt, nicht so ordinär wie ein Günther Oettinger. Kann man nichts machen.

Ingbert Jüdt | Fr., 6. März 2026 - 13:14

Man sagt den Badnern und Schwaben ja Amor Vati nach, vielleicht wird es diesmal Cem Özdemir Atawürtt.

Mehr als ein paar Flachwitze fallen mir zum auswählbaren Personal der anstehenden Wahl leider nicht ein.

Hans Jürgen Wienroth | Fr., 6. März 2026 - 13:22

Wo bleibt bei den Kandidaten für ein Bundesland mit Wirtschaftsproblemen der Kandidat mit viel Erfahrung, eventuell der Seiteneinsteiger, aus der Industrie?

All die Kandidaten sind „Politprofis“ mit mehr oder auch eher weniger (Lebens-) Erfahrung. Da scheint Herr Özdemir fast noch die beste Wahl in der schon sicheren Grün-Schwarzen Koalition, auch wenn es der Wirtschaft wohl nicht helfen wird.

Hat der Wähler da eine echte Wahl oder kann er sich nur für das aus seiner Sicht kleinere Übel entscheiden?

IngoFrank | Fr., 6. März 2026 - 14:03

Klar doch, die meisten Zugewinne, falls die Prognosen bestätigt werden, und nicht wie in Hessen, Platz 2 - 4 ganz anders ausging, hat die AfD die sich mit rd. 9% quasi verdoppelt, wenn man die die 21 ziger LT- Wahl zu Grunde legt…..l
Tja, egal wer letztendlich stärkste Kraft wird, wird der grün links dominierte Weg fortgesetzt und der Stuttgarter Bahnhof als der mit der längsten Bauzeit ins Guinness Buch der Rekorde Einzug halten oder als Bau- Ruine in die Liste der Weltkulturerbe- Städte aufgenommen 👍
Mit besten Groß a d Erfurter Republik

