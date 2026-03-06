Die Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg - Özdemir oder Hagel – nur einer wird gewinnen

Monatelang lagen die Christdemokraten in Baden-Württemberg deutlich vor den Grünen, doch inzwischen liegen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) gleichauf. Die Landtagswahl am Sonntag wird zum Duell – auch wenn die anderen Parteien ebenfalls Kandidaten ins Rennen schicken.