- Özdemir oder Hagel – nur einer wird gewinnen
Monatelang lagen die Christdemokraten in Baden-Württemberg deutlich vor den Grünen, doch inzwischen liegen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) gleichauf. Die Landtagswahl am Sonntag wird zum Duell – auch wenn die anderen Parteien ebenfalls Kandidaten ins Rennen schicken.
Dass es noch einmal so eng werden könnte – so viel Spannung hätte die CDU mit Sicherheit nicht gebraucht. Monatelang lagen die Christdemokraten deutlich vor den Grünen, doch mit dem Ende des meteorologischen Winters ist dieser Abstand wie Eis in der Sonne geschmolzen. Die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir liegen nach einer aktuellen Umfrage gleichauf mit der CDU und ihrem Spitzenmann Manuel Hagel. Die beiden laufen allerdings nicht ohne Konkurrenz – hier eine kurze Übersicht mit den aussichtsreichsten Kandidaten.
