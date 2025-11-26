- Wer ist wir?
Auf Repräsentation setzt unsere Demokratie, doch was passiert, wenn die Repräsentierten nur verschwommen ins Gesichtsfeld kommen? Es braucht wieder eine existenzielle Identität von Politikern und Bürgern. Ein Blick auf den Zustand der heutigen Sozialdemokratie.
Sie guckt, wie Manuela Schwesig gerne guckt: blasiert-neugierig. Die Schlagzeile ihres Interviews im Berliner Tagesspiegel verlangt: „Wir müssen beweisen, dass Demokratie etwas Gutes ist.“ „Wir“ ist der ganz persönliche Pluralis Majestatis von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin. Sie deckt denn auch sogleich auf, wie ihrer Meinung nach Zweifel der Regierten an der Demokratie auszuräumen wären: „Wir haben es zu lange vernachlässigt, durch die Brille der arbeitenden Bevölkerung zu blicken.“
