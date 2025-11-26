Die SPD und ihre verlorene Basis - Wer ist wir?

Auf Repräsentation setzt unsere Demokratie, doch was passiert, wenn die Repräsentierten nur verschwommen ins Gesichtsfeld kommen? Es braucht wieder eine existenzielle Identität von Politikern und Bürgern. Ein Blick auf den Zustand der heutigen Sozialdemokratie.