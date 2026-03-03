- „Arzneimittelversorgung hat ihren Preis“
Antibiotika, Fiebersäfte, Asthma-Medikamente: In den zurückliegenden Wintermonaten fehlten zahlreiche Medikamente. Im Interview erklärt der Arzt und Gesundheitspolitiker Ralf-Norbert Bartelt (CDU), warum wir bei der Versorgung mit Medikamenten noch immer viel zu abhängig von China sind.
Dr. Ralf-Norbert Bartelt ist praktizierender Arzt, CDU-Politiker und seit 2008 Mitglied des Hessischen Landtags. Innerhalb der Landtagsfraktion der CDU ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher.
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