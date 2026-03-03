Medikamente
Pharmaprodukte sind begehrte Ware / picture alliance/dpa | Swen Pförtner

Medikamentenknappheit „Arzneimittelversorgung hat ihren Preis“

Antibiotika, Fiebersäfte, Asthma-Medikamente: In den zurückliegenden Wintermonaten fehlten zahlreiche Medikamente. Im Interview erklärt der Arzt und Gesundheitspolitiker Ralf-Norbert Bartelt (CDU), warum wir bei der Versorgung mit Medikamenten noch immer viel zu abhängig von China sind.

INTERVIEW MIT RALF-NORBERT BARTELT am 17. März 2026

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

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Dr. Ralf-Norbert Bartelt ist praktizierender Arzt, CDU-Politiker und seit 2008 Mitglied des Hessischen Landtags. Innerhalb der Landtagsfraktion der CDU ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und gesundheitspolitischer Sprecher. 

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Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 17. März 2026 - 13:10

Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf bestimmte essentielle Arzneimittel, Strukturfonds, die ja auch z.B. chinesische Unternehmen dazu veranlassen könnten, in Europa zu produzieren?
Die Grundversorgung muss einfach in Europa sichergestellt sein.
Ist das nicht das Subsidiaritätsprinzip?
Jedenfalls gehören Medizin und China eng zusammen.
Dann müßten wir uns aber auch für die Menschen dieser Regionen öffnen!
Ist das nicht the way of life?

und da ich gerade die chinesische Serie sehe "Pursuit of Jade", frage ich mich tatsächlich, ob das Coronavirus nicht evtl. durch "Selbstversuche" im Dienste der Sicherheit für das Volk entwichen sein könnte?
Die Impfung bedeutet schliesslich keinerlei Fremdschutz, was Mediziner aber eventuell erhofft und erwartet hatten?
Alles selbst auszuprobieren, ist mir jedenfalls nicht fremd.
Irgendwo las ich doch glatt die Überlegung, ob das Virus nicht eine Art "Intelligent Design" sei?
Das ist natürlich reine Spekulation, aber ich glaube eher daran, als an die plötzliche Apokalypse durch Coronaviren...
Hiesige medizinische Produktionen und Produktionsbedingungen unterlägen jedenfalls unseren europäischen Sicherheitsbestimmungen, was aber für andere Länder nicht von Nachteil sein muss.

daß das Virus „SARS-CoV-2“ im Labor in Wuhan von „Wissenschaftlern“ nach den Regeln von „gain of function“ modifiziert wurde, um maximalen Schaden anzurichten. Die wahrscheinlichste These, der ich mich auch anschließe, ist das es von dort irrtümlich entwichen ist.

Leider wird das immer noch von offizieller Seite ignoriert, vermutlich weil man die Implikationen eines chinesischen Lieferstopps für das in fast allen Bereichen von China abhängige Europa fürchtet!

Vermutlich ist Covid den uns Regierenden auch gar nicht so ungelegen gekommen, denn Covid erlaubte zum einen eine beispiellose Einschränkung unserer Rechte/Freiheiten, gerade Merkel fand daran gefallen!

Zum anderen konnte man so eines der größten medizinischen „Experimente“ aller Zeiten an lebenden Menschen rechtfertigen, nämlich die millionenfache Verabreichung nicht freigegebener mRNA-Präparate.

Virologe Christian Drosten war übrigens nicht nur im Bilde über die in Wuhan praktizierten „gain of function“ Modifikationen, er war auch einer ihrer Befürworter.

Um die Tragweite dieser Tatsache richtig einzuordnen, ist es wichtig zu wissen, worum es bei „gain of function“ Modifikationen geht. Sogenannte Wissenschaftler wie Drosten versuchen dabei die Gefährlichkeit z.B. natürlicher Viren für den Menschen, durch genetische Modifikationen, maximal zu erhöhen!

Das ist nicht nur moralisch absolut verwerflich, sondern auch ein Spiel mit dem Leben der gesamten Menschheit, denn wer garantiert, daß es möglich ist, ein so erschaffenes Virus jemals wieder unter Kontrolle zu bekommen, nachdem es einmal freigelassen wurde!

Und Menschen wie Christian Drosten dienten der Bundesregierung als Ratgeber und entschieden mit über den Einsatz nicht zugelassener mRNA-Impfstoffe und freiheitsbeschränkender Maßnahmen! Das ist ein Skandal sonders gleichen!

vom Ausland und hier allen voran China. Alles andere ist Murks!

Nur wenn wir es schaffen essentielle Produkte wie Lebensmittel, Medikamente, Halbleiter etc. in ausreichender Menge/Qualität in der EU zu fertigen, werden wir langfristig unseren Wohlstand halten können.

Chinesische Unternehmen dazu zu animieren hier zu fertigen ist keine Lösung.

Die Dummheit und die Kurzsichtigkeit unserer Politik gepaart mit dem Geiz der Verbraucher und der Gier der „Manager“ hat dazu geführt, daß Schlüsselindustrien die für den Wohlstandserhalt und für die innere Sicherheit entscheidend sind, heute fast alle im Ausland sitzen oder in ausländischer Hand sind, das ist langfristig fatal! Kuka ist das beste Beispiel!

Leider widerspricht das den Zielen der tonangebenden Grünen, die wollen die vollständige Deindustrialisierung!

China ist weder Freund noch Partner, China will unser Wissen, weil es Wohlstand bedeutet und wir sind so dumm es den Chinesen auf dem Silbertablett zu servieren!

Karl-Heinz Weiß | Di., 17. März 2026 - 14:32

„Für Arzneimittel wird in Deutschland mittlerweile mehr ausgegeben als für die ambulante medizinische Versorgung ".
Seit 2010 haben sich diese Aufwendungen von 30 Milliarden Euro fast verdoppelt. Wenn nun verstärkt in Deutschland produziert wird, dürfte sich dies kaum kostendämpfend auswirken. Einer der Hauptursachen für die Kostenexplosion wird im Beitrag leider nicht erwähnt: teilweise astronomische Preise für patentgeschützte Arzneimittel, deren Erlöse nicht überwiegend in die Forschung gehen, sondern für Boni und Dividenden verwendet werden.

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