Deniz Kurku
Deniz Kurku (SPD), Niedersächsischer Landesbeauftragter für Migration und Teilhabe / picture alliance/dpa | Michael Matthey

Schwiegermutter des SPD-Politikers Deniz Kurku Der Sechsfachmord von Stade wird zum Politikum

Die Fahrerin des vermutlichen Sechsfachmörders von Stade ist Aktivistin einer Migrations-NGO und Schwiegermutter des SPD-Politikers Deniz Kurku. Der ist außerdem in einen Betrugsskandal um eine andere NGO verwickelt.

VON FERDINAND KNAUSS UND ULRICH THIELE am 3. Juli 2026 6 min

Ferdinand Knauß

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Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein aktuelles Buch: „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“ ist im März 2026 erschienen. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Ulrich Thiele

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Ulrich Thiele ist Investigativjournalist bei Cicero und Autor des Bestsellers „Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt“. Zuletzt erschien von ihm „Die Sprengung“ über die Nord-Stream-Sabotage (mehr Infos unter www.nord-stream-sprengung.de). Threema-ID: 82PEBDW9

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Der sechsfache Mord in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade könnte zu einem Politikum werden. Nach Ansicht vieler Menschen, die sich in den sozialen Medien teilweise raunend äußern, geht es nicht mehr nur um das Gewaltverbrechen eines Vaters, der sich an Behördenmitarbeitern für den Entzug seines Kindes rächt. Im Zentrum der politischen Verbindung steht die 65-jährige Sylvia S., die offenkundig den vermutlichen Täter Fatih G. zum Tatort fuhr und auch am Steuer saß, als dieser nach der Tat auf einer Landstraße bei Stade von der Polizei gestoppt und festgenommen wurde. Sylvia G., die sich als „Patentante“ des betroffenen Babys bezeichnet hat, ist die Schwiegermutter des niedersächsischen SPD-Landtagsabgeordneten Deniz Kurku, der außerdem niedersächsischer Landesbeauftragter für Migration und Teilhabe ist.

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Walter Bühler | Fr., 3. Juli 2026 - 15:51

... immer noch viel schlimmer, als man es sich jemals vorstellen konnte.

Und natürlich: die anderen Funktionäre und Beamten haben nie etwas bemerkt.

Wieviel Geld der Steuerzahler verbrennen diese unsere Beamten und Abgeordneten!

Und die Justiz: Mal sehen, ob sie auch diesen Sechsfach-Mörder als ein Opfer des Rassismus entschuldigt!

Langsam hält man alles für möglich in diesem Land.

Welche Menschen wählen wir!

manfred westphal | Fr., 3. Juli 2026 - 17:50

Dieser Beitrag zeigt mir einmal mehr, das unselige Wirken in und vieler NGOs beim Verschleudern der hart erarbeiteten Steuergelder. So halte ich die Forderung nach Streichung aller Fördergelder für alle NGOs für angezeigt. Wer für gute Zwecke mit einer NGO kämpfen will soll Mittel und Unterstützung bei interessierten Bürgern einwerben.
Dann wird sich bei den NGOs auch die Spreu vom Kern trennen.

Bernhard Kaiser | Fr., 3. Juli 2026 - 18:52

… und Staatsanwaltschaften beruflich so ?! "Offenbar hat sie gegenüber der Polizei behauptet, Fathi G. habe sie vorher nicht in sein Vorhaben eingeweiht und nach der Tat gezwungen, ihn zu fahren.“ Und dass reicht um sie wieder auf freien Fuß zu setzen, ohne Auflagen und Kaution?! Eine Person, die einen 6-fach Mörder zum Tatort fährt, während der Tat wartet, womöglich mit laufendem Motor und dann mit dem Mörder in hoher Geschwindigkeit vor der Polizei davon rast und erst durch einen Schuss in den Reifen gestoppt werden kann und dann einfach mal so behauptet, er hätte sie gezwungen?! Soll das ein Witz sein?! Wir reden hier von einem 6-fach Mord !!

Dirk Nowotsch | Fr., 3. Juli 2026 - 19:01

Aber außer den Gutmenschen und den Aufrechten, glaubt den Mist doch so oder so niemand! Massenschlägereien, Messerstechereien, Drogen, Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch und Mord! Fake Kriminalstatistiken relativieren, was viele Menschen Tag für Tag beobachten. Eine stille Übernahme der Deutungshoheit, durch Politiker mit Migrationshintergrund und ein gewaltiger Apparat von NGOs, die überproportional die Interessen der "Zuwanderer" durchsetzen machen uns und unser Leben zum Opfer im ehemals eigenem Land! Wir laufen Gefahr unter die Räder ihrer SUVs und in dem Kreuzfeuer ihrer Kugeln zu geraten! Da in meinem Kiez beides alltäglich ist, braucht mir niemand damit kommen, dass ich übertreibe!

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