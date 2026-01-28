- Wo ist der Masterplan?
Die Regierung befindet sich im Modus der Streitvermeidung. Doch die herrschende Friedenspflicht kann auch zur Reformbremse werden, das zeigt sich bei den aktuellen sozialpolitischen Debatten.
Am Dienstagabend ist der Bundeskanzler in der Berliner Philharmonie gesichtet worden, zusammen mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Es war kein offizieller Termin, die Plätze der beiden lagen nicht in der ersten Reihe. Vielleicht mag das als Zeichen gewertet werden für die relativ entspannte Lage der Regierung in dieser zweiten Sitzungswoche des Jahres, dass Friedrich Merz Zeit findet für einen – nun ja – privaten Konzertbesuch. Andererseits kann es auch nur eine Ruhe vor dem Sturm sein, denn das beginnende Jahr könnte kaum herausfordernder sein.
