Die Regierung und die Reformen Wo ist der Masterplan?

Die Regierung befindet sich im Modus der Streitvermeidung. Doch die herrschende Friedenspflicht kann auch zur Reformbremse werden, das zeigt sich bei den aktuellen sozialpolitischen Debatten.

VON VOLKER RESING am 28. Januar 2026 5 min

Volker Resing

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

Am Dienstagabend ist der Bundeskanzler in der Berliner Philharmonie gesichtet worden, zusammen mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Es war kein offizieller Termin, die Plätze der beiden lagen nicht in der ersten Reihe. Vielleicht mag das als Zeichen gewertet werden für die relativ entspannte Lage der Regierung in dieser zweiten Sitzungswoche des Jahres, dass Friedrich Merz Zeit findet für einen – nun ja –  privaten Konzertbesuch. Andererseits kann es auch nur eine Ruhe vor dem Sturm sein, denn das beginnende Jahr könnte kaum herausfordernder sein.

Stefan | Mi., 28. Januar 2026 - 17:21

Sieht man beispielsweise Roderich Kiesewetter bei Markus Lanz mit einem anderen CDU Mitglied in der gleichen Sendung diskutieren, so gewinnt selbst der dümmste Bürger letztlich den Eindruck, daß man um Ärger zu vermeiden als CDU Mitglied zwar in vielen Bereichen anderer Meinung ist, jedoch sich nicht traut den Burgfrieden zu stören.
Das alles wird sich bei den anstehenden Landtagswahlen wohl bitter rächen.
Man darf selbst in der eigenen Partei offenbar schon längst nicht mehr seine eigene Meinung kund tun.
Somit haben diejenigen absolut Recht die sagen, alle möglichen Verschwörungstheorien diesbezüglich sind in Wirklichkeit wahr u. viel schlimmer als mancherorts behauptet wird.
Die Wahrheit zu sagen trauen sich meines Erachtens lediglich die Leute von der AfD.
Eine Diktatur von Partei und Staat erlebt sozusagen eine neue Dimension in Deutschland.
Lupenreine Demokratie kann ich das jedenfalls nicht mehr nennen.
Die konstruktive Debatte ist mit dem CDU/SPD Parteienwesen zu 💯% gestorben

