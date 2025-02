Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Seit über einem Jahr gehören große und bundesweite Demonstrationen gegen Rechts zum politischen Alltag. Der Auslöser war ein Text von Correctiv vor einem guten Jahr zu angeblichen Remigrationsplänen der AfD. In Windeseile wurden Demonstrationen dagegen organisiert. Inzwischen haben mehrere Gerichte in zahlreichen Entscheidungen klargestellt: Der Bericht von Correctiv war in weiten Teilen falsch. Faktenchecker verbreiten Fake News – so lassen sich die gerichtlichen Urteile zusammenfassen. Die Demonstrationen gehen trotzdem weiter. Warum das so ist, zeigt ein genauerer Blick darauf, wer diese Demonstrationen organisiert und bezahlt.

Keine Demokratie ohne Demonstrationen

Das Demonstrationsrecht ist ein unverzichtbares Grundrecht in der Demokratie. Es ist ein Mittel, mit dem Bürger ohne großen Aufwand ihre politische Meinung in die Öffentlichkeit tragen können. Natürlich geht es bei Demonstrationen darum, in den politischen Meinungskampf einzugreifen und die Wähler zu beeinflussen. Das ist ja der Zweck von Demonstrationen – und die Verfassung schätzt das sehr. Das Grundgesetz will einen intensiven geistigen Kampf um politische Mehrheiten. Zu einer lebendigen Demokratie gehört das harte Ringen um Mehrheiten und Wahlsiege. Zur Demokratie gehört auch, dass alle politischen Richtungen sich in Demonstrationen artikulieren sollen. Selbstverständlich darf man auch gegen den politischen Gegner demonstrieren. Was denn sonst?

Aus verfassungsrechtlicher und demokratietheoretischer Sicht ist deshalb auch nichts dagegen einzuwenden, wenn linke Parteien gegen die CDU oder die AfD demonstrieren, wie es in den letzten Tagen immer wieder geschieht. Allerdings hat das Demonstrationsrecht in der Demokratie des Grundgesetzes eine Grenze: Nur friedliche Demonstrationen sind verfassungsrechtlich geschützt. Angriffe auf Geschäftsstellen der CDU oder auf Wahlkämpfer im Straßenwahlkampf sind Straftaten, nichts anderes.

Der Staat bezahlt Brandmauer-Demonstrationen

Kritische Medienberichte haben inzwischen zutage gefördert, wer die Brandmauer-Demonstrationen der letzten Wochen anmeldet und organisiert. Es gibt einen harten Kern von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die dabei besonders aktiv sind. Immer wieder taucht die Kampagnenorganisation Campact auf. Aber auch der BUND und neuerdings „Omas gegen Rechts“ sind dabei. Das ist nur ein kleiner Teil der Organisationen. Es gibt deutlich mehr, die inzwischen ein dichtes Geflecht gesellschaftlicher Vorfeldorganisationen linker und grüner Parteien bilden.

So unterschiedlich diese gesellschaftlichen Akteure sind, zwei Dinge haben sie gemeinsam: Sie gehören politisch zum linksgrünen Spektrum, und sie werden – direkt oder indirekt – mit staatlichen Geldern gefördert. Der Förderzweck ist in der Regel diffus: Da ist allgemein und unscharf von politischer Bildung oder von Demokratieförderung die Rede. Alles ehrenwerte Ziele, die dem Gemeinwohl dienen könnten. Wer die Praxis genauer untersucht, sieht aber ganz anderes. Diese Vereine sind der linksgrünen Agenda verpflichtet; ihre Arbeit besteht darin, diese Agenda und die entsprechenden Ziele im Alltag zu verankern.

In aller Klarheit: Die Organisatoren der Demonstrationen sind staatlich alimentierte linke Aktivisten. Das ist politisch brisant – und es macht die Sache zum verfassungsrechtlichen Problem. Noch offensichtlicher ist die staatliche Unterstützung der Demonstrationen bei einer Demonstration, die am heutigen Dienstag in Suhl stattfindet. Dort taucht das Ministerium der Grünen-Politikerin Lisa Paus offiziell als Mitveranstalter von „Suhl bleibt hell“ auf. Und natürlich geht es gegen Rechts: Die Ministerin unterstützt im Wahlkampf eine Demonstration gegen die politische Konkurrenz. Diese Skrupellosigkeit macht sprachlos.

Neutralitätspflicht des Staates

Das sind – man muss es so deutlich sagen – krasse Verstöße gegen die staatliche Neutralitätspflicht. Bei seiner Informations- und Öffentlichkeitsarbeit muss der Staat parteipolitisch strikt neutral bleiben. Das hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach in schöner Klarheit festgestellt. Erst recht gilt das in den sensiblen Zeiten des Wahlkampfs. Die strenge Neutralitätspflicht hat einen einfachen, aber gewichtigen Grund. Die Demokratie des Grundgesetzes ist eine Parteiendemokratie. Sie lebt vom fairen Wettbewerb der politischen Parteien. Nur ein fairer Wettbewerb garantiert, dass alle Weltanschauungen, Meinungen und Interessen im demokratischen Diskurs vorkommen. Wie sonst könnten die Bürger am Ende eine Wahl treffen, die nicht manipuliert, sondern frei ist?

Eine freie Wahl setzt natürlich voraus, dass sich der Staat aus dieser Meinungsbildung heraushält. Der Staat ist im Wettbewerb der politischen Meinungen zur Neutralität verpflichtet. Regierungsparteien dürfen die mächtigen Ressourcen des Staates nicht dazu nutzen, ihre Konkurrenzparteien zu bekämpfen. Das gilt auch und gerade, wenn sie Staatsgelder zur Förderung zivilgesellschaftlicher Initiativen verteilen.

Regierungsparteien fördern mit Staatsgeld linke Organisationen, die dann Demonstrationen gegen die Konkurrenzparteien organisieren. Das ist ein dreister Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Staates, der fassungslos macht. Und schlimmer noch: Die Regierung beschädigt den demokratischen Diskurs, indem sie durch einseitige, angeblich staatsfreie Demonstrationen Einfluss auf die politische Willensbildung der Bürger nehmen will. Das ist keine Lappalie. Das ist eine Verletzung der Verfassung und in höchstem Maß undemokratisch. Und natürlich muss diese Förderpraxis nach der Wahl schnellstens beendet werden.

Der politische Feind?

Das Gesamtbild ist größer. Die rotgrünen NGOs sind nur ein Puzzleteil. Sie passen zur Strategie, die Politik immer stärker zu moralisieren. Besonders für die Grünen ist Politik keine professionelle Demokratie, die im sachlichen Diskurs pragmatische Lösungen für alle Teile der Gesellschaft sucht. Für sie ist Politik eine Frage der Haltung und der Moral. Das hat schlimme Folgen für den demokratischen Diskurs und die Gesellschaft. Wer Politik moralisiert, fühlt sich im Besitz der Wahrheit. Dann sind andere Meinungen nicht einfach andere Meinungen, über die man streiten kann. Andere Meinungen sind dann falsch und unmoralisch. Es gibt keine politischen Gegner mehr, mit denen man um Lösungen streitet. Andersdenkende sind jetzt Feinde, die man bekämpfen muss. Wenn es um die Wahrheit geht, sind alle Mittel erlaubt. Dann ist es auch kein Problem, NGOs skrupellos und rechtswidrig mit Staatsgeldern aufzurüsten. Und Hass und Hetze sind auch erlaubt. Sie müssen sich nur gegen die Richtigen, gegen die Feinde richten.

Wohin das führt, zeigt die Migrationspolitik in aller Schärfe. Wer es wagt, die Probleme der aktuellen Flüchtlingspolitik zu benennen oder sogar anzugehen, ist ein „Ausländerfeind“ oder ein „Faschist“, der die Menschenwürde verletzt und aufs Heftigste bekämpft werden muss. Die unsägliche und undemokratische Brandmauer ist ein Ergebnis dieses aggressiven Freund-Feind-Denkens. Mit Feinden spricht man nicht. Man sperrt sie weg, hinter eine Brandmauer. Diese aggressive und intolerante Moralisierung der eigenen politischen Position ist eine entscheidende Ursache für die Verrohung der politischen Auseinandersetzung. Es ist kein Zufall, dass die Gewalt gegen den politischen Gegner in letzter Zeit deutlich zunimmt. Das muss ein Ende haben. Sonst wird es schwierig für die Demokratie. Demokraten moralisieren nicht, und sie kennen keine politischen Feinde. Sie reden und streiten miteinander, und sie finden Lösungen für alle. Moralisierung hat in einer Demokratie nichts zu suchen.