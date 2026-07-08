Krankenhausflur
Die neue Kälte: Wird die Medizin mit der Reform entmenschlicht& / picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sparpaket Gesundheit „Das System funktioniert schon jetzt nicht mehr“

Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Sparpaket sollen im Gesundheitsbereich Milliarden zusammengestrichen werden. Christian Braun, Geschäftsführer des kommunalen Klinikums Saarbrücken, warnt vor den Folgen für die Daseinsvorsorge.

INTERVIEW MIT CHRISTIAN BRAUN am 9. Juli 2026

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

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Dr. Christian Braun ist seit 25 Jahren im Klinikum Saarbrücken beschäftigt. Seit 2012 ist er hauptamtlicher Ärztlicher Direktor, seit 2020 alleiniger Geschäftsführer des kommunalen Maximalversorgers. Von 2020 bis 2022 und seit Oktober 2026 erneut ist er zudem Vorstandsvorsitzender der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Das kommunale Klinikum Saarbrücken zählt mit mehr als 600 Klinikbetten und zahlreichen Fachabteilungen zu den modernsten Maximalversorgern im Südwesten Deutschlands.

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Wolfgang Borchardt | Do., 9. Juli 2026 - 08:01

Es hat auch wenig Sinn, über die Ursachen zu sprechen. Korrekturen sind dort nicht zu erwarten. Den letzten beißen die Hunde. Und das ist immer der Steuerzahler.

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