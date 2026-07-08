- „Das System funktioniert schon jetzt nicht mehr“
Mit dem von der Bundesregierung beschlossenen Sparpaket sollen im Gesundheitsbereich Milliarden zusammengestrichen werden. Christian Braun, Geschäftsführer des kommunalen Klinikums Saarbrücken, warnt vor den Folgen für die Daseinsvorsorge.
Dr. Christian Braun ist seit 25 Jahren im Klinikum Saarbrücken beschäftigt. Seit 2012 ist er hauptamtlicher Ärztlicher Direktor, seit 2020 alleiniger Geschäftsführer des kommunalen Maximalversorgers. Von 2020 bis 2022 und seit Oktober 2026 erneut ist er zudem Vorstandsvorsitzender der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Das kommunale Klinikum Saarbrücken zählt mit mehr als 600 Klinikbetten und zahlreichen Fachabteilungen zu den modernsten Maximalversorgern im Südwesten Deutschlands.
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