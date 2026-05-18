Timmy der Wal im Stil von Caspar David Friedrich
Timmy der Wal im Stil von Caspar David Friedrich / ChatGPT

Die neue deutsche Romantik Timmy und der deutsche Seelenzustand

Ein Wal verschwindet auf hoher See – und hinterlässt ein verstörtes Land. Die Geschichte von Timmy beginnt als Tierdrama, endet aber als schonungslose Diagnose deutscher Befindlichkeiten zwischen Romantik, Moralismus und Massenemotion.

VON THOMAS MAYER am 19. Mai 2026 7 min

Thomas Mayer

Autoreninfo

Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

So erreichen Sie Thomas Mayer:

Zur Artikelübersicht

Am 3. März taucht ein geschwächter und orientierungsloser Buckelwal vor der Ostesseküste auf. Er hat sich in einem Fischernetz verheddert. Am 23. März läuft er vor dem Timmendorfer Strand auf Grund. Das inspiriert Hape Kerkeling, ihn „Timmy“ zu taufen. Anfang April beschließen Behörden und Fachleute, keine weiteren Rettungsversuche zu unternehmen. Doch Ende April schippern private Retter Timmy auf einem Lastkahn Richtung Nordsee. Am 2. Mai wird er auf hoher See freigesetzt. Seit dem 5. Mai gibt es kein Lebenszeichen mehr von Timmy. Am 18. Mai wird sein Kadaver gefunden. Experten gehen von seinem Tod aus. Soweit die dürren Fakten der Begegnung der Deutschen mit Timmy.

Doch hinter diesen Fakten entfaltet sich ein nationales Spektakel. Auf Livestreams kann man den Wal rund um die Uhr beobachten. Menschen pilgern an den Strand wie zu einem Kirchentag. Es gibt Timmy-Songs, Tattoos, Timmy-Fanartikel und Forderungen nach einem Mahnmal. Eine Frau springt von einer Fähre, um zu Timmy zu schwimmen; Demonstranten dringen in Sperrbereiche ein; Prominente melden sich zu Wort. Auf Vermittlung des Kanadiers Charles Vinick werden drei Spezialisten aus dem legendären „Free Willy“-Projekt nach Deutschland eingeflogen. Finanziert von Mediamarkt-Gründer Walter Gunz und anderen soll das Trio dem seit Wochen auf einer Sandbank vor der Insel Poel festsitzenden Tier endlich den Weg in die Freiheit ebnen. 

Die verschiedenen Retter streiten untereinander. Wutentbrannt reist die Tierärztin Jenna Wallace ab. Der Wal wird zum Politikum. Nachdem der Wal schließlich erfolgreich in hohe See bugsiert und dort verschwunden ist, bricht die Hysterie in sich zusammen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus spricht von der „schlimmsten Hölle“, die er als Minister erlebt habe.

Von Timmy zu Moby Dick: Zwei Wale, zwei Zeitalter

Während Timmy zu einer Kurzzeit-Celebrity in einem sonst schlecht gelaunten Land im wirtschaftlichen Abstieg wurde, ist ein anderer, fiktiver Wal seit beinahe zwei Jahrhunderten eine Berühmtheit. Im Jahr 1851 erschien in Großbritannien ein Roman mit dem Titel „The Wale“. Kurz darauf kam das Buch in den USA mit dem Namen seines Helden im Titel heraus: Moby Dick. Seither kennt jeder Literaturliebhaber und Filmfan diesen weißen Pottwal. 

Er ist das Gegenstück von Timmy: eine intelligente und kräftige Naturgewalt, die es zu bezwingen galt. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, zum anderen aus Rache seines menschlichen Feindes Ahab, Kapitän des Walfangschiffs „Pequod“.

Lesen Sie auch
Till Backhaus
Cicero Plus content Timmy, der Wal

Staat als Stuhlkreis

Timmy oder Moby Dick, falls es ihn wirklich gegeben hätte, war es schnurzegal, was die Menschen von ihnen dachten, wie sie die Kolosse sahen. Vielleicht empfand Timmy die Bemühungen seiner Retter ebenso lästig oder gar feindlich wie Moby Dick die Jagd Ahabs auf ihn. Ohne eigene Beteiligung – außer dem Umstand, dass sie vor den Menschen auftauchten – wurden sie zu Projektionsflächen menschlicher Vorstellungen und Empfindungen. So gesehen sagen die Geschichten der beiden Wale zwar nichts über sie selbst, aber viel über die Menschen aus, die sich – so oder so – mit ihnen befassten. 

Naturgewalt oder Opfer? Der Wandel des Menschenbildes

Man kann die sehr unterschiedlichen menschlichen Projektionen auf Timmy und Moby Dick aus den zeitlichen Abständen, aber auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen heraus erklären.

Als Herman Melville die Geschichte von Moby Dick und Kapitän Ahab schrieb, erlebte die Welt gerade den zweiten technologischen „Big Bang“ der industriellen Revolution: die Verbreitung der Dampfkraft und der Eisenbahnen. In den USA spielten die Eisenbahnen eine wichtige Rolle in der Eroberung des Westens, im Kampf mit der Natur und den amerikanischen Ureinwohnern. Man kann daher Ahab als den Kämpfer gegen die feindliche Natur und sein Walfänger-Schiff Pequod als die Maschine sehen, mit der er diesen Kampf führt. Doch Melville mischt einen Schuss Wehmut in die Geschichte. Der Leser empfindet auch Mitgefühl mit der vom Menschen gejagten Kreatur.

Lesen Sie auch
Timmy
Cicero Plus content Buckelwal Timmy

Schiebt den Wal ...

Dagegen spielt die Geschichte von Timmy im Zeitalter der Realty-TV-Shows. Die Gesellschaft ist wohlhabend geworden und hat zum Teil vergessen, wie hart der Wohlstand von früheren Generationen errungen werden musste. Statt die Natur als Bedrohung zu sehen, gegen die man sich behaupten muss, dreht sie den Spieß um. Jetzt ist es die Natur, die von den wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen in ihrer Existenz bedroht wird und beschützt werden muss. Sie wird romantisiert und emotional als Sehnsuchtsort glorifiziert.

Industrialisierung, Romantik und die Angst vor dem Fortschritt

Aber es ist nicht nur der zeitliche Abstand, sondern auch der Unterschied in den gesellschaftlichen Wertvorstellungen, welche die Verschiedenheit der Geschichten von Timmy und Moby Dick erklären können. Dazu muss man in die Zeit der Aufklärung und Frühphase der Industrialisierung zurückgehen. 

In der Aufklärung wurden die Wissenschaften von religiösen Zwängen befreit und der Weg zu ihrer Anwendung in der Wirtschaft geöffnet. Dort angekommen, entfalteten sie in der Frühphase der Industrialisierung enorme, aber auch Angst erzeugende Wirkungen. Große Teile der Landbevölkerung wurden entwurzelt und wanderten ab in städtische Fabriken. Dort schufteten sie unter manchmal unmenschlichen Bedingungen und fristeten oft ein erbärmliches Dasein.

Lesen Sie auch
Timmy
Cicero Plus content Was ist ein Wal wert?

Timmy in Schwierigkeiten

Der Schock der Industrialisierung und die Ablösung des Feudalsystems durch den Frühkapitalismus provozierten zwei sehr unterschiedliche Reaktionen. Auf dem europäischen Kontinent, insbesondere in Frankreich und Deutschland, entfalteten sich ideelle Bewegungen gegen die Industrialisierung. Beispielhaft dafür stand die Philosophie von Jean-Jacques Rousseau, der an Stelle der in der Aufklärung begründeten Freiheit des Individuums und des industriellen Frühkapitalismus den Gemeinwillen, die „Volonté General“, beschwor und „zurück zur Natur“ wollte. 

Rousseau, Marx und der deutsche Hang zum Kollektivismus

Die Gesellschaft sollte lieber nicht von der Agrarwirtschaft in die Industriewirtschaft, sondern zurück zur biblischen Jäger- und Sammlerwirtschaft gehen, wo es kein Privateigentum gab und der Gemeinwille die Menschen leitete. Die deutschen Romantiker lieferten dazu die entsprechende Prosa, Lyrik und Malerei. Karl Marx sah das Problem ähnlich, hatte aber eine andere Lösung parat. Die Menschheit sollte nicht zurück zur biblischen Gemeinschaft, sondern durch die Hölle des Kapitalismus in den Kommunismus, ins Paradies 2.0 schreiten.

Ganz anders war die Antwort der schottischen Theologen und Philosophen um David Hume und Adam Smith. In ihren Augen war es gut, dass der Einzelne seine eigenen Interessen verfolgte. Da der Mensch im Grunde empathisch gegenüber seinen Mitmenschen veranlagt war, würde dies nicht auf Kosten des anderen gehen. Im Gegenteil, wenn jeder durch Tausch seiner Erzeugnisse mit anderen seinen eigenen Wohlstand zu mehren versuchte, würde der Wohlstand aller steigen. Heute würde man das ein Positiv-Summen-Spiel nennen. 

Lesen Sie auch
Cicero Plus content Romantik und Reaktion

Über ein ambivalentes Kulturerbe

Die Mehrung des Wohlstands im marktwirtschaftlichen Kapitalismus war nicht nur sinnvoll im Diesseits, sondern auch gottgewollt. In den USA entwickelte der Unternehmer Andrew Carnegie daraus eine ethische Verpflichtung: das „Gospel of Wealth“.

Timmy als Spiegel der deutschen Gegenwart

Mehr als wir wahrhaben wollen, sind wir von den Vorstellungen unserer Vorfahren geprägt. So kommt es, dass die Ideen Rousseaus, Karl Marx‘ und der Romantiker auch heute noch die Haltung der meisten Deutschen bestimmen. Daran konnte auch der Untergang des Sowjetimperiums und seines Vasallen, der Deutschen Demokratischen Republik, die eine grotesk verzerrte Verwirklichung dieser Ideen verfolgten, im Grunde nichts ändern. Nur die Form hat sich dem Zeitgeist angepasst. 

Wie der Hype um Timmy zeigt, folgt die verwöhnte deutsche Wohlstandsgesellschaft diesen Ideen auf eine emotionalere, kindischere Weise. Natürlich hätte ein Timmy-Hype auch anderswo entstehen können. Aber die Inbrunst, mit der die Deutschen ihn entwickelt haben, dürfte ihnen so schnell kaum einer nachmachen, am allerwenigsten wohl die Nachfahren der angelsächsischen liberalen Aufklärer.

Auch wenn er so schnell verschwand, wie er entstand, hinterlässt der Timmy-Hype beim Betrachter einen bitteren Nachgeschmack. Hat der Import des klassischen Liberalismus durch die angelsächsischen Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Deutschen keine bleibenden Spuren hinterlassen? Bleiben sie beseelt vom Kollektivismus in der Tradition von Rousseau und Marx? Hat nicht die Bundesrepublik Deutschland über die Deutsche Demokratische Republik gesiegt, sondern triumphiert am Ende die DDR 2.0? Fast möchte man diese Fragen mit Ja beantworten. Zuletzt bleibt nur die Hoffnung auf das Nein.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingo Frank | Di., 19. Mai 2026 - 07:24

Der Abgesang Timmis im Cicero ……
Was sind wir für ein armes Land geworden das um Timmi weint, aber nichts dagegen tut, wenn 45% unserer (wirklich unserer ?) Kinder die Mindestanforderungen in den Schulfächer Mathematik & Deutsch nicht erreicht !
MfG a d Erf. Rep.

Was hat diese m.E. sehr richtige Abbildung der, ich nenne es mal, "deutschen Seele" zu tun mit einem solchen Diktat? Es wird ziemlich nachvollziehbar das Idealistische, Romantische, Infantile und Versponnene der deutschen Befindlichkeit dem eher praxistauglichen und zweckorientierten Verständnis der Briten und Amerikaner gegenübergestellt. Klar hätte Cicero das Thema ignorieren können, aber es ist geradezu idealtypisch geeignet, eine spezielle Macke der Deutschen zu erkennen. Mir fällt dazu Heinrich Heine ein "Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten, wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten." Hat sich wohl nie geändert. Der Deutsche braucht a) seine Religion (oder deren Ersatz), der er dann b) kollektiv und mit Inbrunst huldigt.

Brigitte Miller | Di., 19. Mai 2026 - 07:44

Herr Mayer. Man konnte nur verblüfft staunen ob der unglaublichen Vorgänge.
Für den Wal bedeutete es schlicht Tierquälerei.

Ingbert Jüdt | Di., 19. Mai 2026 - 08:05

»Am 18. Mai wird sein Kadaver gefunden. Experten gehen von seinem Tod aus.«

Zumindest in Deutschland bedarf es des Urteils von Experten, um mit Sicherheit festzustellen, dass man beim Auffinden eines Kadavers auch von dessen Tod ausgehen darf. Der gewöhnliche, nicht mit dem Weihwasser der Wissenschaft getaufte Bürger rechnet dagegen mit seinem Fortleben.

Das muss von den ganzen Zombie-Filmserien auf Netflix kommen!

Allein Wörter zu einem Satz zusammenfügen ist noch kein Garant für Allgemeinbildung - auch bei Journalisten. Der Wal muss noch leben. Er hat ja einen Peilsender vor Aussetzung erhalten. Die Anbringung des Peilsender war der Garant seines Überlebens. Ähnlich wie der Seniorenalarmknopf.

angebracht..., dann würde Timny noch leben...

Kann man den Hersteller des dysfunktionalen Peilsenders an unserem Timmy vielleicht aber verklagen...!? Fahrlässig war das allemal...

Peter William | Di., 19. Mai 2026 - 09:32

war zu hören das der Walkadaver für Jahre seine Umgebung ernähren könnte. LoL

Sobald der Tod einsetzt beginnen die verhungernden Mikroorganismen im Inneren den Leichnam zu zersetzen und bilden dabei Faulgase: Methan, Ammoniak, Schwefelwasserstoff ect. pp., bis der Wahl schlussendlich explodiert. Ich schätze in 2-4 Wochen, je nach Temperatur vor Ort, ist er zersetzt, verwertetund weggespült, wird sich zeigen.

Simon Beckett, für alle Interessierten, hat eine Krimi Reihe geschrieben die 'Die Chemie des Todes' als übergeordnetes Thema behandelt. Sehr gute Bücher, nur so als Tipp fürs Sommerloch.

Thomas Veit | Di., 19. Mai 2026 - 09:47

unser Timmy noch lange-lange die deutschen Gerichte beschäftigen wird..., weil hunderte Klagen in die eine oder auch die andere Richtung gegen das Land (Bachhaus), gegen Organisationen und auch gegen Einzelpersonen vorliegen... ...

DAS muss restlos und volltransparent aufgearbeitet werden - ohne Rückstände!! Genau wie beim NSU... ..., mMn.

Vom Prinzip ja in Ordnung alles aber auch alles zu nutzen. Zumindest bei Ressourcen wie Lebensmitteln und anorganischen Materialien. Bei Geschichten wie diesen ist halt die Frage ob dann nicht unter Umständen mit Kanonen auf wehrlose Spatzen geschossen wird.

Tja, wenn 80 Prozent der Bundestagsabgeordneten Juristen sind (alte Zahl) ist dies allemal besser als ungebildete Hauptschülerinnen als Minister zu haben.

Klaus Funke | Di., 19. Mai 2026 - 10:38

Mir ist bis heute nicht klar, wieso keiner den tatsächlichen Zustand des Wales Timmy erkannt hat. Oder sollte etwas vertuscht werden? Zum Beispiel, dass der Wal durch das Verschlucken von Netzteilen lebensgefährlich verletzt wurde. Dass die Stellnetzfischerei für Großsäuger wie Wale und Robben generell ein Problem darstellt? Dass Backhaus dies wohl wusste und durch Aktivität vertuschen wollte? Fakt ist, der Wal, ein junges und sicherlich noch unerfahrenes Tier, tauchte in der Ostsee zum Sterben auf. Er war krank und verletzt. Warum wurde das nicht aufgeklärt? Fehlt es an Fachkompetenz? Oder verhinderte man echte Aufklärung? Dass die Presse und die Medien daraus eine Show machen würden, muss uns klar sein, wenn man die Mechanismen der Medien kennt. Dass Backhaus die Angelegenheit auch politisch vermarkten würde, war mir von der ersten Minute seines Auftretens klar. Er sollte ehrlich sein und es zugeben und hernach nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren. Er ist lange im Amt.

Christa Wallau | Di., 19. Mai 2026 - 10:49

viele Male von Foristen hier beim CICERO zur Sprache gebracht wurde, u. a. von mir.
Es ist wahrhaftig nichts Neues!

In Deutschland herrschen in Gesellschaft und veröffentlichter Meinung seit vielen Jahren (!) eine Mentalität und ein Geisteszustand vor, die geprägt sind von Emotionen, billigem Moralismus und Dauer-Erregtheit über Nebensächlichkeiten. Entsprechend unvernünftig, ja kindisch, sieht das Reden und Handeln aus, welches aus diesen Zuständen resultiert.
Wenn sich dies nur auf Teile der Gesellschaft bezöge, wäre es schon schlimm genug, doch
leider Gottes ist das nicht der Fall. Politiker u. Medien-Leute geben sogar den TON an in dieser wohlstandsverwahrlosten u. verkitschten
Scheinwelt!
Wo Realismus und Vernunft herrschen sollten,
nämlich in den Parlamenten und den seriösen Medien, tummeln sich jede Menge beschränkter Ideologen, Karrieristen u. Selbstdarsteller, die nicht fähig bzw. willens sind, diesem lächerlichen u. zerstörerischen Kasperl-Theater ein Ende zu bereiten.

Diese sogenannten "Eliten" in Politik und Medien kennen den Geschmack ihres Volkes und bedienen echte Probleme vernachlässigend diesen freudig. Nur noch zum Fremdschämen.

Klaus Elbert | Di., 19. Mai 2026 - 13:11

Im Cicero vom 30.4.26 äußert sich der Philosoph Rüdiger Safranski zum Zustand unseres Landes. Aus diesem interessanten Interview ist u.a folgender Satz bei mir hängen geblieben: " der lange Frieden hat Tendenzen der Infantilisierung, der Unernsthaftigkeit und der mangelnden geistigen Schärfe begünstigt. Unter diesen gesellschaftlich-geistigen Bedingungen der Verwöhnung gedieh auch das grüne Projekt" . Wobei meines Erachtens Wohlstandsverwahrlosung anstatt Verwöhnung des zutreffendere Ausdruck wäre, wie das auch Frau Christa Wallau in ihrem völlig stimmigen Kommentar sagte.
Ich frage mich seit langem, was sind die Ursachen für die aus dem linksgrünen Milieu stammenden Bewegungen, wie Wokeismus, Cancel Culture, Geschlechtervielfalt, Genderismus und sonstige Skurillitäten?
Eine treffendere Begründung wie die von Herrn Safranski habe ich noch nicht gefunden.

Wir bauen gern und viel mit Beton: Brandmauern, Meinungen, Wahrheiten, Absolutheiten, romantisierende Natur ...

Karl-Heinz Weiß | Di., 19. Mai 2026 - 13:33

Bei maritimen Themen ist der "Tagesschau" seit einigen Jahren kein Beitrag zu seicht, und bei manchen Reaktionen war ich geneigt, übermäßigen Genuss von "Küstennebel" zu unterstellen. Aber bei allem Kopfschütteln ist eines beruhigend: eine KI hätte eine solche Hysterie wegen elementarer Verstöße gegen die Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit ziemlicher Sicherheit nicht prognostiziert. Walgefühle schlagen Künstliche Intelligenz -zumindest in Deutschland.

Michael Kühnapfel | Di., 19. Mai 2026 - 13:52

Ich weiß nicht. Geht es nur mir so, dass ich die Parallelen zum hysterischen Wir-wollen-alle-mitnehmen, Vielfalt, Frauenbefreiung, Viele-Geschlechter-Wahn, Klimarettung sehe. Ob Wal, ob Frau, ob Flüchtling oder Geschlechtsdysphoriker, jedem soll geholfen werden, ohne Rücksicht auf den einzelnen Betroffenen, mit möglichst großen Getöse, mit dem lautstraken Wunsch, zu zeigen, dass man gut, ja besser ist - ja, die anderen verdorben und schlecht, dass man modern und progressiv die Welt besser macht.

Natürlich sind die Progressiven progressiv, was den sonst...!? Und natürlich wird die Welt progressiv und modern weiter besser gemacht - alleine die Klimarettung wird wohl kaum durch die Verdorbenen und Schlechten (Äpfel im Korb) besser gemacht... - logisch.

Und der wo nicht 'Alle mitnehmen will' auf diesem Weg..., der wählt auch die AfD und ist damit sowieso Nazi, eindeutig! Oder 'alter weiser Mann' - und damit überfällig.

[...warum weise Männer 'überfällig' sind oder 'weg müssen'... habe ich noch nie so richtig verstanden...? - vermutlich weil's keine Frauen sind... ...?? 🤔 - oder?]

S. Kaiser | Di., 19. Mai 2026 - 14:25

„Hat der Import des klassischen Liberalismus durch die angelsächsischen Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Deutschen keine bleibenden Spuren hinterlassen?“
Nein, hat er nicht.
Das zeigt sich u.a. daran, dass eine liberale Partei auch in „guten Zeiten“ dafür ausgelacht wurde, 18% der Wählerstimmen anzustreben, also nicht mal 1/5 der Wähler auf sich zu vereinen.
Stattdessen feiert der deutsche Hang zum Kollektivismus fröhliche Urständ.
Der Umgang mit dem Wal ist im Grunde nur der zeitlich komprimierte Angang, wie er sich auch in der Klimapolitik zeigt.
Die Industrialisierung wird rückabgewickelt, man träumt vom Degrowth, und die Bildungsmisere in Kombination mit KI wird zu einem neuen Feudalsystem führen, in dem eine kleine, gebildete Oberschicht die unmündigen, verdummten Massen wieder dominieren wird.
Insofern kann man auf die zum Ende des Artikels aufgeworfenen Fragen nur antworten: Lasst alle Hoffnung fahren.

Brigitte Miller | Di., 19. Mai 2026 - 19:36

"Neun Wochen lang hielt uns die Rettung des Buckelwals Timmy in Atem. Jede Bewegung, jedes Fischernetz und jede Sandbank wurden zum medialen Großereignis stilisiert. Während der Blick der Nation gebannt auf die Ostsee gerichtet war, blieb es in Berlin verdächtig ruhig.

Doch die Ruhe war eine Täuschung. Im Schatten der medialen Dauerbeschallung hat der Bundestag im Schnelldurchlauf Gesetze verabschiedet, die unser Leben über Jahrzehnte prägen werden, aber von der emotionalisierten Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt blieben.Beispiel eins: Die Reform der privaten Altersvorsorge, verabschiedet am 26. März.
Beispiel zwei: die Novellierung des Transplantationsgesetzes Ende März.
Beispiel drei: Die Förderung klimaneutraler Mobilität, beschlossen im April.

Das Fazit ist so alt wie das antike Prinzip von Brot und Spielen. Der Bürger wird wochenlang mit emotionalen Beiträgen der Systemmedien abgelenkt, während die Politik abseits des Scheinwerferlichts weitreichende Fakten schafft.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.