Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

Am 3. März taucht ein geschwächter und orientierungsloser Buckelwal vor der Ostesseküste auf. Er hat sich in einem Fischernetz verheddert. Am 23. März läuft er vor dem Timmendorfer Strand auf Grund. Das inspiriert Hape Kerkeling, ihn „Timmy“ zu taufen. Anfang April beschließen Behörden und Fachleute, keine weiteren Rettungsversuche zu unternehmen. Doch Ende April schippern private Retter Timmy auf einem Lastkahn Richtung Nordsee. Am 2. Mai wird er auf hoher See freigesetzt. Seit dem 5. Mai gibt es kein Lebenszeichen mehr von Timmy. Am 18. Mai wird sein Kadaver gefunden. Experten gehen von seinem Tod aus. Soweit die dürren Fakten der Begegnung der Deutschen mit Timmy.

Doch hinter diesen Fakten entfaltet sich ein nationales Spektakel. Auf Livestreams kann man den Wal rund um die Uhr beobachten. Menschen pilgern an den Strand wie zu einem Kirchentag. Es gibt Timmy-Songs, Tattoos, Timmy-Fanartikel und Forderungen nach einem Mahnmal. Eine Frau springt von einer Fähre, um zu Timmy zu schwimmen; Demonstranten dringen in Sperrbereiche ein; Prominente melden sich zu Wort. Auf Vermittlung des Kanadiers Charles Vinick werden drei Spezialisten aus dem legendären „Free Willy“-Projekt nach Deutschland eingeflogen. Finanziert von Mediamarkt-Gründer Walter Gunz und anderen soll das Trio dem seit Wochen auf einer Sandbank vor der Insel Poel festsitzenden Tier endlich den Weg in die Freiheit ebnen.

Die verschiedenen Retter streiten untereinander. Wutentbrannt reist die Tierärztin Jenna Wallace ab. Der Wal wird zum Politikum. Nachdem der Wal schließlich erfolgreich in hohe See bugsiert und dort verschwunden ist, bricht die Hysterie in sich zusammen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus spricht von der „schlimmsten Hölle“, die er als Minister erlebt habe.

Von Timmy zu Moby Dick: Zwei Wale, zwei Zeitalter

Während Timmy zu einer Kurzzeit-Celebrity in einem sonst schlecht gelaunten Land im wirtschaftlichen Abstieg wurde, ist ein anderer, fiktiver Wal seit beinahe zwei Jahrhunderten eine Berühmtheit. Im Jahr 1851 erschien in Großbritannien ein Roman mit dem Titel „The Wale“. Kurz darauf kam das Buch in den USA mit dem Namen seines Helden im Titel heraus: Moby Dick. Seither kennt jeder Literaturliebhaber und Filmfan diesen weißen Pottwal.

Er ist das Gegenstück von Timmy: eine intelligente und kräftige Naturgewalt, die es zu bezwingen galt. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, zum anderen aus Rache seines menschlichen Feindes Ahab, Kapitän des Walfangschiffs „Pequod“.

Timmy oder Moby Dick, falls es ihn wirklich gegeben hätte, war es schnurzegal, was die Menschen von ihnen dachten, wie sie die Kolosse sahen. Vielleicht empfand Timmy die Bemühungen seiner Retter ebenso lästig oder gar feindlich wie Moby Dick die Jagd Ahabs auf ihn. Ohne eigene Beteiligung – außer dem Umstand, dass sie vor den Menschen auftauchten – wurden sie zu Projektionsflächen menschlicher Vorstellungen und Empfindungen. So gesehen sagen die Geschichten der beiden Wale zwar nichts über sie selbst, aber viel über die Menschen aus, die sich – so oder so – mit ihnen befassten.

Naturgewalt oder Opfer? Der Wandel des Menschenbildes

Man kann die sehr unterschiedlichen menschlichen Projektionen auf Timmy und Moby Dick aus den zeitlichen Abständen, aber auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Wertvorstellungen heraus erklären.

Als Herman Melville die Geschichte von Moby Dick und Kapitän Ahab schrieb, erlebte die Welt gerade den zweiten technologischen „Big Bang“ der industriellen Revolution: die Verbreitung der Dampfkraft und der Eisenbahnen. In den USA spielten die Eisenbahnen eine wichtige Rolle in der Eroberung des Westens, im Kampf mit der Natur und den amerikanischen Ureinwohnern. Man kann daher Ahab als den Kämpfer gegen die feindliche Natur und sein Walfänger-Schiff Pequod als die Maschine sehen, mit der er diesen Kampf führt. Doch Melville mischt einen Schuss Wehmut in die Geschichte. Der Leser empfindet auch Mitgefühl mit der vom Menschen gejagten Kreatur.

Dagegen spielt die Geschichte von Timmy im Zeitalter der Realty-TV-Shows. Die Gesellschaft ist wohlhabend geworden und hat zum Teil vergessen, wie hart der Wohlstand von früheren Generationen errungen werden musste. Statt die Natur als Bedrohung zu sehen, gegen die man sich behaupten muss, dreht sie den Spieß um. Jetzt ist es die Natur, die von den wirtschaftlichen Aktivitäten des Menschen in ihrer Existenz bedroht wird und beschützt werden muss. Sie wird romantisiert und emotional als Sehnsuchtsort glorifiziert.

Industrialisierung, Romantik und die Angst vor dem Fortschritt

Aber es ist nicht nur der zeitliche Abstand, sondern auch der Unterschied in den gesellschaftlichen Wertvorstellungen, welche die Verschiedenheit der Geschichten von Timmy und Moby Dick erklären können. Dazu muss man in die Zeit der Aufklärung und Frühphase der Industrialisierung zurückgehen.

In der Aufklärung wurden die Wissenschaften von religiösen Zwängen befreit und der Weg zu ihrer Anwendung in der Wirtschaft geöffnet. Dort angekommen, entfalteten sie in der Frühphase der Industrialisierung enorme, aber auch Angst erzeugende Wirkungen. Große Teile der Landbevölkerung wurden entwurzelt und wanderten ab in städtische Fabriken. Dort schufteten sie unter manchmal unmenschlichen Bedingungen und fristeten oft ein erbärmliches Dasein.

Der Schock der Industrialisierung und die Ablösung des Feudalsystems durch den Frühkapitalismus provozierten zwei sehr unterschiedliche Reaktionen. Auf dem europäischen Kontinent, insbesondere in Frankreich und Deutschland, entfalteten sich ideelle Bewegungen gegen die Industrialisierung. Beispielhaft dafür stand die Philosophie von Jean-Jacques Rousseau, der an Stelle der in der Aufklärung begründeten Freiheit des Individuums und des industriellen Frühkapitalismus den Gemeinwillen, die „Volonté General“, beschwor und „zurück zur Natur“ wollte.

Rousseau, Marx und der deutsche Hang zum Kollektivismus

Die Gesellschaft sollte lieber nicht von der Agrarwirtschaft in die Industriewirtschaft, sondern zurück zur biblischen Jäger- und Sammlerwirtschaft gehen, wo es kein Privateigentum gab und der Gemeinwille die Menschen leitete. Die deutschen Romantiker lieferten dazu die entsprechende Prosa, Lyrik und Malerei. Karl Marx sah das Problem ähnlich, hatte aber eine andere Lösung parat. Die Menschheit sollte nicht zurück zur biblischen Gemeinschaft, sondern durch die Hölle des Kapitalismus in den Kommunismus, ins Paradies 2.0 schreiten.

Ganz anders war die Antwort der schottischen Theologen und Philosophen um David Hume und Adam Smith. In ihren Augen war es gut, dass der Einzelne seine eigenen Interessen verfolgte. Da der Mensch im Grunde empathisch gegenüber seinen Mitmenschen veranlagt war, würde dies nicht auf Kosten des anderen gehen. Im Gegenteil, wenn jeder durch Tausch seiner Erzeugnisse mit anderen seinen eigenen Wohlstand zu mehren versuchte, würde der Wohlstand aller steigen. Heute würde man das ein Positiv-Summen-Spiel nennen.

Die Mehrung des Wohlstands im marktwirtschaftlichen Kapitalismus war nicht nur sinnvoll im Diesseits, sondern auch gottgewollt. In den USA entwickelte der Unternehmer Andrew Carnegie daraus eine ethische Verpflichtung: das „Gospel of Wealth“.

Timmy als Spiegel der deutschen Gegenwart

Mehr als wir wahrhaben wollen, sind wir von den Vorstellungen unserer Vorfahren geprägt. So kommt es, dass die Ideen Rousseaus, Karl Marx‘ und der Romantiker auch heute noch die Haltung der meisten Deutschen bestimmen. Daran konnte auch der Untergang des Sowjetimperiums und seines Vasallen, der Deutschen Demokratischen Republik, die eine grotesk verzerrte Verwirklichung dieser Ideen verfolgten, im Grunde nichts ändern. Nur die Form hat sich dem Zeitgeist angepasst.

Wie der Hype um Timmy zeigt, folgt die verwöhnte deutsche Wohlstandsgesellschaft diesen Ideen auf eine emotionalere, kindischere Weise. Natürlich hätte ein Timmy-Hype auch anderswo entstehen können. Aber die Inbrunst, mit der die Deutschen ihn entwickelt haben, dürfte ihnen so schnell kaum einer nachmachen, am allerwenigsten wohl die Nachfahren der angelsächsischen liberalen Aufklärer.

Auch wenn er so schnell verschwand, wie er entstand, hinterlässt der Timmy-Hype beim Betrachter einen bitteren Nachgeschmack. Hat der Import des klassischen Liberalismus durch die angelsächsischen Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg bei den Deutschen keine bleibenden Spuren hinterlassen? Bleiben sie beseelt vom Kollektivismus in der Tradition von Rousseau und Marx? Hat nicht die Bundesrepublik Deutschland über die Deutsche Demokratische Republik gesiegt, sondern triumphiert am Ende die DDR 2.0? Fast möchte man diese Fragen mit Ja beantworten. Zuletzt bleibt nur die Hoffnung auf das Nein.