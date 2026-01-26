- Schuldiges Opfer?
Als Priester, Aktivist und Missbrauchsbetroffener wird Wolfgang Rothe mit dem Bayerischen Verfassungsorden geehrt. Doch hinter dem festlichen Auftritt stehen alte Skandale, Gerichtsentscheidungen und innerkirchliche Konflikte. Eine Geschichte über Macht, Schuld und Deutungshoheit.
Es wurden 48 Persönlichkeiten geehrt, der Schauspieler Heiner Lauterbach und der Verleger Dirk Ippen sind darunter. Am 4. Dezember 2025 nahm auch Wolfgang Rothe aus den Händen der Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) den Bayerischen Verfassungsorden entgegen. Ein festlicher Moment im Münchner Maximilianeum. Der katholische Priester, so heißt es in der Begründung, trete „vehement ein für die Rechte queerer Menschen“ und unterstütze „Opfer sexuellen Missbrauchs, indem er ihnen eine hörbare Stimme verleiht“. Rothe fordere „den Mut zur Wahrheit, zur Aufklärung und zur Veränderung“.
