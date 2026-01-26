Priesterweihe
Szene einer Priesterweihe / Foto: SZ Photo/Picture Alliance/DPA

Die Missbrauchskrise der Kirche neu erzählt Schuldiges Opfer?

Als Priester, Aktivist und Missbrauchsbetroffener wird Wolfgang Rothe mit dem Bayerischen Verfassungsorden geehrt. Doch hinter dem festlichen Auftritt stehen alte Skandale, Gerichtsentscheidungen und innerkirchliche Konflikte. Eine Geschichte über Macht, Schuld und Deutungshoheit.

VON BENJAMIN LEVEN am 29. Januar 2026 12 min

Es wurden 48 Persönlichkeiten geehrt, der Schauspieler Heiner Lauterbach und der Verleger Dirk Ippen sind darunter. Am 4.Dezember 2025 nahm auch Wolfgang Rothe aus den Händen der Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) den Bayerischen Verfassungsorden entgegen. Ein festlicher Moment im Münchner Maximilianeum. Der katholische Priester, so heißt es in der Begründung, trete vehement ein für die Rechte queerer Menschen und unterstütze Opfer sexuellen Missbrauchs, indem er ihnen eine hörbare Stimme verleiht. Rothe fordere den Mut zur Wahrheit, zur Aufklärung und zur Veränderung“.

Ernst-Günther Konrad | Do., 29. Januar 2026 - 11:42

Warum? Wir erleben den Untergang der christlichen Amtskirchen. Eine kriminelle Vereinigung für mich zeitigt langsam ihren Niedergang. Und das ist gut so. Man braucht keine politisch ideologisierte, eine eigene Straftaten vertuschende Kirche.
Und die Politik macht es mit. Warum wohl? Wer weiß, welche Politiker damit involviert sind, bei Kindesmissbrauch, politischer Einflussnahme.

