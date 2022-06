Trügerische Zahlen

Nun ist das mit dem gemessenen Potential für Parteien so eine Sache. Denn dabei geht es um die Frage, ob Wähler sich „grundsätzlich“ vorstellen können, die jeweilige Partei zu wählen. Es tatsächlich zu tun, ist etwas ganz Anderes. Thomas Petersen vom Institut für Demoskopie Allensbach, der ebenfalls Parteienpotentiale misst, warnt vor einer zu einfachen Interpretation: „Diese Potentiale schwanken stärker als die tatsächliche Wahlabsicht“. Sie seien „abhängig von tagespolitischen Strömungen.“ Das Allensbach-Institut hat etwa für die Grünen im Mai dieses Jahres ein Potential von 40 Prozent gemessen, während sie in Umfragen bei 20,5 Prozent standen. Im September 2021 lag das Potential der Grünen noch bei 26 Prozent und ihr Wert in Umfragen bei 16 Prozent.