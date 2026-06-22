Verharmloste Linke - Nein! Doch! Oh ...

Rund um ihren Parteitag demonstriert die Linke, dass es ganz viel Wahnsinn in ihren Reihen gibt. Wer hätte das gedacht? Die ehrliche Antwort lautet: jeder, der sich vor lauter Nazi-Hysterie nicht das Gegenteil eingeredet hat.