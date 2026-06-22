Die Linke
No Palischal, no Party: Junge Delegierte beim Bundesparteitag der Die Linke / picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Verharmloste Linke Nein! Doch! Oh ...

Rund um ihren Parteitag demonstriert die Linke, dass es ganz viel Wahnsinn in ihren Reihen gibt. Wer hätte das gedacht? Die ehrliche Antwort lautet: jeder, der sich vor lauter Nazi-Hysterie nicht das Gegenteil eingeredet hat.

VON BEN KRISCHKE am 22. Juni 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Die Union ist empört. Mal wieder. Diesmal, weil der Linken-Politiker Luigi Pantisano ihr kurz vor dem jüngsten Parteitag seiner Partei vorgeworfen hat, „faschistische Politik“ zu machen. Dafür wurde dieser Pantisano dann mit 53 Prozent der Stimmen zum Co-Vorsitzenden und damit Nachfolger von Jan van Aken gewählt. Das ist ein miserables Ergebnis. Es ist aber auch ein lustiges Ergebnis. Weil es keinen Gegenkandidat gab. Pantisano hat sich also nur knapp gegen niemand durchgesetzt. 

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Klaus Funke | Mo., 22. Juni 2026 - 14:24

Besonders Ihre letzten Sätze sind es wert, in Stein gemeißelt zu werden. Was ist aus der Partei Gysis, Biskys und Wagenknechts geworden. Nun werden manche sagen: Sie ist das geworden, was sie schon immer war - eine kommunistische Partei mit zeitweilig sozialdemokratischem Anstrich. Sollte die CDU aus wahltaktischen Gründen, z.B. um die AfD zu verhindern, mit dieser Linken paktieren, ist es um Deutschland geschehen. Dann sind Weimaer Verhältnisse nicht mehr weit. Die CDU unter Friedrich Merz ist dabei, sich tatsächlich abzuschaffen, und zwar dann, falls sie mit dieser Linken ins Bett steigt. Zuzutrauen wäre es der CDU, solch einen kategorischen Fehler zu begehen. Merkel, der Kommunistin im CDU-Gewand, hat alles vorbereitet. Das ist ihr wahres Erbe und Credo und damit zugleich der politische Tod unseres Landes. Wohlan, liebe CDU, greift zur Schaufel und schaufelt euer eigenes Grab. Mein Gott, was ist aus diesem Land geworden, in das wir mit großen Hoffnungen beigetreten wurden.

Klaus Funke | Mo., 22. Juni 2026 - 14:26

Besonders Ihre letzten Sätze sind es wert, in Stein gemeißelt zu werden. Was ist aus der Partei Gysis, Biskys und Wagenknechts geworden. Nun werden manche sagen: Sie ist das geworden, was sie schon immer war - eine kommunistische Partei mit zeitweilig sozialdemokratischem Anstrich. Sollte die CDU aus wahltaktischen Gründen, z.B. um die AfD zu verhindern, mit dieser Linken paktieren, ist es um Deutschland geschehen. Dann sind Weimaer Verhältnisse nicht mehr weit. Die CDU unter Friedrich Merz ist dabei, sich tatsächlich abzuschaffen, und zwar dann, falls sie mit dieser Linken ins Bett steigt. Zuzutrauen wäre es der CDU, solch einen kategorischen Fehler zu begehen. Merkel, die Kommunistin im CDU-Gewand, hat alles schön vorbereitet. Das ist ihr wahres Erbe und Credo und damit zugleich der politische Tod unseres Landes. Wohlan, liebe CDU, greift zur Schaufel und schaufelt euer eigenes Grab. Mein Gott, was ist aus diesem Land geworden, in das wir mit großen Hoffnungen beigetreten wurden.

H. Stellbrink | Mo., 22. Juni 2026 - 14:26

Der Union kommt die Verantwortung zu, den latenten linksgrünen Totalitarismus zu verhindern. Von Linken kann man nicht erwarten, dass sie lupenreine Demokraten sind, denn wer sich auf einem Weg des gesellschaftlichen Fortschritts hin zur gleichen und "gerechten" - neuerdings auch klimaneutralen und "bunten" - Gesellschaft sieht, muss mit allen Mitteln verhindern, dass das Volk, der dumme Tölpel, diesen "Fortschritt" rückabwickelt. Natürlich nur zu seinem Besten. Am Ende bleibt nur die (natürlich nur vorübergehende) Aussetzung demokratisch-rechtsstaatlicher Prinzipien, die irgendwann leider dauerhaft notwendig sein kann. Die umbenannte SED ist ein perfektes Beispiel dafür: Demokratie ist gut, um an die Macht zu kommen. Danach darf sie Unseredemokratie nicht mehr hergeben.
Wenn die Union weiter krachend dabei versagt, sich vom Liebäugeln mit totalitären Maßnahmen zur Machterhaltung abzuwenden und das Abdriften des Landes in eine Demokratur zu verhindern, kann sie weg.

A Rusch | Mo., 22. Juni 2026 - 14:53

Alles richtig, Herr Krischke, aber nach den üblichen Leerfloskeln der Partei-Granden wird man bei der CDU am Ende doch alle jetzt schnell ausgesprochenen Schwüre vergessen und -natürlich nur "zum Wohle des Landes - sich selbstverständlich von der Linken zumindest tolerieren lassen, um irgendwie an der Macht zu bleiben order dorthin zu gelangen. Wetten?

Urban Will | Mo., 22. Juni 2026 - 15:22

Nun hat sich der liebe Pantisano aber entschuldigt und was denken Sie, wird passieren?
In ihrem Brandmauer-Wahn wird die Union ihren Linkskurs fortsetzen und mit den Verächtern dieses Landes paktieren.
Sie glauben doch sicher selbst nicht, dass es nun vorbei sein wird mit den Gedankenspielchen, wie man die AfD – um jeden Preis – verhindern kann. Es wird nicht ohne die Linke gehen also wird man mit ihr zusammenarbeiten.
Wie Sie selbst schreiben, wäre so ein 12%-Haufen kein Problem. Aber wenn man sie aus purer Feigheit, Opportunismus und v.a. widerlicher Machtgier mit ins Boot holt, dann hat man sie drin und dann muss man ihnen nachgeben und dann werden Teile ihrer Politik umgesetzt.
Dass die zu Sozialisten mutierten Sozen und die Sektierer kein Problem mit den Linken haben, ist klar.
Wie ich aber schon öfters schrieb: es war und ist die Union, deren fatale Politik dieses Land kaputt machte und ein Pakt mit den Linken wird dem „die Krone“ aufsetzen.
Schande auf die Union!

Sebastian Habel | Mo., 22. Juni 2026 - 15:25

Wie dämlich sind denn die Linken? Man darf den Sozialismus doch nicht mit der Brechstange und den Gesichtern Stalins und Maos durchboxen wollen. Man muss es Ulrike-hermannmäßig über die Klimaschutzschiene machen, zack verleiht einem der sakrosankte Politikguru Robin Alexander den Titel "Partei der demokratischen Mitte". Und beim BR gibt es noch (wenn auch wenige) Leute mit Gewissen oder wenigstens mit mit Sinn und Verstand, die spätestens bei Antisemitismus unangenehme Nachrichten nicht mehr vertuschen möchten.
Es wäre ja zu witzig, wenn die Union mit diesem Haufen koalieren würde, damit sie endlich kapiert, dass sie nicht unfehlbar ist, sondern dass das der Schicksal der Democrazia Christiana auch in Deutschland realistisch ist.

Markus Michaelis | Mo., 22. Juni 2026 - 15:48

Der "Normalbürger" hat nicht zur SED gestanden, weil die Menschen erschießen ließ, sondern weil sie für die momentan funktionierende, also richtige Ordnung stand. Die Linke hat, zumindest bisher, auch Millionen Wähler und noch einige Millionen, die sie im Prinzip ziemlich gut finden, und Abermillionen würden, richtig gefragt, viele Einzelpunkte gut finden.

Ich glaube, es ist wichtig anzuerkennen, dass es diese verschiedenen Sichtweisen gibt. Zu glauben, es gäbe soetwas wie DIE richtigen Menschheits-Sichtweisen (Gerechtigkeit, Vernunft, Menschenrechte, GG etc.) und die großen Fragen würden sich klären, indem man alle Andersgläubigen der totalen Dummheit oder Bösartigkeit überführt, dieses Denken scheint mir gerade, was die Linke bis ins weltfremde Extrem übersteigert hat.

Am Ende bleibt dann nur noch die totale Gerechtigkeit und die ehrlich tiefe Erschütterung, dass nicht alle Menschen so gerecht sind. Ich für mich bin inzwischen etwas allergisch gegen alle solchen Ansätze.

Markus Michaelis | Mo., 22. Juni 2026 - 15:58

Um das vielleicht nochmal klarer auszudrücken: aus meiner Sicht ist von den großen Parteien die Linke zwar die letzten Jahre am Extremsten geworden damit, die eigene Sicht als universell richtig zu erklären und alle anderen Sichtweisen als menschenfeindlich und schlimmer anzusehen, mit einer zunehmenden Unfähigkeit reales Leben zwischen realen Menschen mit all seinen Widersprüchen noch zu verhandeln. Aber die Tendenz gab es lange auch aus der Mitte heraus: irgendwelche Dinge wurden als undiskutierbar richtig, alle Zweifler oder auch nur Nachdenker als im absoluten Sinne böse angesehen. Daraus haben sich irreale Ideen der Weltoffenheit entwickelt, weil es mit realen Menschen gar nicht so leicht ist, sich auf gemeinsame Wege zu einigen. Wer da kein normatives Menschenbild hat, kommt glaube ich nicht so leicht auf die Idee gleich die Werte, Gesellschaft und Zukunft für die ganze Menschheit auszurufen.

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