- Nein! Doch! Oh ...
Rund um ihren Parteitag demonstriert die Linke, dass es ganz viel Wahnsinn in ihren Reihen gibt. Wer hätte das gedacht? Die ehrliche Antwort lautet: jeder, der sich vor lauter Nazi-Hysterie nicht das Gegenteil eingeredet hat.
Die Union ist empört. Mal wieder. Diesmal, weil der Linken-Politiker Luigi Pantisano ihr kurz vor dem jüngsten Parteitag seiner Partei vorgeworfen hat, „faschistische Politik“ zu machen. Dafür wurde dieser Pantisano dann mit 53 Prozent der Stimmen zum Co-Vorsitzenden und damit Nachfolger von Jan van Aken gewählt. Das ist ein miserables Ergebnis. Es ist aber auch ein lustiges Ergebnis. Weil es keinen Gegenkandidat gab. Pantisano hat sich also nur knapp gegen niemand durchgesetzt.
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