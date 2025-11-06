Linken-Abgeordnete mit Palästinenser-Flagge im Bundestag
Die Linken-Abgeordneten Vinzenz Glaser, Cansin Köktürk, Charlotte Neuhäuser und Lisa Schubert entrollen am 24. September im Bundestag eine Palästinenser-Flagge / picture alliance / dts-Agentur | -

Die Linke Partei der Antisemiten und Israelfeinde

Auf Parteitagen und Veranstaltungen der Linken zeigen sich offen antisemitische Tendenzen – von der Unterstützung der BDS-Bewegung bis zur Relativierung der Hamas-Verbrechen. Das müsste allen Parteien zu denken geben, die in der Linkspartei einen willkommenen Koalitionspartner sehen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 6. November 2025 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Wer die Linke als eine antisemitische, israelfeindliche Partei bezeichnet, stößt auf Widerspruch ihrer Parteiführung. Es kann aber kein Zweifel bestehen, dass Antisemiten und Israelfeinde in der umbenannten SED tun und lassen können, was sie wollen. Im sozialistischen Biotop gedeihen der Hass auf Israel und die unreflektierte Unterstützung der radikalen Palästinenser einschließlich der Terrororganisation Hamas prächtig.

Gleich zwei Linke-Veranstaltungen am vergangenen Wochenende haben gezeigt, dass die Hamas in Deutschland viele Fürsprecher und Unterstützer unter den Linken hat. So beschloss die Berliner Linke auf ihrem Landesparteitag die Unterstützung der BDS-Bewegung (Boycott, Disvestment and Sanctions). Ihr Ziel: Israel zu boykottieren, dort nicht zu investieren oder bereits getätigte Investitionen stillzulegen sowie Israel mit Sanktionen zu überziehen. Das erinnert fatal an den Nazi-Slogan „Kauft nicht bei Juden“.

Die Berliner Linke, die sich Hoffnungen macht, in der Hauptstadt im nächsten Jahr eine rot-grün-rote Regierung anzuführen, hat ebenso beschlossen, „den Begriff Genozid konsequent in öffentlichen Äußerungen, Interviews und Kundgebungen“ zu verwenden. Für die von der Hamas am 7. Oktober und danach verübten Gräueltaten an Israelis stört man sich offensichtlich nicht. Das ist beim Berliner Landesverband der Linken nichts Neues. Vor gut einem Jahr waren prominente Linken-Politiker wie Ex-Kultursenator Klaus Lederer oder die frühere Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau aus der Partei ausgetreten. Begründung: Die Linke stelle sich nicht entschlossen gegen Antisemitismus.

Mitglieder der Linken waren auf zahllosen pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin mit von der Partie

Die Parteijugend „solid“ will beim Kampf gegen Israel offenkundig nicht abseits stehen. Auf ihrem Kongress am Wochenende beklagte sie in einem mit großer Mehrheit angenommenen Antrag, ihre Organisation habe angesichts des „Völkermords“ in Gaza „versagt“. Selbstkritisch wurde zudem vermerkt, man habe „den kolonialen und rassistischen Charakter des israelischen Staatsprojekts“ nicht herausgestellt. Anträge, auch das Leid der von der Hamas verschleppten Geiseln anzuerkennen, fanden keine Mehrheit.

Laut Spiegel haben thüringische Mitglieder der Linksjugend gegenüber dem Landesvorstand ihrer Partei beklagt, dass solid-Delegierte, die den israelfeindlichen Kurs nicht mittrugen, persönlich bedroht und beschimpft worden seien; man sei ihnen mit „offenem Hass“ begegnet. Gegner des offen israelfeindlichen Kurses seien „angepöbelt und auf unangenehme Weise konfrontiert worden“.

Die stellvertretende Bundesvorsitzende Sabine Ritter hat sich, wie zu erwarten war, von den solid-Resolutionen distanziert. Dem Spiegel sagte sie: „Die Position der Linken ist eine andere, und wir halten die der Linksjugend auch für falsch.“ Das trifft so freilich nicht zu. Mitglieder der Linken waren auf zahllosen pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin mit von der Partie. Auf der Großkundgebung Ende September spielte der Vorwurf, Israel habe im Gazastreifen einen Völkermord begangen, eine zentrale Rolle. Die Co-Vorsitzende der Bundespartei, Ines Schwerdtner, äußerte sich auf der Kundgebung in diesem Sinne.

In der Brandmauer zur Abgrenzung nach links klaffen große Löcher

Die Linke ist zweifellos die deutsche Partei, in der Antisemiten und Israelfeinde einen festen Platz haben. Das müsste all den politischen Kräften zu denken geben, denen das „Nie wieder“ leicht von den Lippen geht, in der Linkspartei aber einen willkommenen Koalitionspartner sehen. SPD und Grüne haben schon 1994 in Sachsen-Anhalt erstmals mit Hilfe der damaligen PDS regiert. SPD und Grüne regieren seit 2019 gemeinsam in Bremen, Rot-Rot bildet aktuell in Mecklenburg-Vorpommern die Regierung. Solche Konstellationen gab es auch schon in Berlin und Brandenburg. Dabei ist auffällig, dass die SPD bisweilen die Linke der CDU als Koalitionspartner vorzieht.  

Die immer stärkere Ausprägung der Linken als Anti-Israel-Partei müsste der CDU ebenfalls zu denken geben. In der Brandmauer zur Abgrenzung nach links klaffen nämlich große Löcher. Die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in Sachsen und Mario Voigt in Thüringen kamen nur dank der Stimmen der Linken ins Amt. Auch im Bundestag erhob die CDU/CSU die Linke in den Rang der demokratischen Parteien, als sie deren Stimmen dringend brauchte, um Friedrich Merz nach dem missglückten ersten Wahlgang noch am selben Tag zum Kanzler wählen zu können.

Die Linke alias SED steht mit ihrer teils kritischen, teils feindlichen Haltung zu Israel in der Tradition der DDR. Anders als die übrigen Staaten des Ostblocks unterhielt Ost-Berlin keine diplomatischen Beziehungen zu Israel. Der DDR war es nämlich wichtig, mit ihrer antizionistischen Haltung bei arabischen Staaten gut anzukommen. In der alten Bundesrepublik waren sich die Kräfte der politischen Mitte stets bewusst, dass das Land gegenüber Israel eine besondere Verantwortung hat. Der kann man jedoch an der Seite der Linken nicht gerecht werden.

Liebe Leserinnen und Leser,
Maria Arenz | Do., 6. November 2025 - 13:30

ob die verbreitete Gleichsetzung von Zionismus und Antisemitismus wirklich den Kern des Pudels trifft. Die traditionellen Wurzeln des europäischen Antisemitismu sind entweder religiös-Gottesmörder !- oder "rassistisch". Nun leugnen die "fortschrittlichen Kreise", zu denen die Linke sich zweifellos zählt, ja aber schon die Existenz von "Rassen". Schaut man sich die Forderungen der "Palästinenser"-Freunde an- so auch jetzt ganz klar wieder der gerade gewählte Bürgermeister von NYC- so richtet sich der Hass ganz klar gegen den Bestand eines Judenstaats, der genau das auch bleiben will- ein Staat mit einer klar jüdischen Identität und damit das Gegenteil des Mischmaschs, den die Open Border-Fans und die "alle Menschen/Kulturen sind gleich"- Aktivisten hinter dem UN-Migrationspakt mit ihrer Kernforderung bezwecken, daß jeder Mensch sich niederlassen darf, wo er will- am liebsten da, wo es am meisten abzugreifen gibt und egal was das am Ende mit dem Land seiner Wahl macht.

"fortschrittlichen Kreise" mMn gar nicht... - es geht letztendlich wohl immer mehr um einen 'urbanen progressiven LEBENSSTIL' seit Heidi Reichinnek bei 'Die Linke'. Zu tief in reale Politik/Probleme bzw. auch in politische Analysen oder ähnliches möche man/Frau da gar nicht einsteigen - das stört nur...👎

"Auf die Barrikaden!!" - bringt deutlich mehr junge Neumitglieder*innen als jeder sachbezogene Vorschlag..., für was auch immer.

Sebastian Habel | Do., 6. November 2025 - 13:50

Das Kind ist bereits in den Brunnen, beziehungsweise Merz ins Kanzleramt gefallen. Das ging nur mit Unterstützung der SED. Auf CDU-Seite wird man sich das künftig schönreden, wie Genosse Günther es tut.

... und der CDU Kandidat von Sachsen- Anhalt hat bei Markus Lanz genau um diese Frage rumgeeiert.
Ob er sich vorstellen könne, mit Stimmen der Linken zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, wie Vogt und Kretschmer, sagte er das wäre jetzt noch zu früh zum beantworten, er könne dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse in 10 Monaten sein werden.
Damit ist alles CDU mäßig gesagt worden, oder nicht ?

Michael Bahr | Do., 6. November 2025 - 16:04

Nach dem Lesen dieses Artikels gönnte ich mir einige Minuten Minimal-Recherche zu den Errignissen des Sommers 2014. Damals war es zu einer kurzen Eskalation in Gaza gekommen, die Hamas feuerte Raketen auf Israel ab, die Israelis bombardierten den Gazastreifen. Ich hatte aus jenem Sommer noch in Erinnerung, dass nicht moslemische Demonstranten in Deutschland damals massiv antisemitisches Zeug von sich gaben, sondern auch Angehörige der Linkspartei und ihrer Jugendorganisation Solid. Und schon kurze Recherche brachte Presseartikel zu den Vorgängen auf Demonstrationen Essen und anderen Städten zu Tage, in denen Solid-Mitglieder einen so krassen Antisemitismus an den Tag legten, dass meinen könnte, man wäre unter harte rechtsradikale Judenhasser geraten. Also ist das, was wir heute aus den Reihen der Partei Die Linke erleben nichts anderes als die Fortsetzung von Einstellungen, die schon vor elf Jahren in deren Reihen präsent waren,

Ernst-Günther Konrad | Do., 6. November 2025 - 16:14

Die läßt sich ihr Lügenkanzler mit Stimmen der LINKEN wählen. Immer dann, wenn es gegen die AFD geht, dann wird plötzlich mit denen zusammen abgestimmt, deren Zustimmung in Kauf genommen oder sogar erbeten. Und können LINKE nicht helfen, macht es der BSW. Da wird mit LINKEN gemeinsam die Änderung der Geschäftsordnung durchgeboxt, nur um der AFD zu schaden. 2024 ließen sich CDUler mit Stimmen von LINKEN/BSW in Landesregierungen wählen. Da wird sogar deren Kampftruppe ANTIFA mit Mitteln aus dem Ministerium finanziert, in der Hoffnung, der Nazikelch geht doch irgendwie an der UNION vorbei. Da können Sie sich noch so ins Zeug legen für Ihre CDU. Merz braucht diese LINKE, weil er sonst schnell aus dem Amt fliegen würde. Das einzig gute ist. Die sind dabei sich parteiintern selbst zu zerlegen. Es gibt keine Brandmauer nach links. Das ist ein Hirngespinst. Die UNION hat eine Zweckgemeinschaft. Nur wie lange noch? Wenn der Verbotsantrag gegen die AFD kommt, ist die UNION als nächstes dran.

Wolfgang Borchardt | Do., 6. November 2025 - 16:17

belegt, dass 1933 eher nicht bei der AfD zu verorten ist (abgesehen davon, dass dieser Vergleich gewaltig hinkt). Ob "Klimawandel ja, KKW nein" oder "bunte Gesellschaft ja - Juden nein" uva - Links-Grün erstickt an den eigenen vernunftsfernen, ideologiegetränkten Widersprüchen. So schädlich und überflüssig, aber es ist mindestens ihre Demokratie.

