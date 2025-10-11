- Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!
Die Zustimmung der SPD zur Bürgergeldreform hat viele überrascht. Zu Unrecht - denn in ihren Ursprüngen ist die Sozialdemokratie faulheitsfeindlich und leistungsfreundlich. Tritt Bärbel Bas womöglich in Gerhard Schröders Fußstapfen?
Worauf sich Union und SPD in Sachen Reform des Bürgergeldes geeinigt haben, darf man getrost als „Revolution“ bezeichnen. Das gilt jedenfalls für die Spiegelstriche, die dieser Tage verabschiedet wurden. Natürlich kommt am Ende alles auf die konkrete Umsetzung an und nicht auf die verkündeten Parolen. Aber was beschlossen wurde, bietet immerhin das Potenzial dafür, eine regelrechte staatspolitische Wende herbeizuführen. Das könnte der Auftakt zu einem Befreiungsschlag sein.
Die wichtigste Botschaft der geplanten Reform lautet: Der Staat - und damit alle Steuer- und Beitragszahler - ist zwar bereit, in der Not jedermann zu helfen. Aber wer nicht mittut, muss auch die Konsequenzen zu spüren bekommen. Es ist am Ende wie in der Kindererziehung. Wer künftig nicht zu Terminen im Jobcenter erscheint, auf den sollen Leistungseinbußen von dreißig Prozent und mehr zukommen. Und wer die „Arbeitsaufnahme“ generell verweigert, büßt angeblich den Anspruch auf „Geldleistungen“ vollständig ein.
