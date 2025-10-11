Die letzte Patrone der SPD - Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!

Die Zustimmung der SPD zur Bürgergeldreform hat viele überrascht. Zu Unrecht - denn in ihren Ursprüngen ist die Sozialdemokratie faulheitsfeindlich und leistungsfreundlich. Tritt Bärbel Bas womöglich in Gerhard Schröders Fußstapfen?