Die letzte Patrone der SPD Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!

Die Zustimmung der SPD zur Bürgergeldreform hat viele überrascht. Zu Unrecht - denn in ihren Ursprüngen ist die Sozialdemokratie faulheitsfeindlich und leistungsfreundlich. Tritt Bärbel Bas womöglich in Gerhard Schröders Fußstapfen?

VON MATHIAS BRODKORB am 12. Oktober 2025 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Worauf sich Union und SPD in Sachen Reform des Bürgergeldes geeinigt haben, darf man getrost als „Revolution“ bezeichnen. Das gilt jedenfalls für die Spiegelstriche, die dieser Tage verabschiedet wurden. Natürlich kommt am Ende alles auf die konkrete Umsetzung an und nicht auf die verkündeten Parolen. Aber was beschlossen wurde, bietet immerhin das Potenzial dafür, eine regelrechte staatspolitische Wende herbeizuführen. Das könnte der Auftakt zu einem Befreiungsschlag sein.

Die wichtigste Botschaft der geplanten Reform lautet: Der Staat - und damit alle Steuer- und Beitragszahler - ist zwar bereit, in der Not jedermann zu helfen. Aber wer nicht mittut, muss auch die Konsequenzen zu spüren bekommen. Es ist am Ende wie in der Kindererziehung. Wer künftig nicht zu Terminen im Jobcenter erscheint, auf den sollen Leistungseinbußen von dreißig Prozent und mehr zukommen. Und wer die „Arbeitsaufnahme“ generell verweigert, büßt angeblich den Anspruch auf „Geldleistungen“ vollständig ein. 

IngoFrank | So., 12. Oktober 2025 - 13:18

die heutige SPD von BaS & Klingbeil mit der von Schröder zu vergleichen mit dem Argument einer „Sozialreform beim Bürgergeld“ ist der absolute Hohn ! ! !
Beim zweiten versäumten Termin Kürzungen um 30% wird wie eine Monstranz gefeiert. Wieviel % der Bürgergeldempfänger die Termine beim AA versäumten betraf es denn gemessen an der Gesamten Empfängerzahl ? Die wird nicht mehr als im Promille- bis maximal im einstelligem % Bereich gelegen haben ….
An den Bezugsgrößen der Nichteinzahler in die Al Versicherung wie die Ukrainischen in Deutschland urlaubenden Wehrdienstverweigeren samt ihren Familien & Kindern inkl. Unserer aus allen Herren Ländern stammenden Wirrtschaftsasylanten die ja rd. die Hälfte aller Bürgergeldempäner sind, ändert sich definitiv nichts.
Was da zu lesen ist, ist Gute Laune Politik für die Union & die SPD .. . allen voran für Merz und beim genauen hinsehen, nicht mehr als Lug und Betrug wie immer, unter den letzten Regierungen seit 2015 !
MfG a d Erfurter Republik

Wolfgang Borchardt | So., 12. Oktober 2025 - 14:45

Motivation und Leistungswillen verhöhnen, daraus kommendes Geld in alle Welt verstreuen und lebensleere Faulpelze beweihräuchern ist schon mehr als verstörend. Es ist ruinösen, respektlos und hat mit Sozialismus wenig zu tun. In der DDR war schnell asozial, wer nicht arbeitete. F. Engels schrieb über den "Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen". Wenn Arbeit keinen Spaß mehr macht, man nicht mehr daran wachsen kann und ein geldgieriger Staat vom Verdienten zu wenig übrig lässt, kann einem die Lust an der Arbeit tatsächlich vergehen.

