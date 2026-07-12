Nina Warken und Friedrich Merz
Alles andere als lustig: Nina Warken und Friedrich Merz während der letzten Sitzung des Bundestages / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Sparpaket Gesundheit Die kranke Versicherung

Am vergangenen Freitag passierte Nina Warkens Gesundheitssparpaket das Parlament. Am Nutzen der Reform gibt es weiterhin Zweifel. Ein erfahrener Hausarzt über den Verlust an Entscheidungsfreiheit in einem fehlgeleiteten Gesundheitssystem.

VON ERICH FREISLEBEN am 12. Juli 2026 5 min

Autoreninfo

Dr. med. Erich Freisleben studierte Medizin in Berlin und Kiel und absolvierte seine Facharztausbildung zum Internisten. Über 35 Jahren praktizierte er als Hausarzt. 

 

So erreichen Sie Erich Freisleben:

Zur Artikelübersicht

Zwischen den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts erlebt das deutsche Sozialversicherungssystem seine Blütezeit. 1985 zahlen die Arbeitnehmer durchschnittlich 11,8 % ihres Gehalts für die Krankenversicherung und konnten mit den Leistungen einer flächendeckenden, leicht erreichbaren und methodisch frei wählbaren Rundumbetreuung zufrieden sein. Dann begann die endlose Kette der Gesundheitsreformen, die Rationalisierung und Optimierung versprach, real jedoch Leistungseinschränkungen bedeutete. Inzwischen bröckelt der einst so gute Ruf des deutschen Krankenversicherungssystems.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ingbert Jüdt | So., 12. Juli 2026 - 13:01

Heute: Das Gesundheitswesen. Herrn Freisleben geht es ersichtlich nicht nur um den Zustand der Krankenversicherungen. Er bündelt eine Kritik an Renditeorientierung, Technisierung, Pharmakologisierung, Spezialisierung und szientistischer Ideologisierung der Medizin. Und er scheut sich dankenswerterweise auch nicht, den Finger auch auf den vorläufigen Endpunkt dieser Entwicklungen zu legen: auf den Blitzkrieg des medizinisch-pharmakologischen Komplexes (aka »Big Pharma«) gegen die Souveränität des Subjekts über den eigenen Körper in Gestalt des Corona-Maßnahmenregimes.

Das alles fällt nicht zufällig in die Epoche der neoliberalen Gesellschaftsordnung, und »Corona« markiert auch nicht zufällig den Endpunkt einer 2008 begonnenen krisenhaften Zuspitzung dieser Ordnung: in ihr bündeln sich alle Tendenzen zu einem neuen Totalitarismus, mit dem eine über dreißig Jahre hinweg fehlrekrutierte globalistische Elite ihre Herrschaft über die Runden zu retten versucht.

It's the system, stupid!

Karl-Heinz Weiß | So., 12. Juli 2026 - 13:21

Eine sehr gute Beschreibung der "langen Linien" in der deutschen Gesundheitspolitik. Der Vorschlag, "Obergrenzen" bei medizinischen Innovationen einzuziehen, klingt gut und ist zur Stabilisierung des Systems auch absolut notwendig. Nur: wer trifft die Entscheidung, und dies bei immer mehr Hochbetagten und immer weniger Beitragszahlern? Die Google-Patientenschar verlangt Diagnosen, und manchmal bleibt genervten Ärzten nur der Ausweg "ADHS“, "MRT" oder "Depression". Die aktuelle BT-Diskussion war ein laues Lüftchen…..

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.