- Die kranke Versicherung
Am vergangenen Freitag passierte Nina Warkens Gesundheitssparpaket das Parlament. Am Nutzen der Reform gibt es weiterhin Zweifel. Ein erfahrener Hausarzt über den Verlust an Entscheidungsfreiheit in einem fehlgeleiteten Gesundheitssystem.
Zwischen den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts erlebt das deutsche Sozialversicherungssystem seine Blütezeit. 1985 zahlen die Arbeitnehmer durchschnittlich 11,8 % ihres Gehalts für die Krankenversicherung und konnten mit den Leistungen einer flächendeckenden, leicht erreichbaren und methodisch frei wählbaren Rundumbetreuung zufrieden sein. Dann begann die endlose Kette der Gesundheitsreformen, die Rationalisierung und Optimierung versprach, real jedoch Leistungseinschränkungen bedeutete. Inzwischen bröckelt der einst so gute Ruf des deutschen Krankenversicherungssystems.
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