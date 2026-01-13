- „Blinde Flecken im Kampf gegen Linksextremismus“
Vor anderthalb Wochen erschütterte die Vulkangruppe den Südwesten Berlins. Linksextremismus-Experte Hendrik Hansen erklärt, warum die Täter so schwer zu fassen sind. Unterdessen kündigt Innenminister Dobrindt ein hartes „Zurückschlagen“ des Staates an.
Hendrik Hansen ist seit 2019 Professor für Politischen Extremismus und Politische Ideengeschichte am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin.
