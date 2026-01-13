Besetzte Wohnungen in der Rigaer Straße in Berlin
Besetzte Wohnungen in der Rigaer Straße in Berlin / picture alliance / dpa | Maurizio Gambarin

Die Jagd nach der Vulkangruppe „Blinde Flecken im Kampf gegen Linksextremismus“

Vor anderthalb Wochen erschütterte die Vulkangruppe den Südwesten Berlins. Linksextremismus-Experte Hendrik Hansen erklärt, warum die Täter so schwer zu fassen sind. Unterdessen kündigt Innenminister Dobrindt ein hartes „Zurückschlagen“ des Staates an.

INTERVIEW MIT HENDRIK HANSEN am 13. Januar 2026

Clemens Traub

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

Hendrik Hansen ist seit 2019 Professor für Politischen Extremismus und Politische Ideengeschichte am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin.

