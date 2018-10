So viel Krise war noch nie in der bundesdeutschen Parteiendemokratie. Die CSU? Seit der bayerischen Landtagswahl ohne absolute Mehrheit. Die CDU? Keine Volkspartei mehr. Die SPD? In einer Existenzkrise. Die Parteienmüdigkeit der Wähler scheint groß, die Zweifel an der liberalen Demokratie wachsen. Nur eine etablierte politische Kraft trotzt dieser Negativstimmung: die Grünen. Wie Phönix haben sie sich aus der Asche erhoben. In Bayern wurden sie mit 17,5 Prozent zweitstärkste Partei, in Hessen werden sie Ende Oktober ebenfalls deutlich zulegen.

Die Entwicklung mag erstaunen, denn es ist noch nicht lange her, da wurden bereits Nachrufe auf die „Partei ohne Machtperspektive“ angestimmt. Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Bundestagswahl 2017 und dem Blues der gescheiterten Jamaika-Koalition deutete nichts auf einen Energieschub hin. Doch abgesehen von der AfD scheinen die Grünen augenblicklich die einzige Partei zu sein, die Neuwahlen im Bund nicht fürchten müsste. Im Gegenteil. Im 14. Oppositionsjahr eröffnet sich der Partei plötzlich die gesellschaftliche Mitte und sie nimmt im Parteienwettbewerb eine völlig neue Rolle ein.

