- Wie der Liberalismus seine Grundlagen zerstört
Freiheit, Vielfalt, Individualismus: Die großen Versprechen des Liberalismus prägen den Westen bis heute. Doch was, wenn genau diese Errungenschaften jene Voraussetzungen zerstören, die eine liberale Demokratie zum Überleben braucht?
„Weil der Liberalismus erfolgreich war, ist er parteipolitisch zum Aussterben verurteilt“, schrieb der Politikwissenschaftler Hans Vorländer bereits 1995 in Aus Politik und Zeitgeschichte bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Blick auf die derzeitige Situation der FDP scheint diesen Befund zumindest vorläufig zu bestätigen.
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