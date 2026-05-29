Der Mond geht als sogenannter Supermond auf, im Vordergrund ist eine EU-Flagge auf dem Reichstagsgebäude zu sehen
Der Mond geht als sogenannter Supermond auf, im Vordergrund ist eine EU-Flagge auf dem Reichstagsgebäude zu sehen / picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Die Grenzen der offenen Gesellschaft Wie der Liberalismus seine Grundlagen zerstört

Freiheit, Vielfalt, Individualismus: Die großen Versprechen des Liberalismus prägen den Westen bis heute. Doch was, wenn genau diese Errungenschaften jene Voraussetzungen zerstören, die eine liberale Demokratie zum Überleben braucht?

VON NOAM PETRI UND JAN UPHOFF am 29. Mai 2026 21 min

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Noam Petri ist in Tel Aviv geboren und studiert Medizin an der Charité in Berlin.

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Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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„Weil der Liberalismus erfolgreich war, ist er parteipolitisch zum Aussterben verurteilt“, schrieb der Politikwissenschaftler Hans Vorländer bereits 1995 in Aus Politik und Zeitgeschichte bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Blick auf die derzeitige Situation der FDP scheint diesen Befund zumindest vorläufig zu bestätigen.

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Wolfgang Borchardt | Fr., 29. Mai 2026 - 18:28

individuelle Liberalismus beseitigt den Liberalismus als Idee. Wenn jeder macht, was er will, ist die Freiheit in Gefahr, die auch immer die der anderen ist. Schon Goethe wusste: "Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben". Dazu kommt: Demokratie und Freiheit gehören nicht zwangsläufig zusammen. Schon immer wurde versucht, ein Monopol auf die Demokratie zu erheben (Deutsche Demokratische Republik) Das gibt die Möglichkeit, Andersdenkende als Antidemokraten auszugrenzen. Dass Demokratie und Freiheit beieinander bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Leider ist uns die dafür zuständige Partei abhanden gekommen.

Thorwald Franke | Fr., 29. Mai 2026 - 20:25

Die Analyse ist grundsätzlich richtig. Der klassische Liberalismus hatte die Bindung an Volk, Religion, Nation, Tradition immer implizit mitgedacht (Bildung!) und hatte keineswegs vorgesehen, dass der Liberalismus zum Radikalliberalismus entartet, der seine eigenen Grundlagen zerstört.

Ich würde deshalb der Begriffsbildung widersprechen wollen, dass der Liberalismus an sich das Problem ist. Was heute als Liberalismus gilt, ist oft nur unvernünftige, weltfremde Spinnerei, die ihrerseits keinesfalls liberal ist.

Abseits der Begriffsbildung ist die Analyse aber goldrichtig. Wir müssen den Liberalismus wieder mit kollektiven Identitäten (besser: Realitäten!) versöhnen. Aber vor allem auch mit Bildung und Vernunft. Zurück zur Normalität. Zurück zum klassischen Liberalismus.

Dieses Programm sehe ich übrigens weitgehend von "Team Freiheit" von Frauke Petry, Carlos A. Gebauer, Joana Cotar und Thomas Kemmerich verwirklicht. Die Zeit für Team Freiheit ist gekommen.

Markus Michaelis | Fr., 29. Mai 2026 - 23:51

Die bisherige Mitte hat Demokratie gleichgesetzt mit Rechtsstaat, Verfassung, VerfGericht, Menschenrechten usw. - alles eins und dasselbe, mit dem im Artikel aufgeführten Gedanken, dass es letztlich nur eine richtige Art des Menschseins gibt. Auch richtig aufgeführt: ein "Täter" in dieser Richtung war Kant, mit seinem kategorischen Imperativ. Alles nett, aber heute naiv und maßlos übertrieben.

Wenn man selber alles Gute von Demokratie bis Menschenrechte ist und auch alles Wir und Die überwunden hat, können politische Gegner und andere Vorstellungen von Ges. und Mensch nur noch Orks, menschenfeindlich und noch schlimmer sein. Das ist im Moment in etwa die Gedankentiefe der "alten Mitte". Als Alternative zu sich selber sieht man nur Nazis, PolPot etc. wodurch man selber praktisch alternativlos wird.

Der Artikel zeigt richtige und wichtige Denkrichtungen auf, in denen unsere bisherige Mitte meinem Gefühl nach blank ist.

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