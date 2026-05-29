Die Grenzen der offenen Gesellschaft - Wie der Liberalismus seine Grundlagen zerstört

Freiheit, Vielfalt, Individualismus: Die großen Versprechen des Liberalismus prägen den Westen bis heute. Doch was, wenn genau diese Errungenschaften jene Voraussetzungen zerstören, die eine liberale Demokratie zum Überleben braucht?