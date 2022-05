Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die Aufzählung der Freunde, die Olaf Scholz noch bei den Freien Demokraten hat, ist bei oberflächlicher Betrachtung ziemlich kurz: Sie beginnt mit Christian Lindner und endet auch bereits mit ihm. Ganz so trist wird es in Wirklichkeit nicht sein, verdankt die Partei dem Bundeskanzler doch die ersten erbaulichen Momente nach langer Leidenszeit, beginnend mit dem Wahlabend 2013, als sie erstmals in ihrer Geschichte im hohen Bogen aus dem Bundestag flog. Mindestens Lindner und seine drei Mitminister wissen dieses Machtgefühl zu schätzen und auszukosten. Ersterer sogar so sehr, dass er keinen Anflug eines schlechten Gewissens zeigt, wenn ausgerechnet ein liberaler Bundesfinanzminister, kaum im Amt, zur größten Steuerabgreife seit Bestehen der Bundesrepublik schreitet.

Doppelter Benzinpreis, doppelter Gaspreis, doppelter Strompreis, nur drei Beispiele, bedeuten doppelte Abgabenlasten. Dem Mann an der Kasse gerät das zur reinen Lust, kann er doch im Kabinett ein wenig Gott spielen und mit den Milliarden - fremden Milliarden, was im Regierungsviertel nur zu leicht vergessen wird - jonglieren, dass dem Souverän, der diesen Dagobert-Duck-Modus zwangsweise finanziert, schon aus der Ferne schwindelig wird. Wie im ehemaligen Reichsluftfahrtministerium in diesen Wochen die Milliarden nicht nur beigetrieben, sondern im selben Atemzug auch wieder rausgehauen werden, hat das Land noch nicht gesehen.