Manfred Lütz ist Psychiater und Psychotherapeut sowie katholischer Theologe. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Der Sinn des Lebens“ .

Friedrich Merz hat es in kürzester Zeit geschafft, der unbestrittene Anführer Europas zu werden. Sogar der stets auf sein Renommee bedachte französische Präsident überlässt ihm neidlos diese Rolle. Auch der polnische Regierungschef und die italienische Ministerpräsidentin assistieren ihm bereitwillig und konstruktiv. Selbst der politisch anders orientierte britische Premierminister kooperiert reibungslos. Mit völliger Selbstverständlichkeit akzeptieren die Europäer, dass dieser deutsche Bundeskanzler sie zusammenruft. So etwas hat es seit Helmut Kohl nicht mehr gegeben. Angela Merkel gelang es nie, in Europa ein herzliches Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, ganz zu schweigen vom völligen Ausfall Deutschlands in Europa unter Olaf Scholz.

Zugleich ist Merz der einzige westliche Regierungschef, den Donald Trump wirklich ernst nimmt. Über Macron macht er sich öffentlich lustig, der linke Labor-Premier in Downing Street ist für ihn auch kein Herzensverwandter. Es ist offensichtlich Friedrich Merz zu verdanken, dass Trump seine Aversion gegen die Nato wenigstens zeitweilig überwunden hat.