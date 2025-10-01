Blick auf den Zugang zu einer Patientenakte (ePA) der in einer App Krankenversicherung Viactiv auf einem Smartphone.
Blick auf den Zugang zu einer Patientenakte (ePA) der in einer App Krankenversicherung Viactiv auf einem Smartphone / picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen

Elektronische Patientenakte Das Ende der informationellen Selbstbestimmung

Mit der elektronischen Patientenakte sind viele Heilsversprechen verbunden. Kritiker indes befürchten massive Eingriffe in das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Der Jurist Manfred Kölsch über eine bedenkliche Innovation im Gesundheitsbereich.

VON MANFRED KÖLSCH am 1. Oktober 2025 16 min

Autoreninfo

Dr. Manfred Kölsch war ca. 40 Jahre Richter, zuletzt als Vorsitzender Richter am Landgericht Trier. Seit seiner Pensionierung ist er als Rechtsanwalt tätig. 
 

So erreichen Sie Manfred Kölsch:

Die elektronischen Patientenakte (ePA) wurde bis zum 14.01.2025 nur auf Verlangen für den gesetzlich Versicherten eingerichtet (sog. Opt-in-Regelung). Seit dem 15.01.2025 sind alle gesetzlichen Krankenkassen (GK) verpflichtet, jedem Versicherten nach vorheriger Information (§ 343 SGB V) eine ePA zur Verfügung zu stellen. Davon ist nur abzusehen, wenn der Versicherte binnen sechs Wochen widerspricht (Opt-out-Regelung). Ein Widerspruch gegen die Führung der ePA überhaupt kann auch später jederzeit z.B. schriftlich durch einen Brief erfolgen. Kommt es aus Unwissenheit, Desinteresse, Unfähigkeit oder weil der Versicherte dem Vorhaben zustimmt, nicht zu einem Widerspruch, läuft die Befüllung der ePA durch die Leistungserbringer und kann für die Behandlung des jeweils gesetzlich Versicherten (sog. Primärnutzung) verwendet werden. Die in der ePA gesammelten Daten können unter gewissen Bedingungen auch Dritten z. B. zu „Forschungszwecken“ überlassen werden (sog. Sekundärnutzung).

Zur Begründung der Opt-out-Regelung wird angegeben, dass von der seit dem 01.01.2021 zur Verfügung stehenden Opt-in-Regelung nur ein Prozent der gesetzlich Versicherten Gebrauch gemacht habe. Ein Systemwechsel sei erforderlich gewesen, weil nur auf diesem Wege möglichst vollständige Daten aller ca. 74 Millionen gesetzlich Krankenversicherten erlangt werden könnten. Nur auf diesem Wege könne eine optimale Individualversorgung des Patienten gewährleistet und wissenschaftliche „Gesundheitsforschung“ betrieben werden. Nur so könne die Gesundheitsversorgung kurz- und langfristig datensicher optimiert und qualitativer werden. Diese Gründe aber überzeugen nicht.

