Evangelische Kirche
Renovierung der evangelischen St. Lukas-Kirche in München / picture alliance / SZ Photo | Johannes Simon

Migrationspolitik der EKD Wie die Kirche an ihrer Gefallsucht zugrunde geht

Migrationspolitik ist eine Gestaltungsaufgabe des Staates. Nicht einer EKD, die sich mit Kollektengeld in Klageverfahren einkauft, um politische Beschlüsse zu unterlaufen. Eine evangelische Kirche, die so agiert, wird zugrunde gehen.

VON CARL-VICTOR WACHS am 5. Dezember 2025 8 min

Wachs

Autoreninfo

Carl-Victor Wachs, Jahrgang 1991, ist Journalist und leitet das Kommunikationsteam der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Nach einem Studium der Sprachwissenschaften in Cambridge und der Förderung durch das katholische Cusanuswerk arbeitete er zunächst im Deutschen Bundestag. Es folgten mehrere Jahre als Parlamentskorrespondent der Bild. Sein Interesse gilt dem Spannungsfeld zwischen Macht und Religion. Der verheiratete Familienvater lebt in Berlin.

So erreichen Sie Carl-Victor Wachs:

Zur Artikelübersicht

Anfang Dezember ist erneut ein Charterflug aus Islamabad in Deutschland gelandet, diesmal in Erfurt. An Bord waren knapp zweihundert Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban eine Aufnahmezusage der Bundesrepublik haben und nun ins Grenzdurchgangslager Friedland gebracht wurden. Die schwarz-rote Bundesregierung erfüllt damit – unspektakulär – eine Zusage. Bemerkenswert ist nicht der Flug, sondern wer ihn politisch begleitet.

Der Flüchtlingsbeauftragte der EKD, Bischof Christian Stäblein, hat zeitgleich angekündigt, einhunderttausend Euro aus Kollekten an die NGO „Kabul Luftbrücke“ zu geben, um Klageverfahren jener Afghanen zu finanzieren, die ihre zugesagte Aufnahme vor deutschen Gerichten einklagen wollen. Die Luftbrücke war von der damaligen Außenministerin Annalena Baerbock unterstützt worden. Über das Programm sind inzwischen mehrere Tausend Menschen gekommen, weitere gut zweitausend warten überwiegend in Pakistan und klagen jetzt – unterstützt durch die EKD – auf Einreise.

Niemand bestreitet, dass Christentum mit der Pflicht zur Nächstenliebe beginnt: dem Blick auf den konkreten Menschen, den Schwachen, den Schutzlosen. Aber Nächstenliebe ist zunächst eine Haltung des Einzelnen oder der Gemeinde – keine Ersatz-Verfassung, mit der ein Bischof die Migrationspolitik eines souveränen Staates überschreibt.

Migrationspolitik ist eine Gestaltungsaufgabe des Staates, der zugleich Zusagen einhalten, Grenzen kontrollieren, Kapazitäten abwägen und Sicherheit garantieren muss. Wenn eine Kirche sich nun mit sechsstelligen Summen in Klageverfahren einkauft, um politische Beschlüsse der Exekutive zu unterlaufen, dann ist das nicht Seelsorge, sondern politischer Aktivismus mit theologischer Begleitmusik.

Mein Geld kämpft gegen mein Geld

Das Absurde liegt im Finanzierungsweg: Die EKD lebt von Milliarden an Kirchensteuern, die vom Staat eingezogen werden und ihre Rolle als Körperschaft des öffentlichen Rechts absichern. Dieses eng mit dem Staat verwobene System nutzt dieselbe Kirche nun, um zusätzlich Kollektengeld – also freiwillige Spenden aus den Gemeinden – in einen Fonds für Klagen gegen eben diesen Staat zu leiten.

Wer sonntags eine Münze in den Klingelbeutel wirft, denkt an Suppenküchen, das Kirchendach, Jugendarbeit oder diakonische Hilfe – nicht an Anwaltsrechnungen der „Kabul Luftbrücke“ gegenüber dem Bundesinnenministerium. De facto bekämpft mein Spendengeld mein Steuergeld: Auf der einen Seite finanziere ich den Rechtsstaat, der Aufnahmeprogramme evaluiert, begrenzt oder stoppt; auf der anderen Seite finanziere ich über die Kollekte Klagen, die genau diese politischen Entscheidungen aushebeln sollen.

Lesen Sie auch
Zerbrochenes Kruzifix
Cicero Plus content Kirchenschändungen in Deutschland

Vorboten des Dschihad

Die Kollekte wird zu einem politischen Subventionsinstrument umfunktioniert. Die Kirche handelt also nicht aus christlicher Fürsorge für die Bedürftigen, sondern als ideologischer Arm eines politischen NGO-Netzes, dessen Ziel es ist, die Migrationspolitik des Staates auf dem Rechtsweg zu erweitern. Ein Schelm würde denken: Bischof Stäbleins Gefallsucht hat ihn geleitet. Die Loyalität gilt offenbar nicht nur der Verfassung, sondern der moralischen Überdehnung. Als Belohnung donnert der Applaus des progressiven Milieus – dafür, dass der kirchliche Apparat für progressive Agenda-Politik zweckentfremdet wird.

Mindestens nötig wäre eine radikale Transparenzpflicht. Jede Kollekte, die für politische Zwecke – also für Kampagnen, Klagen, NGOs – bestimmt ist, müsste explizit so gekennzeichnet werden. Der Spender hat ein Recht zu wissen, ob er für eine neue Orgel, für die Tafel vor Ort oder für einen Aufnahmeklagefonds zahlt, der den Kurs der Bundesregierung bekämpft.

Würde als Waffe

Die Bundesregierung versucht parallel, einen Ausweg aus der politischen Sackgasse zu finden: Menschen mit Aufnahmezusage, die in Pakistan feststecken, wird ein Ausstieg aus dem Programm angeboten – mit fünfstelligen Eurobeträgen und Sachleistungen, damit sie sich anderswo eine Existenz aufbauen können. Nach Angaben des Innenministeriums haben bereits Dutzende dieses Angebot angenommen, weil sie darin eine reale Chance sehen.

Bischof Stäblein nennt dieses Angebot „unwürdig“ und behauptet, wer die Menschenwürde ernst nehme, könne nicht verlangen, dass gefährdete Personen ihre Sicherheit gegen Geld eintauschen. Damit wird ein frei wählbares Angebot moralisch entwertet und jeder, der es annimmt, implizit zum Menschen erklärt, der seine Würde verkauft – eine Form der moralischen Nötigung, die den Betroffenen ihre eigene Entscheidungsfreiheit abspricht.

Lesen Sie auch
Heinrich Bedford-Strohm
Weltkirchenrat stellt sich gegen Israel

Die Kirchen und der „ehrbare“ Antisemitismus

In der Realität kann ein fünfstelliger Betrag für eine afghanische Familie in Pakistan – einem Land mit nur teilweisen Reisewarnungen und durchaus sicheren Regionen – den Unterschied machen zwischen Perspektivlosigkeit in einem Flüchtlingshotel und einem Neuanfang in einem Drittland oder im eigenen Umfeld. Würde heißt hier auch, eine echte Wahl zu haben; wer alles außer dem Weg nach Deutschland als unwürdig erklärt, instrumentalisiert das Menschenwürde-Argument, um seine eigene Maximalforderung durchzusetzen. Und ertüchtigt sich nebenbei in typisch deutscher Arroganz.

Die vergessenen Geschwister

Die EKD inszeniert sich öffentlichkeitswirksam als Anwältin einer bestimmten Gruppe von Flüchtlingen – Afghanen mit Aufnahmezusage – und erzielt damit positive Resonanz in den Medien. Gleichzeitig sind Christen weltweit die am stärksten verfolgte Religionsgemeinschaft, insbesondere in Ländern wie Nigeria oder im Sudan, wo Kirchen niedergebrannt, Gläubige entführt und wegen ihres Glaubens ermordet werden.

Der Flüchtlingsbeauftragte der EKD trägt einen politisch korrekten, medial attraktiven Titel, doch es gibt keinen gleich prominenten Beauftragten für verfolgte Christen. Das ist keine juristische, sondern eine geistliche Schieflage. Wenn die Kirche knappe Ressourcen sichtbar für eine politische Causa einsetzt, deren Protagonisten vielfach in einem in Teilen sicheren Drittstaat leben, während Glaubensgeschwister wegen ihres Bekenntnisses zu Christus um ihr Leben fürchten, dann stimmt die Prioritätensetzung nicht mehr mit der eigenen Ethik überein.

Christliche Nächstenliebe beginnt zwar nicht exklusiv beim eigenen Glauben, aber sie ignoriert Geschichte und Verantwortung, wenn ausgerechnet die am stärksten bedrohten Christen in islamisch geprägten Regionen in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit quasi unsichtbar bleiben. Die EKD kämpft für ein populäres Narrativ und kehrt denen den Rücken zu, die gerade wegen „unseres“ Glaubens leiden – das ist nicht Barmherzigkeit, das ist moralische Eitelkeit.

Sicherheit ist keine Randnotiz

Offiziell wird die Gefährdung von sogenannten Ortskräften und anderen Begünstigten nicht flächendeckend dokumentiert, doch intern warnt der Verfassungsschutz vor Sicherheitsgefahren im Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Das Portal Business Insider berichtet über einen internen Bericht: Ein hochrangiger Beamter warnt vor einer „deutlich erhöhten“ Missbrauchsgefahr beim Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan (BAP).

Außerdem macht der Leiter der für „Islamismus und islamistischen Terrorismus“ zuständigen Abteilung 6 die Gefahr aus, dass „eine Einflussnahme der pakistanischen oder afghanischen Behörden“ auf die Aufnahmeverfahren erfolgt. Dass das Programm also nicht im luftleeren Raum der Humanität, sondern im Umfeld organisierter Akteure läuft.

Diese Sicherheitsdimension blendet die EKD in ihrer moralischen Rhetorik aus, obwohl sie im selben Staat tätig ist, der gleichzeitig für die Sicherheit der Bevölkerung und für eine funktionierende Rückführungspraxis verantwortlich ist. In Schwerin hat im Februar 2025 ein fünfundzwanzigjähriger Afghane einen Mann mit einem Messer getötet – womöglich ein Einzelfall, der nicht alle Einreisenden diskreditiert, aber deutlich macht, dass ein Staat sich seine Souveränität und sein Rückführungsrecht nicht moralisch aus der Hand schlagen lassen darf.

Lesen Sie auch
CSD Dom
Kirche auf Gegenkurs

Bischöfe stoppen Queer-Papier für Schulen

Untragbar sind in einem Rechtsstaat nicht ausgebliebene Einführungen, sondern Gefährder, Straftäter und Personen, die hier weder Schutz brauchen noch einen Beitrag leisten wollen. Wenn kirchliche Akteure jeden Charterflug emotional markieren und systematisch Klagen unterstützen, beschädigen sie damit nicht nur die Glaubwürdigkeit der Migrationspolitik, sondern mittelbar das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaates – jenes Staates, der ihre Bischofsgehälter sichert.

Die EKD verhält sich längst wie eine politische NGO mit besonderem Privilegienstatus: Sie nutzt Steuergeld, immunisierende Moralbegriffe und ihre historische Autorität, um konkrete Politik zu beeinflussen, ohne selbst demokratisch verantwortlich zu sein. Die pastorale Neutralität – also der Anspruch, Seelsorge allen anzubieten und nicht parteiisch in Tagespolitik einzugreifen – wird zugunsten eines aktivistischen Selbstverständnisses aufgegeben.

Das Geheimnis des Glaubens

Damit verliert die Kirche ihr Alleinstellungsmerkmal: das Geheimnis des Glaubens, die Verkündigung des Evangeliums, die Begleitung im Leid. Was bleibt, ist eine Institution, die in vielem nicht mehr unterscheidbar wirkt von Greenpeace, Brot für die Welt oder migrationspolitischen NGOs – mit dem Unterschied, dass sie Kirchensteuermittel und hübsch renovierte Altarräume zur Verfügung hat.

Die Menschen suchen von einer Kirche nicht die Fortsetzung des Bundestagsstreits, sondern Orientierung, Trost, Sakramente, Vergebung. Wer ihnen stattdessen Debatten über Rückführungsstopps, Tempolimits oder Aufnahmeklagen auf der Kanzel präsentiert, darf sich über schwindende Bindungskraft nicht wundern.

Transparenzpflicht muss her

Wenn die EKD ihre Glaubwürdigkeit nicht vollends verspielen will, braucht es drei einfache, aber konsequente Korrekturen.

• Eine klare Trennung zwischen Seelsorge und Parteipolitik – Nächstenliebe ja, aber keine Finanzierung von Klagewellen gegen staatliche Entscheidungen, die im Rahmen der Verfassung getroffen wurden.
• Zweitens: Eine Transparenzpflicht für Kollekten und Spenden, damit jeder Gläubige weiß, ob sein Geld in die Armenarbeit oder in politische Kampagnen fließt.
• Drittens: Eine sichtbare Rückbesinnung auf die verfolgten Christen und das geistliche Kerngeschäft – nicht als Abschottung, sondern als ehrliche Prioritätensetzung, die der eigenen Botschaft entspricht.

Eine Kirche, die ihre Kraft wieder aus dem Verhältnis zu Gott statt aus dem Applaus der Welt bezieht, müsste sich nicht als moralische Gegenregierung inszenieren. Sie könnte damit beginnen, die Kollekte wieder zum Opfer für den Nächsten zu machen – und nicht zur Kriegskasse gegen den Staat, dem sie ihre Privilegien verdankt.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Andreas Peters | Fr., 5. Dezember 2025 - 13:36

hier eine ganz andere Bedeutung oder müßte eigentlich Überübernächstenliebe heißen.Die Nächsten sind ja schon da, ihnen zu helfen fällt der Kirche aber nicht ein. Der Staat sollte davon absehen, die Ressourcen von Behörden dafür zu nutzen, um Geld für die Kirchen einzutreiben. Also unser Geld

Ja, an Begriffen wird immer herumgezerrt. Das Ziel ist es oft, andere Sichtweisen oder Prioritäten als die eigene als im absoluten Sinne falsch darzustellen. Gerade ein Menschen- und Weltbild, dass nur von einer einzigen Menschheit und einem einzigen globalen "Wir" ausgeht, ist darauf angewiesen, alle Sichtweisen außer der eigenen als grundlegend falsch, gar böse, darzustellen.

Manchmal kommt es einem da vor, dass man über die Nächsten eher erschüttert ist - die kennt man ja, und man weiß, dass sie in vielem nicht genauso denken, wie man selber. Der Übernächste kann da als Hoffnung erscheinen. Den kennt man noch nicht so genau und vielleicht, vielleicht, werden all die Übernächsten mal zeigen, dass man selber die richtigen Sichtweisen hat und die anderen Nächsten falsch gelegen haben. Dann ist das richtige "eine Wir" gefunden. Soweit die Hoffnung.

Bei einem Zusammentreffen von Kardinal Reinhard Marx und Bischof Heinrich
Bedford-Strohm mit Scheich Umar al-Kiswani in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in Israel legten beide deutsche Spitzen-Kirchenfunktionäre ohne Not ihr Kardinals- bzw. Bischofskreuz ab. Das wiegt doppelt schwer, weil das ausgerechnet im Nahen Osten stattfand, wo Christen vom „Islamischen Staat“ (IS) wegen ihres Glaubens abgeschlachtet wurden, wenn sie ihr Kreuz nicht ablegten!“
Ich schäme mich für solche Typen, die sich nicht vom Heiligen Geist, sondern allein vom Linken Zeitgeist inspirieren lassen. Es ist einfach widerlich, was diese scheinheiligen Typen den Kirchen mit ihrem schmutzig-verdeckten Antisemitismus antun!
„Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden ... „ (2. Tim 4,3-4)

Wolfgang Borchardt | Fr., 5. Dezember 2025 - 14:20

verlassen. Er will nicht glauben, dass er Stellvertreter auf Erden braucht. Oder das Verbrennen Andersdenkender, die Segnung von Kanonen. Allem Oppurtunismus zum Trotz musste die Kirche die Verwaltung der absoluten Wahrheit aufgeben. Das haben jetzt andere übernommenen, die keine Monstranzen vor sich ertragen, dafür Schilder, auf denen "Demokratie" geschrieben steht. Das Mittelalter lässt nicht los.

Markus Michaelis | Fr., 5. Dezember 2025 - 14:31

Staat und Gesellschaft dazu zwinge, sich um Gruppen von Menschen zu kümmern. Hier setze ich nicht meine Mittel ein (die Kirche bekommt mehr Geld dadurch) ich zwinge andere ihre Mittel einzusetzen.

Es geht dabei um die universelle Durchsetzung eines normativen Menschenbildes. Die Überwindung jedes "Wir und Die", was aber nur geht, wenn alle Menschen dies auch so sehen und leben (bei unserem Schutz geht es immer um die Bildung einer gemeinsamen Gesellschaft). Wenn nicht, muss man sie eben in dieses eine globale, widerspruchsfreie "Wir" zwingen - und alle abwerten, die nicht freiwillig folgen.

Ist es trotzdem der menschlich richtige Weg? Wie bei allen Menschen stelle ich fest, dass fast alle Afghanen privat super nette Menschen sind. Sobald es um Regeln/Werte geht, sehe ich nicht, dass evangelische Gemeinden oft und gerne afghanische Imame voranstellen und gerne deren Weltsicht nachleben. Umgekehrt holt man keine ev. Bischöfe als Vorbilder/Imame in afghanische Gemeinden. Warum nicht?

Markus Michaelis | Fr., 5. Dezember 2025 - 14:39

Wenn also afghanische Gemeinden bis auf sehr seltene Ausnahmen keine evangelischen Geistlichen als Imame holen, um zB dort den Kindern ein Vorbild beim Aufwachsen zu geben, und umgekehrt evangelische Gemeinden keine Imame holen - warum ist das so? Klar für einzelne Aktionen, mal einen Vortrag, einen Nachmittag - aber warum gibt es kaum Beispiele, wo das als Dauereinrichtung und Haupteinfluss geschieht?

Ist das, weil es da ja "nur" um verschiedene Hobbies geht, so wie der Handballverein sich eben einen Handballtrainer holt. Aber darüber stehen die wirklich großen Werte, die man gemeinsam lebt: Nation, Vaterland, Menschenrechte, Klima oder sowas?

Mir kommt das ganze zu weltfremd vor. Weder ist es so, dass alle Nicht-Progressiv-Weltoffenen andere Menschen immer abwerten und diskriminieren, noch stehen die Weltoffenen für eine Menschheit, die sie auch gefragt haben, ob die alle alles wie die EKD sehen wollen.

Ich würde neugieriger auf die Widersprüche der realen Menschen zugehen.

Sunstreet | Fr., 5. Dezember 2025 - 14:45

Seit Inkrafttreten der Weimarer Verfassung besteht der Verfassungsauftrag zur endgültigen Beendigung sämtlicher Staatsleistungen durch einmalige Ablösung. Dieses Ablösegebot wurde 1949 in das Grundgesetz mit Art. 140 übernommen.
Es ist längst an der Zeit diesen Verdassungsauftrag zu erfüllen und die Staatsleistungen an die katholische und evangelische Kirche zu beenden. Wir sprechen hier von über 500 Millionen jährlich. 2022 sogar über 600 Millionen. Subventionen sind darin nicht enthalten.
Diese Zahlungen sind ein Affront gegen einen Großteil der Steuerzahler in diesem Land.

Heidemarie Heim | Fr., 5. Dezember 2025 - 15:51

Ach ne, hab` ich wohl mit denen verwechselt, die aus gesinnungstechnischen Gründen und Mitgliedschaft in einer bestimmten Partei von den Kirchen ihr Christ sein abgesprochen bekommen, aber deren monatlichen "Mitgliedsbeitrag" man nach wie vor gerne entgegen nimmt. Auch wenn Kind das Pech hat mit einem bekennenden AfD-Vater gestraft zu sein, bleibt das womöglich schon politisch kontaminierte Plag aus dem Kindergarten draußen!
Derweil unsere Verfassungsschützer nicht recht wissen oder nur vermuten können, ob sich unter dem ein oder anderen Elternteil aus der Zwergen-Truppe ein aktiv für befreundete;) Dienste tätige Fachkraft oder seiner Religion näher als der Verfassung stehender Vater findet. Das Ganze hat inzwischen Züge angenommen, die man nur noch als absurd bezeichnen kann. Und wenn ich mir anschaue wie scheinheilig alle nach einem der zahlreichen Morddelikte im Trauergottesdienst ihre Krokodilstränen vergießen bei der Predigt, überkommen mich Wut und Brechreiz! MfG

Brigitte Miller | Fr., 5. Dezember 2025 - 16:00

für diesen ausgezeichneten Text.
Möchte er doch von den Verantwortlichen gelesen werden.

Günter Johannsen | Fr., 5. Dezember 2025 - 16:08

einer grün-linken Führungs-Elite in der EKD-Synode und Kirchenleitung!
„Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden; sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden„ (2. Tim 4,3-4)
Genau das passiert derzeit in der evangelischen Kirchenleitung & Synode. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass führende Kirchenfunktionärinnen alles versuchen, um modern und zeitgemäß zu erscheinen. Leider geben sie dabei die evangelische Kirche der allgemeinen Lächerlichkeit preis. Kirchen scheinen nun dem Linken Zeitgeist Vorzug vor dem Heiligen Geist zu geben? Die Gemeinden spüren das. Viele Christen suchen Zuflucht in Freikirchlichen Gemeinschaften oder gar im Kirchenaustritt. Ich kann das gut nachvollziehen, denn ich fühle es auch: das ist nicht mehr Kirche Jesu Christi, sondern grün-linker Einheitsbrei!

Straub Klaus Dieter | Fr., 5. Dezember 2025 - 16:28

Ist diese Kirche noch zu reformieren, „Nein“. Sie Schaft sich selbst ab. Austrittswelle nach der anderen. 2024 345000 Austritte aber insgesamt 586000 weniger. Diese Selbstgefälligkeit eines s.g. Bischofs und seines Klerus zeigt was er von diesem Land hält. Vielleicht brauchen diese Selbstgefälligen einen neuen Luther oder besser, weg von den staatlichen Futtertrögen!

Chris Groll | Fr., 5. Dezember 2025 - 17:13

Die Bischöfe sind berauscht von ihrer eigenen Größe und Bedeutung, die sie in Wirklichkeit gar nicht besitzen.
Es ist die pure Eitelkeit. Der Rausch der moralischen Überheblichkeit.
Die Verkündigung des Evangeliums ist schon lange unbedeutend.
Die Kirche ist eine von Gott verlassene Kirche, eine gottlose Kirche.
Es gilt nur noch die "Entferntenliebe". Und auch nur, wenn es sich bei den "Entfernten" um Mohammedaner handelt.
Jes. 5.20,
Weh denen, die das Böse gut und das Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht und das Licht zur Finsternis machen, die das Bittere süß und das Süße bitter machen.
5,21
Weh denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für klug halten.
5.24
Darum: Wie des Feuers Zunge die Stoppeln frisst und wie das Heu in der Flamme zusammensinkt, so soll ihre Wurzel verfaulen und ihre Blüte wie Staub aufgewirbelt werden. Denn sie haben die Weisung des Herrn der Heere von sich gewiesen und über das Wort des Heiligen Israels gelästert

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.