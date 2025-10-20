- Die Brandmauer bleibt – koste es, was es wolle
Die CDU bleibt bei ihrer klaren Abgrenzung gegenüber der AfD. Dies machte Friedrich Merz nach einer Klausurtagung des Parteipräsidiums deutlich. Auch zu einer zumindest punktuellen Zusammenarbeit ist die Union nicht bereit. Wie man den weiteren Aufstieg der AfD aufhält, weiß aber auch Merz nicht.
Sollten Peter Tauber und Karl-Theodor zu Guttenberg geglaubt haben, ihr Ruf nach einem anderen, lockereren Umgang mit der AfD könnte das CDU-Präsidium beeinflussen, haben sie sich getäuscht. Man kann auch sagen, der alles andere als erfolgreiche Ex-CDU-Generalsekretär Angela Merkels und der an einer Plagiatsaffäre gescheiterte Ex-Verteidigungsminister von der CSU haben ihren Einfluss auf die Union maßlos überschätzt.
Friedrich Merz stellte nach der Klausurtagung der CDU-Spitze auf einer Pressekonferenz klar: Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit, auch kein Spekulieren auf deren Stimmen. Merz: „Es trennen uns nicht nur Details von der AfD. Es trennen uns grundsätzliche Fragen.“ Die AfD stelle die Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie seit 1945 getroffen worden sind, infrage. „Und deswegen ist die von der AfD immer wieder bemühte ausgestreckte Hand in Wahrheit eine Hand, die uns vernichten will.“ Die CDU setze dem „Versuch der Spaltung unseres Landes ein anderes Bild entgegen“.
