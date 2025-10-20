Friedrich Merz stellte nach der Klausurtagung der CDU-Spitze auf einer Pressekonferenz klar: Mit der AfD gibt es keine Zusammenarbeit, auch kein Spekulieren auf deren Stimmen. Merz: „Es trennen uns nicht nur Details von der AfD. Es trennen uns grundsätzliche Fragen.“ Die AfD stelle die Grundentscheidungen der Bundesrepublik Deutschland, so wie sie seit 1945 getroffen worden sind, infrage. „Und deswegen ist die von der AfD immer wieder bemühte ausgestreckte Hand in Wahrheit eine Hand, die uns vernichten will.“ Die CDU setze dem „Versuch der Spaltung unseres Landes ein anderes Bild entgegen“.