In der ersten Sitzung der Fachkommission „Wertefundament und Grundlagen der CDU“ ging es hoch her. Schlagabtausch der Flügel. Vordenker Andreas Rödder hatte drei Spiegelstriche für die Christdemokraten vorgesehen: „Christlich“, „Bürgerlich“ und „Konservativ“. Die Empörung war groß, so wird es erzählt. Das konnten die Sozialpolitiker nicht auf sich sitzen lassen. Das Soziale solle sich nur unter dem Christlichen wiederfinden? Das sei zu wenig. Und Bürgerlich? Was ist das überhaupt? Während die Partei sich hinter verschlossenen Türen akademische Diskussionen leistet, braust draußen der Sturm der Realität. Mit einer krachenden Niederlage verliert die CDU im Saarland und büßt ihren Ministerpräsidenten ein. Düstere Wolken ziehen auch schon über Kiel und Düsseldorf auf. Das neue Team um Merz weiß um die Gefahren, doch ob operativ daraus schon Schlüsse gezogen wurden, ist noch offen.

Das Symbolbild für die Lage ist der defekte Videostream am gestrigen Montag nach der Saar-Wahl. Noch-Ministerpräsident Tobias Hans war bei der CDU-Pressekonferenz per Kamera zugeschaltet, doch nach wenigen Minuten stoppte die Übertragung, nur seine Stimme war noch zu hören. Dann vergaß Merz auch zunächst noch den rituellen Dank an den Wahlkämpfer, und die Performance passte zur Analyse, dass es an einer echten Verzahnung zwischen Berliner Parteizentrale und den Landesverbänden mangelt. Mehr noch: Es fehlt an einer Durchdringung der neuen Führung mit den vielfältigen Etagen und Ebenen der Partei. Verwunderlich ist das gewiss nicht. Erst seit dem 31. Januar ist Merz offiziell Vorsitzender der CDU. Bei der Mitgliederbefragung am 17. Dezember erreichte Merz überraschende 62,1 Prozent. Da war die Erleichterung sogar nicht nur bei seinen Anhängern groß, dass die Führungskrise nun mit einem deutlichen Ergebnis zum Abschluss kam.

Eine feindliche Übernahme

Und dennoch war Merz’ Einzug in die oberste Etage des Konrad-Adenauer-Hauses an der Klingelhöferstraße doch letztlich für einige so etwas wie eine feindliche Übernahme. Zumindest wurde es von manchen der Merkel-Veteranen schon so empfunden. „Wir werden keine Freunde mehr“, lautet der wenig vermittelnde Spruch, den manche noch immer hohe Parteifunktionäre auf der Zunge haben. Seit 2018 war Merz das Gegenmodell zur herrschenden Merkel-CDU. Selbst wenn die schlimmsten Feindseligkeiten ausgeräumt sind, ist dieser Wandel im Stil, in der Programmatik und auch schlicht in handelnden Personen doch gravierend – aber noch nicht überall angekommen.

Merz weiß natürlich, dass er die Partei als Ganzes mitnehmen muss. Er weiß, dass die fehlende programmatische Bandbreite in der Merkel-Ära in Bezug auf das konservativere Spektrum nun nicht zu einer Überkompensation führen darf. Deswegen setzte er im dritten Anlauf in seinem Lauf um den Parteivorsitz auf die soziale Karte – und das wurde honoriert. Er weiß auch, und betonte dies gestern noch einmal, dass die CDU nicht wieder zu einer Männerpartei werden darf. Kein Landesvorsitz ist mehr in Frauenhand, geschwiege denn ein Ministerpräsidentenamt. Nur bleibt es bei einem Fremdeln der verschiedenen Richtungen innerhalb der Partei. Und gerade Tobias Hans war für eingefleischte Merz-Fans eher ein Überbleibsel der Merkel-Ära als ein Teil der von ihnen erträumten neuen CDU. Seine vorsichtige Befürwortung der Gender-Sprache etwa und andere eher liberale Positionierungen brachten ihm einen Ruf ein, der zur neuen Berliner CDU-Führung nicht zu passen schien.

Hätte Hans gewonnen, wäre er auch in der Merz-CDU wichtig gewesen

Die Saarländische CDU ist traditionell links, das ist keine Neuigkeit. Im großen Konzert der Unionsfamilie waren die CDU-Ministerpräsidenten wie Peter Müller und auch Annegret Kramp-Karrenbauer die Geigen, die auf der linken Seite fiedelten. Nur sie hatten Volumen und Klang aus eigener Stärke heraus. Die CDU ist eine Machtmaschine: Hätte Hans gewonnen, wäre er auch in der Merz-CDU wichtig gewesen. Nur den Sieg hätte er zunächst allein erringen müssen, so wie es auch bei AKK der Fall war. Besonders für Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel ist deswegen die Konstellation ähnlich brisant wie für Hans. Auch er gilt als Merkelianer, wenngleich er sich stärker immer wieder auch ein eigenes Profil erarbeitet hat. Werden die Wähler wissen, welche CDU sie wählen, wenn sie jetzt im Mai ihre Stimme abgeben? Das ist das Problem der CDU im Wandel, dass während der Metamorphose der Partei nur ein sehr unscharfes Bild entsteht.

In Nordrhein-Westfalen könnten die Chancen für die CDU und Amtsinhaber Henrik Wüst etwas besser sein, weil zwei Faktoren das Dilemma etwas erträglicher machen. Zum einen ist Wüst noch sehr frisch im Amt, er wird nicht wie Vorgänger Armin Laschet so stark mit der Ära Merkel und den Ablösungsprozessen von der Kanzlerin identifiziert. Zum anderen könnte Wüst von der Schwäche des SPD-Kandidaten profitieren, der keinesfalls auch nur annährend mit dem Charisma seiner Parteifreundin im Saarland, Anke Rehlinger, mithalten kann.

Die CDU ist auch ein Kanzlerwahlverein

Friedrich Merz hat gestern in der Pressekonferenz gesagt, er würde gerne weiterhin in einem CDU-regierten Bundesland leben. Doch es klang wie eine Arbeitsanweisung an Wüst – und weniger als die eigene Herausforderung. Er kalkuliert wohl auch ein, dass er bei Niederlagen, wo auch immer sie zu ertragen sind, versuchen muss, trocken durch das Gewitter durchzuschreiten. Und auch in Nordrhein-Westfalen ist nicht in jedem Ortsverein und bei jeder Frauen-Union-Ortsgruppe gesichert, dass Merz jubelnd begrüßt würde.

Es ist nicht nur der Fehler von Friedrich Merz, dass die Bundespartei kaum Rückenwind für die Landtagswahlen erzeugen kann. Es liegt auch an der DNA der CDU. Die CDU ist nicht nur eine Machtpartei, die CDU ist auch mit Freude Kanzlerinnenwahlverein – und Kanzlerwahlverein. Die Zeiten, in denen die CDU nicht den Kanzler stellt, sind eigentlich im Selbstverständnis der Partei nicht vorgesehen. Man versucht, diese Zeit notdürftig mit Diskussionen über Grundsatzprogramme totzuschlagen. Aber im Grunde entwickeln – trotz neuer Onlineformate und Beteiligungstechniken – nur wenige CDU-Mitglieder und -Anhänger bzw. eben -Wähler eine größere Leidenschaft bei Diskussionen über Inhalte und Prinzipen. Gestalten war schon immer der höhere Zweck der Partei und nicht die Debatte.

Merz’ Blick richtet sich deswegen letztlich auf die Bundestagswahl 2025. Das ist verständlich, doch es droht eine Vernachlässigung der Landes- und der Kommunalebene. Noch hat das Personal, das sich Merz an seine Seite geholt hat, dieses Defizit nicht genügend ausgeglichen. Möglicherweise hat Merz auch einige Niederlagen in diesem Frühjahr eingepreist. Ohne gewonnene Landtagswahlen aber wird auch der Bund nicht zu gewinnen sein. Nach NRW kommt im Herbst schon die Wahl in Niedersachen, da sieht es auch nicht gerade rosig für die Union aus. Im kommenden Jahr folgen Bremen, Hessen und (mit anderen Vorzeichen) Bayern. Im Frühjahr 2024 dann muss sich Friedrich Merz der Wiederwahl als Parteivorsitzender stellen. Ein totaler Selbstläufer ist das noch nicht.