Der Grund dafür, dass die AfD allen Medienkampagnen, allen Skandalen und allem Gegenwind zum Trotz an diesem Punkt politischer Stärke angekommen ist, liegt auch in ihrer einzigartigen Konstruktion begründet. Bei keiner anderen Partei in Deutschland besteht so ein enges Verhältnis zwischen der tatsächlich organisierten, eingetragenen Mutterpartei und dem direkten ideologischen und aktivistischen Umfeld der Partei, welches jedoch formal unabhängig agiert.