- Wohlstandsspießer im Gewand des Patrioten
Die AfD geriert sich als patriotische Partei. Doch zur Landesverteidigung hat man ein gespaltenes Verhältnis. Das ist verräterisch. Ist die AfD am Ende doch nur die Partei wohlstandsverwahrloster, bequemer Egoisten? Zeit, erwachsen zu werden.
„Deutschland zuerst!“ – kaum ein Schlachtruf wird von der Alternative für Deutschland so gerne bemüht. Doch sobald es ernst wird mit der Frage, wer dieses Deutschland im Zweifel verteidigen soll, beginnt das große Herumeiern. Zwischen Pathos und Praxis klafft eine Lücke. Die Partei, die sich als letzte Bastion nationaler Selbstbehauptung inszeniert, wirkt in der Sicherheitspolitik erstaunlich unsicher – und in der Wehrpflichtfrage auf peinliche Weise widersprüchlich.
