Rüdiger Lucassen
Gegen den Strom: AfD-Sicherheitspolitiker Rüdiger Lucassen stellt sich gegen die Linie von Höcke und Co.

Die AfD und die Wehrpflicht Wohlstandsspießer im Gewand des Patrioten

Die AfD geriert sich als patriotische Partei. Doch zur Landesverteidigung hat man ein gespaltenes Verhältnis. Das ist verräterisch. Ist die AfD am Ende doch nur die Partei wohlstandsverwahrloster, bequemer Egoisten? Zeit, erwachsen zu werden.

KOLUMNE: GRAUZONE am 14. Februar 2026

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

„Deutschland zuerst!“ – kaum ein Schlachtruf wird von der Alternative für Deutschland so gerne bemüht. Doch sobald es ernst wird mit der Frage, wer dieses Deutschland im Zweifel verteidigen soll, beginnt das große Herumeiern. Zwischen Pathos und Praxis klafft eine Lücke. Die Partei, die sich als letzte Bastion nationaler Selbstbehauptung inszeniert, wirkt in der Sicherheitspolitik erstaunlich unsicher – und in der Wehrpflichtfrage auf peinliche Weise widersprüchlich.

H. Stellbrink | Sa., 14. Februar 2026 - 15:32

Die AfD ist halt immer noch ein "gäriger Haufen", wie Gauland es einmal sagte. Russophile ostdeutsche Tendenzen, Antiamerikanismus und die Fokussierung auf das Thema Migration als wesentliches nationales Thema auf der einen Seite und der Flügel der frustrierten ehemaligen CDU-Wähler mit modernerer konservativer Einstellung auf der anderen zerren aneinander. Die Partei wird sich erst mit der Übernahme von Regierungsverantwortung häuten und seriöser werden, denn sie repräsentieren einen globalen Trend weg vom linksgrünen Projekt. Da jedes Kasperletheater ein Krokodil braucht, werden die "demokratischen Parteien" versuchen, das so lange wie möglich mit allen propagandistischen, prozeduralen und staatlichen oder in NGOs ausgelagerten restriktiven Mitteln zu verhindern.

Walter Buehler | Sa., 14. Februar 2026 - 15:50

... das gibt es doch bei der SPD, der CDSU und bei den Grünen:

Wer hat denn tatsächlich die volle Wieder-Aktivierung der Wehrpflicht verhindert? Das waren doch diese drei Parteien (und natürlich auch die braven Linken!).

Ihre Argumentation zielt nur die These, dass die AfD genau so (wenig) patriotisch sei wie die gewöhnlichen Brandmauer-Parteien.

Natürlich ist es wahrscheinlich, dass auch die AfD von den gleichen Fehlern befallen wird, die die Brandmauer-Parteien längst befallen haben.

Was Richard von Weizsäcker schon vor vielen Jahren vorausgesagt hat - nämlich die Dysfunktionalität unserer Parteien und das Heranwachsen einer Funktionärs-Demokratie - all das kann natürlich auch bei der AfD auftreten.

Aber ist es nicht gerade der totale Medien-Boykott gegen die AfD, der eine zutreffende Antwort unmöglich macht?

Im Gegensatz zu Ihnen glaube ich, dass die Brandmauern eine gesunde demokratische Entwicklung fast unmöglich machen.

nicht "fast" unmöglich, sondern ganz unmöglich, lieber Herr Bühler.
Sie widerspricht nämlich absolut dem Geist der Demokratie!
Seit dem Jahr 2013 (Gründung der AfD) läuft die politische Entwicklung in Deutschland nicht mehr in den normalen Bahnen, die in jeder echten Demokratie einzuhalten sind.
Sowohl die Altparteien haben dabei großen Schaden genommen als auch die neue Partei. Auf allen Seiten wurden Ansichten betoniert u. radikale Kräfte gestärkt.
Viel schlimmer als diese Fehlentwicklungen bei den Parteien sind jedoch deren Folgen für die Bürger, die darin bestehen, daß k e i n e dringend gebotene, vernünftige SACHPOLITIK mehr stattfindet, weil jede Maßnahme nur noch danach bewertet wird, ob sie dem eigenen Lager nützt oder schadet.
Durch diese Selbst-Blockade gibt es keine Reformen bzw. Neuausrichtungen, obwohl die Zustände auf fast allen Gebieten geradezu danach schreien. Nur Schönheits-/Alibimaßnahmen werden ergriffen. Unser Land versinkt dabei langsam, aber sicher im Chaos.

Wehrdienst ausgehebelt. Eine links-grüne populistische Entscheidung, denn ohne Wehrdienst lebt es sich bequemer. Und wenn hochrangige Politiker offiziell kundtun, dass sie mit Deutschland nichts anfangen können und Vaterland "rechts" ist, wie soll jemand jetzt 180 Grad anders denken. Und das Ansinnen, Anstrengung zu vermeiden und Work-Life-Balance zu favorisieren, existiert völlig u n a b h ä n g I g von der AfD. Sicher muss man Putin verurteilen, aber muss man deshalb Russland hassen? Den USA gefällt das, denn sie machen die Geschäfte und müssen sich nicht vor einer übermächtigen Allianz fürchten. Sowohl deutsche und europäische Außenpolitik als auch Putins aus der Zeit gefallenes Machtstreben haben die Weichen anders gestellt. Die unguten Folgen sind noch nicht in vollem Umfang abzusehen.

Urban Will | Sa., 14. Februar 2026 - 16:22

verstehen. Schon der Spruch, wegen dessen Höcke angeklagt wurde („Alles für...“), zeigt, dass er sehrwohl sehr patriotisch, ja, auch nationalromantisch eingestellt ist.
Ich war Wehrpflichtiger und habe das sehr gerne gemacht (lange her) und ich bezeichne mich als patriotisch. Trotzdem würde ich heute als junger Mann mich fragen, warum ich in den Krieg ziehen soll für ein Land, dass gleichzeitig duldet und noch immer nicht wirksam verhindert, dass Hunderttausende junger Männer aus weitestgehend islamisch geprägten Kulturen, die uns verachten und ausnutzen, Shisha-rauchend in den Cafes hocken würden und am Ende – jetzt wird es etwas polemisch– noch meine Freundin anbaggern (oder mehr) würden, während ich im Dreck liege.
Natürlich ist Deutschland es wert, verteidigt zu werden, nicht aber ein Deutschland, dessen unfähige, dieses Land offensichtlich selbst hassende Regierung nichts unternimmt, dass es wieder besser wird.
Daher: sowohl Höcke als auch Lucassen haben ihre berechtigten Punkte.

Es wird in dem vergleichsweise Schwächen Beitrag nicht berücksichtigt, dass nicht die AfD den Wehrdienst abgeschafft hat - eine übrigens populistische Entscheidung. Während die AfD patriotisch auftritt, halten die gleichen Parteien das für "rechts" und wollen nun für den Wehrdienst werben? Für Deutschland, mit dem mindestens einer der führenden Politiker nichts anfangen konnte? Das sind Kapriolen, mit denen wohl einige nichts anfangen können.

Hans-Hasso Stamer | Sa., 14. Februar 2026 - 16:31

Ich bezeichne mich als Patriot. Aber mein Patriotismus, in Bezug auf die gegenwärtige Regierung und die regierungskonforme Mehrheit der westdeutschen, geht exakt gegen null. Und das ist der Kern des Problems.

Ich bin 76, okay, da hat man gut reden. Man kommt für die Wehrpflicht nicht mehr in Betracht. Aber genau deshalb, weil ich eben nicht ein Patriot für ein romantisch imaginiertes, sondern für das reale Deutschland bin, will ich es retten, Indem die AfD an die Macht kommt. Sobald das der Fall ist, hätte ich auch nichts mehr gegen eine Wehrpflicht. Wir würden sie dann aber kaum brauchen, denn die Feindschaft zu Russland würde dann in sich zusammen fallen wie ein Soufflee.

Aber für einen Kanzler Merz und westdeutsche ARD/ZDF Konsumenten mein Leben opfern?

Niemals!

Wolfgang Borchardt | Sa., 14. Februar 2026 - 19:02

sehr persönliche Sache. Die Jugend glaubt tatsächlich, dass viele Ältere die Wehrpflicht bejahen, weil sie nicht mehr in Frage kommen. Falsch! Ein großer Teil von denen h a t bereits Wehrdienst geleistet und frühzeitig gelernt, mit anderen Menschen zurecht zu kommen, mit denen man nicht freiwillig zusammen war. Nun ist die Liebe zum komfortablen Leben dominant geworden und bei der Abschaffung der Wehrpflicht war man dumm genug zu ignorieren, wie schwer es sein würde, sie wieder einzuführen

Jens Böhme | Sa., 14. Februar 2026 - 17:11

Ab 1933 träumte man von einer arischen Rasse (neue Mensch). Diese musste erst noch geboren werden und heranwachsen. Die bestehenden, arischen SS-Leute waren bis zum vorzeitigen Untergang 1945 viel zu wenig. Im Ernst, das AfD-Geblödel scheitert schon an der Verteidigung der eigenen Wohnhäuser bzw. Wohnungen durch marodierende Kriminellenbanden in Friedenszeiten. Es hilft auch keine AfD-Straßenbürgerwehr, wenn vier Fünftel der Bürgerwehr tagsüber arbeiten geht. Man kann zwar farbbeutelwerfende Linke einsperren. Aber diese sind das weitaus kleinere Übel.

Immer schön die Ängste hochhalten!
Für was haben wir denn Polizei?
Gerade die Politik ist es doch, die nicht reagiert. Wie kann es sein, dass ein Heer von (links-grünen) Sozialarbeitern unsere Migranten über ihre Rechte umfassend informieren und ihnen bei der Umsetzung helfen, dabei aber deren Pflichten vergessen.
Und wie kann es sein, dass ausländische Straftäter und Sozialstaatsbetrüger den vollen Rechtsweg dieses Landes nutzen können.
Als deutscher Bürger hat man das Gefühl mittlerweile in der 2ten Reihe zu stehen und soll auch noch applaudieren.

Die Polizei ist nicht das Allheilmittel. Die Clankriminalität ist mit der Polizei nicht beizukommen, da die Clans in x-ter Generation bestehen und ihre herangewachsenen Clan-Angehörigen bei Polizei und Justiz untergebracht haben. Die Polizei soll neuerdings deutsche Flughäfen von Drohnenüberflügen befreien. Wenn es um Sicherheit geht, darf man in die Ukraine schauen. Der Russe bedarf keiner großen Streitmacht, um Kamikazedrohnen in Wohnhäuser oder Kindergärten zu jagen. Ich bin ein moderner Mensch, der nicht mehr in Weltkriegsdimensionen denkt und Millionen von Soldaten in Frontlinien sieht. Die Verteidigung eines Staates und all ihrer Infrastruktur, Wohnhäuser, Kindergärten usw. darf nicht nach ideologischen Maßstäben ausgerichtet sein. Wer so argumentiert, dem ist die eigene Familie am Arbeitsort, beim Einkauf, in Schule, in Kindergarten egal. Denn die gegnerischen Raketen und Drohnen machen keinen Unterschied zwischen Anti und Pro.

Sunstreet | Sa., 14. Februar 2026 - 20:48

Mit diesen Angstszenarien werden die Bürger permanent konfrontiert, damit sie die politischen und militärischen Lügen gut heißen.
@Jens Böhme: Mit ihren Aussagen zu den russischen Angriffen zeigen Sie, dass Sie die westliche Propaganda absolut verinnerlicht haben! Herr Merz, Herr Breuer, Herr Rutte und Frau von der Leyen freuen sich.

Sunstreet | Sa., 14. Februar 2026 - 17:19

„ Wer jedoch suggeriert, man müsse sich nur aus Konflikten heraushalten, um verschont zu bleiben, verkennt historische Realitäten. Sicherheit entsteht nicht durch Wegducken, sondern durch Abschreckung und Wehrhaftigkeit.“

Sehr geehrter Herr Grau, ich weiß ja nicht, wo sie die letzten Jahrzehnte gelebt haben um zu so einer Einschätzung zu kommen und so einen Unsinn zu schreiben.
Ich habe meine Wehrpflicht in den 1970er Jahren absolviert und da wurde zwar viel Getöns gemacht, aber ob die BW in der Lage war abzuschrecken bezweifle ich stark.
Und ich bin dankbar, dass ich Jahrzehnte in einem Land leben durfte, das durch Diplomatie und Weitsicht zu Wohlstand und Frieden kam.
Leider wird dies seit einigen Jahren durch die Politik und den militärisch-medial-industriellen Komplex zerstört.
Ich hätte nicht erwartet, dass gerade sie als reflektierter Mensch auf diesen Angsttrimpeter-Zug aufspringen.
Dieses Land wird leider wieder in die Konfrontation und Unsicherheit geführt. Das schadet uns.

Kissel Bernd | Sa., 14. Februar 2026 - 17:45

Herrn Grau ist zuzustimmen. Die Konsequenz muss sein die antidemokratische Brandmauer abzubauen. Durch den enstehenden frischen Wind wird sich bei der AFD Spreu vom Weizen trennen. Eine so in der Realität stehende Partei könnte auch wieder den politischen Anschluss schaffen. Gegen eine solche Entwicklung spricht der Zustand der Parteien " unserer Demokratie" und mehr noch die Macht der NGOS auf der Strasse die bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen könnte.

Klaus Funke | Sa., 14. Februar 2026 - 17:46

Wäre doch gelacht, der AfD irgendwas am Zeuge zu flicken, jetzt kurz vor den Wahlen? Hat man Sie deshalb vorgeschickt, Herr Grau? Nehmen wir die Wehrpflicht, mit der die Herrschenden von CDU und SPD so fürchterlich Schindluder getrieben haben. Bestimmt lassen sich ein oder mehrere AfD´ler finden, die da Widersprüchliches gesagt haben. Und dann herausgepickt und breit getrampelt, es muss herauskommen, dass die AfD eben keine Partei von Patrioten ist, dass sie mit gespaltener Zunge spricht. Schön aufgeplustert vor den Wahlen, am Image der Partei kratzen - schon haben Sie Ihren Parteiauftrag erfüllt. Ist doch ganz einfach. Oh, ihr verdammten Gesinnungslumpen, ihr Journalistengesindel. Und Ihnen, verehrter Herr Grau, glaube ich ab jetzt kein Wort mehr. Mit der biederen Maske des kritischen Intellektuellen, Ihnen wird geglaubt. Wenn der ´s sagt, wird schon was dran sein. Verdammt, alles Lügner, Heuchler, Kofferträger.

Felix Augustin | Sa., 14. Februar 2026 - 17:59

Patriotismus definiert sich doch nicht über die Haltung zu Wehrpflicht zumal in einem Land, das seine Freiheit nicht nach außen verteidigen muss, sondern ganz aktuell nach innen.
Wirkt auch bei Herrn Grau schon die Kriegspropaganda? Sehr wohl können wir uns aus Konflikten heraushalten. Schau ich mir aktuell die "Welt" an, mit ihrem Wargame, wird mir übel. Da ist ein Höcke, mit einer differenzierten Sicht zum Patriotismus heute und den Ableitungen , wohltuend.

Gerhard Fiedler | Sa., 14. Februar 2026 - 18:02

Aha, nun haben Sie sich auch zur AfD geoutet, anders als ich das erwartet hätte. Aber das ist Ihr gutes Recht, Herr Grau, gerade hier im Cicero.
Dennoch frage ich mich, warum Sie zu diesem Thema Wehrpflicht die AfD, insbesondere Herrn Höcke, so niedermachen mussten.
Schließlich liegt er gar nicht so falsch, besorgt zu fragen, ob man der BRD, die derzeit in Richtung DDR abdriftet, eine Wehrpflicht zubilligen sollte, um so zwar das eigene Land schützen zu können, aber gleichzeitig damit seine derzeitig negative Entwicklung stabilisiert. Übrigens lässt sich mit Berufssoldaten auch ein Land verteidigen.
Schließlich zeichnet es eine demokratische Partei aus, zu einem wichtigen Thema unterschiedlicher Meinung zu sein und darüber zu streiten.
Allerdings kann man einem wie mir, der den 2. Weltkrieg in Bunkern erlebt hat, sein „Nie wieder Krieg“ nicht mehr austreiben.
Grundsätzlich aber Ist eine Wehr, so oder so, immer ein notwendiges Übel, da bei ihr das Töten zum Beruf gehört.

Sunstreet | Sa., 14. Februar 2026 - 18:05

Da habe ich erhebliche Zweifel, wenn ich ihr Verhalten mit ihrem Parteiprogramm vergleiche.
Und wie wir auch von anderen Parteien wissen, kommt es nicht darauf an, vernünftige Anträge in den Parlamenten zu stellen, man müsste sie in der Regierungsverantwortung auch umsetzen. Und da vertraue ich den verantwortlichen Politikern der AfD absolut nicht.

Wolfgang Borchardt | Sa., 14. Februar 2026 - 19:10

steht oft genug im Widerspruch zum Programm der AfD. Aber man lässt ihn gewähren und nichts könnte den politischen Gegnern lieber sein. AfD minus H. = +10%

Rainer Mrochen | Sa., 14. Februar 2026 - 18:28

Herr Grau, 25% der Bevölkerung sind "Wohlstandsspiesser?" Geht es ihnen noch zu gut? Ich denke sie scheinen die Orientierung zu verlieren. Ist ihnen überhaupt klar das diese 25% Leistungsträger dieser kaputten Gesellschaft, noch Koalition, sind? Mein lieber Schwan; biedern sie sich jetzt nur noch an für ein Ticket im Regierunsgflieger" Für einen Philosophen ziemlich dürftig.

Hans Süßenguth-Großmann | Sa., 14. Februar 2026 - 18:31

dass der Wähler(m/w/d)ein bisschen eigenen Verstand mitbringt und daher verfängt der Alarmismus wg. fehlenden Patriotismus nicht.
Herr Lucassen als Ex-Offizier ist natürlich für die BW, was anderes wäre auch nicht zu erwarten. Aber dann wird es eng. Ich persönlich kann mir als Opa nicht vorstellen, wie aus den aktuell in Frage kommende Alterskohorten die erforderliche Freiwilligen rekrutiert werden soll.
Und ansonsten ist der aktuelle Konflikt in der Ukraine für D nicht existenziell. Wieso die Politiker der Meinung waren, Putin würde zur guten Nachbarschaft mit der NATO in der Ukraine gute Mine zum bösen Spiel machen, bleibt ihr Geheimnis. Man hätte vollständig auf diesen Krieg verzichten können. Und wenn der "Russe" nach Deutschland kommt ist die ganze Kriegskunst die den Rekruten beigebracht wird zwecklos, weil da mit anderen Kalibern gearbeitet wird. In der Ukraine (Donbass)soll es ja nach dem Krieg unter russischen Fahne weitergehen, in D denke ich nicht.

Andreas Oltmann | Sa., 14. Februar 2026 - 18:32

Ein aggressiver Artikel von Herrn Grau. Polemisch,voller abgestandener Phrasen und angetrieben vom Hass gegen Höcke, den menschgewordenen Gottseibeiuns. Eine sachliche Auseinandersetzung findet nicht statt.
Wahrscheinlich kommt Trump gleich nach Höcke. Schade Herr Grau. Sie zeigen, dass Sie Ihre Mitbürger für unfähig halten, zu differenzieren. Die Wahlen im September werfen ihre Schatten voraus. Sapere aude!

Andreas Oltmann | Sa., 14. Februar 2026 - 18:42

Ein aggressiver Artikel. Voller abgedroschener Phrasen und Polemik, angefüllt vom Hass gegen den Gottseibeiuns Höcke. Eine sachliche Auseinandersetzung findet nicht statt. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Dazwischen aber sind die Grautöne.Die Wahlen im September werfen ihre Schatten voraus. Bedauerlich, dass Sie Ihren Mitbürgern nicht zutrauen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Sapere aude!

Wolfgang Borchardt | Sa., 14. Februar 2026 - 19:14

nicht durch die AfD abgeschafft. Und war "Patriotismus" nicht vor kurzem noch "rechts"?

Andreas Oltmann | Sa., 14. Februar 2026 - 18:44

Entschuldigung, doppelt hält nicht besser! War nicht beabsichtigt.

Thomas Veit | Sa., 14. Februar 2026 - 19:34

welche letztendlich der Auslöser für diese Diskussion ist..., das Ergebnis eines fundamentalen Versagens der US-geführten Aussenpolitik insbesondere gegen Russland nach Ende des kalten Krieges 1.0 Anfang der 90er.

Putin hat in seiner bejubelten Rede vor dem Deutschen Bundestag 2001 von 'Kooperation und Zusammenarbeit in Europa auf Augenhöhe' gesprochen - und genau das haben die USA seit dem aktiv boykottiert und verhindert. Herr Teltschik - den Älteren hier vielleicht noch ein Begriff...? - Hat das vor längerem als Insider in einer Dokumentation indirekt aber unzweideutig bestätigt.

Dann Putins Brandrede auf der MSC 2007 >> wurde bewusst! ignoriert!, und nur ein Jahr später die Initiative der USA zur Aufnahme der Ukraine in die NATO (Bukarest 2008) - gegen den Willen Frankreichs und Deutschlands etc.

Danach hat Putin 'dicht gemacht' und ab 2014 gezeigt, 'wo der Frosch die Locken hat' - und daraus resultiert die heutige Lage in Europa. Putin selbst hat man kolossal unterschätzt.

Thomas Veit | Sa., 14. Februar 2026 - 19:47

Und genau die Politiker:innen die diesen europäischen Schlamassel devoter Ergebenheitshaltung (insb. MERKEL, aber auch Schröder schon) gegenüber der jahrzehntelang seit 1990 eindeutig europafeindichen und spaltete Hegemonialpolitik mitgemacht haben, wollen heute, dass wir bzw. junge Europäer freiwillig ihre Gesundheit und ihr Lebrn auf's Spiel setzen um dieses m.E. POLITISCHE TOTALVERSAGEN im Verhältnis zu Russland aufzubauen... ..., und auch Sie offensichtlich, Herr Grau... - mit plötzlich 'not-wiederbelebtem Patriotismus'...? Ernstlich...??

Das ist an UNVERFRORENHEIT m.E. nicht zu überbieten, ganz unabhängig davon, dass die selben Kräfte die letzten 25 Jahre alles getan haben um Patriotismus und Nationalstolz u.ä. massivst zu diskreditieren und als 'rechtsnational-faschistisch' etc. zu klassifizieren...?

Nee-nee-nee, wer heute für DIESEN Staat nicht mehr in den Krieg ziehen oder aktiv kämpfen will hat mein vollstes Verständnis. Auch wenn es dringend notwendig wäre... ... 🤔

Thomas Veit | Sa., 14. Februar 2026 - 19:49

"...und spaltete Hegemonialpolitik der USA..." - muss es vollstänsig heißen, Sorry!

Thomas Veit | Sa., 14. Februar 2026 - 19:51

"im Verhältnis zu Russland auszubaden... ..." - Autokorrektur

Armin Latell | Sa., 14. Februar 2026 - 20:09

voller unbewiesener Behauptungen, entstanden aus der Überheblichkeit des eigenen, vermeintlich richtigen Standpunktes. Jede einzelne dieser falschen Thesen wären einfach zu widerlegen. Und ja, ich bin nicht bereit, meinen Kopf aus dämlicher Solidarität zu dem aktuellen Zeitgeist hinzuhalten, 75% der deutschen Wähler können das gerne tun, schließlich wollen sie das so. Mein Leben, das meiner Familie, gehört nicht einer vermeintlichen Mehrheit, für die ich es gefälligst hinzugeben habe. Nein, Herr Grau, das dürfen Sie sehr gerne für sich selbst entscheiden. Aber klar, ich weiß, Sie meinen ja nur die Anderen. Wie ich das sehe, haben Sie überhaupt keine Ahnung über die Seelenwelt Konsevativer und Patrioten. Absolut enttäuschender Artikel. Übrigens eine in letzter Zeit immer häufiger vorkommende Erscheinung. Weil Wahlen anstehen?

