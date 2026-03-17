- 500 Euro mehr – und viel heiße Luft
Zum 1. Juli erhalten die Abgeordneten des Bundestags mehr Geld. Für Populisten bietet jede Diätenanpassung einen willkommenen Anlass zu gespielter Empörung. Aber die jährliche Anpassung im Gleichschritt mit der Lohnentwicklung lässt sich gut begründen.
So leicht stößt man mit kaum einem anderen Thema am Arbeitsplatz oder am Stammtisch auf Zustimmung: beim Lästern über die „geldgierigen“ Bundestagsabgeordneten. Seit feststeht, dass die 630 Mitglieder des Bundestages (MdB) vom 1. Juli an monatlich 497 Euro mehr (gleich 4,2 Prozent) erhalten, liefern die Medien Berichte und Kommentare mit kritischem und teilweise empörtem Unterton. So lautete die Überschrift in einem entsprechenden Bild-Text: „Fast 500 Euro mehr Gehalt für jeden Abgeordneten – Und bei den Bürgern gibt es einen neuen Rekord an Privatinsolvenzen“.
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