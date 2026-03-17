Foto; Plenarsaal des Bundestags mit vielen Abgeordneten auf blauen Sitzen, Redner am Pult.
Nach der Erhöhung zum 1. Juli bekommt jeder MdB monatlich 11.833,47 Euro / picture alliance / dts-Agentur | -

Diäten-Erhöhung im Bundestag 500 Euro mehr – und viel heiße Luft

Zum 1. Juli erhalten die Abgeordneten des Bundestags mehr Geld. Für Populisten bietet jede Diätenanpassung einen willkommenen Anlass zu gespielter Empörung. Aber die jährliche Anpassung im Gleichschritt mit der Lohnentwicklung lässt sich gut begründen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 17. März 2026 4 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

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So leicht stößt man mit kaum einem anderen Thema am Arbeitsplatz oder am Stammtisch auf Zustimmung: beim Lästern über die „geldgierigen“ Bundestagsabgeordneten. Seit feststeht, dass die 630 Mitglieder des Bundestages (MdB) vom 1. Juli an monatlich 497 Euro mehr (gleich 4,2 Prozent) erhalten, liefern die Medien Berichte und Kommentare mit kritischem und teilweise empörtem Unterton. So lautete die Überschrift in einem entsprechenden Bild-Text: „Fast 500 Euro mehr Gehalt für jeden Abgeordneten – Und bei den Bürgern gibt es einen neuen Rekord an Privatinsolvenzen“.

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Thomas Hechinger | Di., 17. März 2026 - 11:22

„Zweifellos sind 11.888 Euro ein überdurchschnittlich hohes Gehalt. Auch dürften viele Politiker ohne abgeschlossene Ausbildung und ohne jegliche Berufserfahrung nicht in der Lage sein, außerhalb des Politikbetriebs eine vergleichbare Summe zu verdienen.“

Werter Herr Müller-Vogg, das ist doch genau der Punkt. Hätten wir ein Parlament mit weit überwiegend gebildeten, durch Beruf und Lebenserfahrung gereiften Abgeordneten – und dann hätte ich auch nichts dagegen, wenn noch ein paar wenige ohne Ausbildung und ein, zwei Paradiesvögel dabei wären, denn auch die gehören zur Gesellschaft –, dann könnten die Damen und Herren von mir aus auch 20.000 € verdienen. So lasse ich mich aber lieber als Stammtischbruder und „Populist am linken oder rechten Rand“ etikettieren: Nein, unsere Parlamentarier verdienen, was sie nicht verdienen.

Marco Riccardi | Di., 17. März 2026 - 11:26

Seien wir mal ehrlich: Fast 12k € im Monat sind vollkommen überhöht. Schön, das Gehalt soll Unabhängigkeit sichern, aber das ginge wohl auch mit weniger.
Fakt ist dass wir einen Haufen Leute hier mit vollkommen zur erbrachten Leistung disproportionalen Diäten durchfüttern welche vollkommen den Bezug zur Realität verlieren, sofern sie noch einen dazu haben.
Was wissen diese Leute denn davon wie es ist von einem durchschnittlichen Gehalt leben zu müssen? Rein gar nichts!
Was wissen die davon 9-to-5 zur Arbeit zu gehen? Rein gar nichts, die meisten tauchen nicht einmal zum Großteil der Abstimmungen auf!
Ich hätte ja kein Problem damit dass sie so viel Geld bekommen würden wenn sie entsprechend viel leisten würden, aber so wie es in unserem Land aussieht zeigt es sich deutlich dass sie das nicht tun.

Sunstreet | Di., 17. März 2026 - 11:58

… aber es gibt ja auch noch:
- die Altersversorgung
- die Amtsausstattung
- die Kostenpauschale für Sachleistungen
- die Pauschale für Büroleistungen
- die Mitarbeiterpauschale
- Reisekosten
- Übergangsgeld
- Beihilfe
- Überbrückungsgeld
- Ersatz der Friseurbesuche und Fotografen
- Steuerfreibetrag von über 5000 €
und sicher noch einiges mehr!

Dazu haben wir viel zu viele Abgeordnete.
Die Landesparlamente kommen noch dazu!
Die Parlamente (und die Bundes- und Landeshaushalte) sind mittlerweile zu einem Selbstbedienungsladen aller Parteien mutiert!
Und ihre Rechtfertigung, die nur die Aufwandsentschädigung berücksichtigt greift leider viel zu kurz.

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